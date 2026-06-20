El rendimiento del PIB de la tercera pista de Heathrow puede ser un 90% menos que las estimaciones anteriores

El impulso económico de una tercera pista en Heathrow podría ser una pequeña fracción de estimaciones anteriores, muestra un análisis del gobierno, mientras que la compensación general del aeropuerto más grande podría retrasar al Reino Unido hasta en £62.5bn.

Según los ministros prometieron acelerar la expansión del aeropuerto de Londres en nombre del crecimiento económico, documentos preparados por el Departamento de Transporte indicaron que se esperaba que la pista aumentara el PIB solo hasta un 0.05% – un 90% menos de lo que se había declarado previamente.

Las cifras, descritas como históricamente malas por un economista, ponen en duda los argumentos a favor de una tercera pista. El DfT calcula el valor presente neto del esquema, incluso si estuviera completamente financiado por privados, entre -£23.4bn y -£62.5bn. El valor presente neto está definido por el DfT como el valor social general de expandir Heathrow, en comparación con no hacerlo, sumando todos los costos y beneficios.

Esa cifra incorpora entre £29bn y £42.4bn en beneficios positivos para los pasajeros – principalmente, tarifas aéreas más bajas – y beneficios económicos más amplios.

Pero la evaluación del DfT calcula que esos beneficios se ven superados por el impacto social y ambiental de la pista, que estima entre £58bn y £82bn. Se espera que las ganancias en aerolíneas y otros aeropuertos caigan alrededor de £25bn, según la evaluación.

La canciller, Rachel Reeves, ha defendido la rápida expansión de Heathrow en nombre del crecimiento económico, que describió como “la principal prioridad de este gobierno” cuando el jueves se lanzó la consulta para la próxima etapa del proceso legislativo.

Los documentos indican que “un análisis externo, encargado por el DfT, ha encontrado que el esquema podría agregar hasta un 0.05% al PIB en 2056”.

Las cifras citadas anteriormente por el gobierno han estado en el rango de un crecimiento del 0.43%-0.5%.

Heathrow dijo que las nuevas cifras no capturan todos los beneficios económicos, mientras que un portavoz del gobierno dijo que eran “solo una parte del panorama”.

Sin embargo, Alex Chapman, jefe de política económica en el thinktank New Economics Foundation, dijo: “En su desesperación por una fracción de crecimiento del PIB, este gobierno ha perdido el rumbo. Dijeron que respaldaban la expansión de Heathrow por motivos económicos, pero su propio análisis muestra que no lo logrará.

“Los resultados de la evaluación del impacto del departamento deben ser algunos de los peores de la historia, y reflejan lo que hemos estado diciendo durante el último año: el argumento económico para la expansión no tiene sentido”.

Un portavoz del DfT dijo: “El valor presente neto es solo una parte del panorama general – crucialmente, un Heathrow expandido podría respaldar más de 60,000 nuevos empleos locales y aportar £40bn de beneficios al Reino Unido.

“Esto atraerá inversión internacional y fortalecerá la conectividad británica, y hemos sido claros en que la expansión será financiada por el sector privado.”

Heathrow dijo que el modelo de evaluación del DfT excluyó otras formas en que la expansión podría aumentar la competitividad económica del Reino Unido y no capturó el valor del comercio del Reino Unido.

Dijo que el Tesoro había encontrado consistentemente que un aeropuerto más grande haría crecer la economía y beneficiaría al Reino Unido, y contaba con el respaldo de sindicatos, aeropuertos regionales y empresas.

Los documentos se publicaron cuando el gobierno anunció la próxima etapa en la aprobación rápida de la tercera pista, con una consulta antes de una votación de los diputados, y los ministros prometieron tener las palas en el suelo para 2029.

La pista propuesta de 3,500 metros de Heathrow desviaría la autopista M25 y demolería alrededor de 800 viviendas, para agregar aproximadamente 276,000 vuelos adicionales al año. Se estima que el esquema costará £33bn, aunque una reciente evaluación independiente para la Autoridad de Aviación Civil dijo que el proyecto probablemente costaría entre £32.7bn y £52.4bn.

Una evaluación de impacto en la salud del DfT mostró por separado que la tercera pista podría perjudicar significativamente la salud y el bienestar de hasta 3 millones de personas que viven cerca de Heathrow. El informe oficial dijo que un Heathrow expandido también probablemente empeoraría el acceso a la vivienda, la educación, la salud, el espacio abierto y el transporte, además de afectar la calidad del agua y la cohesión comunitaria.

El portavoz de transporte de los Demócratas Liberales, Olly Glover, dijo: “El Laborismo no puede demostrar cómo una expansión de Heathrow concuerda con nuestros compromisos climáticos, o que pueda realizarse cerca de los límites legales de ruido y contaminación del aire.

“Un liderazgo real entrega progreso económico sin arruinar nuestros compromisos climáticos o atropellar a las comunidades en la ruta de vuelo.”