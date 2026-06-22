Imported Article – 2026-06-22 14:46:24

En este episodio, presentamos una entrevista sensacional con Kip Hale, un abogado estadounidense, experto en investigación de crímenes de guerra y Jefe de Personal de The Reckoning Project. El renombrado abogado revela abiertamente detalles clasificados y mecanismos legales que garantizan un castigo inevitable para Vladimir Putin y sus generales.

¿Cómo demuestran las pruebas únicas de enlace digital y las interceptaciones masivas de llamadas telefónicas del ejército ruso la normalización sistémica del genocidio y la violencia incluso entre la población civil de Rusia? Vea el análisis completo de la preparación del Tribunal Especial en La Haya a partir de junio de 2026.

– Actualmente está trabajando en documentar crímenes de guerra aquí en Ucrania. Por favor, explique la misión de su proyecto.

– Sí, muchas gracias por tenerme. Como saben, soy Kip Hale, y soy el Jefe de Personal de The Reckoning Project. The Reckoning Project es una organización que surgió de la invasión a gran escala. La misión es bastante simple, pero realmente novedosa en este campo.

No solo se trata de documentar e investigar crímenes atroces. Con crímenes atroces me refiero a crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y el crimen de agresión.

Utilizamos esa información para ayudar a las jurisdicciones, ucranianas, extranjeras e internacionales como la Corte Penal Internacional, a construir sus casos. En otras palabras, proporcionamos evidencia verificada y sólida que puede ayudar en procesos legales.

Pero nuestra misión no termina en los tribunales de justicia. Tomamos ese mismo material y lo utilizamos para ganar en la opinión pública. A través del trabajo mediático y otras formas de defensa, utilizamos la evidencia documentada para luchar contra la propaganda rusa y la desinformación.

También nos estamos expandiendo a diferentes partes del mundo. Por lo tanto, la misión es simple, pero como dije, bastante única en el campo.

– Ha trabajado en investigaciones de crímenes de guerra en diferentes países, como Camboya, Libia y la antigua Yugoslavia. ¿Qué lecciones son importantes para Ucrania? ¿Qué le ha enseñado su experiencia?

– Ucrania ya está aprendiendo muchas de esas lecciones.

Siempre destaco que lo que están haciendo los ucranianos rara vez se ha hecho antes, incluso desde el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Lo que hace única a Ucrania es que tienen una jurisdicción nacional que, desde el principio de la guerra, ha priorizado la responsabilidad por los crímenes atroces.

Como saben, lamentablemente, el número sigue aumentando. Ahora hay más de 200,000 incidentes registrados de crímenes de guerra en Ucrania.

Una de las lecciones más importantes es que la evidencia debe recopilarse lo antes posible.

Ucrania es el octavo conflicto en el que he trabajado, ya sea investigando, procesando o asesorando a aquellos que lo hacen. A menudo, los casos colapsan debido a pruebas deficientes o falta de pruebas.

Por eso es tan importante recopilar pruebas en el momento en que ocurren los crímenes, analizarlas, verificarlas y preservarlas para un uso futuro.

En ese sentido, Ucrania ha implementado una de las lecciones más importantes de conflictos anteriores. Hay muchos otros, pero esa es la primera que me viene a la mente.

– ¿Por qué decidió centrarse en esta guerra, la guerra ucraniana?

– Ucrania es única. No me gusta comparar conflictos porque cada conflicto contiene sus propias formas de sufrimiento y destrucción. Pero una cosa de la que hablo públicamente a menudo es la gran variedad de criminalidad que está ocurriendo aquí en Ucrania.

Por supuesto que hay asesinatos, tortura y violencia sexual relacionada con el conflicto. Pero también hay criminalidad ambiental, la destrucción del patrimonio cultural y la deportación de niños a través de fronteras estatales.

La gama de crímenes es extraordinaria. Y luego está lo que considero el crimen más significativo de todos. Este es el primer conflicto en el que he trabajado en el que hay un claro crimen de agresión, un país que invade a otro para la adquisición territorial. Eso simplemente no ha sucedido en esta escala en mucho tiempo. La diversidad de estos crímenes y todas sus implicaciones hacen que la responsabilidad en Ucrania sea particularmente importante. Por eso, para mí y muchos otros, es una inversión importante de nuestro tiempo.

– ¿Es realmente genocidio?

– Esa es una pregunta muy difícil. Y me alegra que la hayas hecho porque hay muchas concepciones erróneas y mucha desinformación en torno a este tema. En primer lugar y ante todo, siempre digo a las personas que no hay jerarquía entre los crímenes atroces.

Recuerden las categorías que mencioné anteriormente: crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra y agresión. Jurídicamente hablando, todos son igualmente graves. No hay un “crimen de crímenes”.

Eso es cierto en la ley, aunque la comprensión pública a menudo sugiere lo contrario. Teóricamente, el genocidio podría implicar la muerte de una sola persona si se cumplen los elementos legales. Déjame dar otro ejemplo. Como mencionaste, trabajé en el Tribunal Camboyano respaldado por la ONU, que trató los crímenes cometidos por los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979.

Ese régimen ultra-comunista mató aproximadamente el 25 por ciento de la población. Sin embargo, muy poco de esa criminalidad se clasificó legalmente como genocidio. La mayor parte se procesó como crímenes contra la humanidad.

Así que lo que me gusta enfatizar es que, independientemente de si Ucrania cumple o no finalmente con la definición legal de genocidio, eso no cambia la realidad de que existe una inmensa criminalidad en curso aquí. Hay una inmensa muerte y destrucción. Hay ataques al patrimonio cultural. Estas acciones también pueden ser capturadas bajo otras categorías, especialmente los crímenes contra la humanidad.

Incluso si un tribunal concluye que estos actos no constituyen legalmente genocidio, eso no crea una categoría de víctimas de segunda clase.

Todo es horrible. Y los responsables, tanto los arquitectos como los perpetradores, deben ser responsabilizados.

– Permítame preguntarle sobre el futuro de estas investigaciones. ¿Es posible un nuevo Nuremberg para los rusos?

– Como saben, recientemente tuvo lugar un desarrollo muy importante. El Consejo de Europa, junto con un número suficiente de países, incluidos miembros de la Unión Europea, firmaron para crear un tribunal especial por el crimen de agresión contra Ucrania. Ahora está comenzando la fase operativa.

Hay algunas limitaciones. Por ejemplo, este tribunal actualmente no tiene la capacidad para procesar lo que muchos llaman la “troika” – Putin y miembros de su círculo interno.

Eso no significa que no pueda suceder en el futuro, pero este tribunal en particular actualmente no tiene esa autoridad. Sin embargo, este es un desarrollo increíblemente importante.

¿Por qué? Porque estamos viendo una proliferación de la agresión en todo el mundo. Vemos ejemplos en Venezuela, en Irán y en conflictos que involucran a Israel en Líbano y en otros lugares.

La agresión se está volviendo cada vez más común, pero la responsabilidad sigue siendo rara. Lo que representa este tribunal es una declaración de que el crimen de agresión debe tener consecuencias.

En cuanto a un proceso estilo Nuremberg, la justicia penal internacional ha evolucionado desde entonces, y en muchos aspectos, para mejor. Crear un tribunal especializado únicamente para Ucrania puede sonar atractivo, pero en realidad podría socavar la arquitectura legal internacional que se ha construido durante décadas.

Hoy en día, tenemos la Corte Penal Internacional en La Haya, el único tribunal internacional permanente con un mandato para enjuiciar crímenes atroces. Sin embargo, la CPI está diseñada para manejar solo al cinco por ciento superior de los perpetradores en cualquier conflicto.

El sistema se basa en la suposición de que las jurisdicciones nacionales, en este caso Ucrania, llevarán la carga principal de la responsabilidad. Eso no excluye otra idea que merece mayor discusión: un tribunal híbrido.

Un tribunal híbrido combinaría la participación internacional y ucraniana. A través de un tratado u otro mecanismo legal, actores internacionales y el gobierno ucraniano crearían un tribunal mixto compuesto por jueces, fiscales e investigadores internacionales y ucranianos.

Un tribunal así podría abordar la gran mayoría de los crímenes atroces cometidos durante esta guerra. No solo encajaría en la forma en que está diseñado el sistema internacional actual, también sería una forma muy importante de reforzar la responsabilidad y fortalecer la arquitectura más amplia de la justicia internacional.

– El sistema de violencia, la red de violencia en Rusia, es muy amplio e implica a personas ordinarias, ciudadanos, civiles. ¿Qué papel juegan los civiles en estos crímenes?

– Esa es una pregunta difícil. Recientemente vi transcripciones publicadas de llamadas telefónicas entre soldados rusos en las líneas del frente y sus familias en Rusia – esposas, madres, parientes. Decir que esas conversaciones eran horribles sería quedarse corto.

Lo que me impactó fue lo fácil que algunos civiles rusos legitimaban los crímenes atroces y los justificaban. Eso, en sí mismo, es un ejemplo de cómo la opinión pública puede comenzar a apoyar la perpetración de crímenes atroces.

Y ese es un tema muy significativo. Sinceramente, no creo haber encontrado una justificación tan descarada y cruda de la criminalidad en ningún otro lugar. Dicho esto, creo que todos estaríamos de acuerdo en que la información disponible para la población rusa es extremadamente limitada.

Pasa a través de un filtro controlado por el estado. Las personas solo escuchan la narrativa oficial. Escuchan la propaganda rusa. Creo en la humanidad, independientemente de dónde provenga alguien o cuál sea su trasfondo. Creo que todos compartimos ciertos valores fundamentales y un entendimiento de que algunas cosas simplemente son incorrectas.

Por eso existen los crímenes atroces como categoría legal. A través de las culturas, ya sea en el Norte Global o el Sur Global, reconocemos que estos crímenes representan las peores formas de comportamiento humano.

Debido a eso, creo que si la población rusa estuviera recibiendo información precisa sobre lo que está sucediendo realmente – lo que realmente está haciendo su gobierno, desde la deportación de niños hasta los ataques a la infraestructura civil, la destrucción ambiental y todos los demás crímenes que mencioné – habría un creciente rechazo.

A menudo pienso en la invasión soviética de Afganistán. Al final, fueron las madres de los soldados soviéticos – especialmente las madres de los que habían sido asesinados – quienes se convirtieron en una de las fuerzas impulsoras detrás de la retirada soviética.

Así que sí, los civiles pueden desempeñar un papel profundamente preocupante al normalizar y justificar un comportamiento criminal depravado.

Pero con una educación adecuada, defensa y formas de llevar información veraz a las personas, creo que la comunidad internacional puede ayudar a cambiar eso.

– ¿Y qué hay de la propaganda? ¿El papel de la propaganda?

– Esta guerra demuestra el papel central de la propaganda. No es que la propaganda sea única en este conflicto. Lo vimos en la Alemania nazi, en Ruanda, en Camboya. La propaganda siempre se ha utilizado para legitimar la criminalidad en busca de objetivos políticos.

Ese ha sido siempre su papel en el conflicto. Sin embargo, Rusia ha elevado esto a una escala industrial.

No es simplemente una herramienta de apoyo. Está integrada en todo el sistema. Como diríamos en América, está arraigada en el sistema. Es parte del ADN de lo que está sucediendo.

La propaganda cumple dos funciones.

En primer lugar, permite la criminalidad al crear las condiciones en las que se vuelve aceptable.

En segundo lugar, justifica la criminalidad después del hecho.

Por eso es tan importante.

Algunos de mis colegas están haciendo un excelente trabajo demostrando que la propaganda armada en sí misma puede contribuir a crímenes atroces y que las personas responsables de ella también pueden tener responsabilidad legal. Por supuesto, vengo de una cultura con una comprensión muy liberal de la libertad de expresión. Eso significa que debemos ser extremadamente cuidadosos.

Incluso cuando el discurso es ofensivo o perturbador, hay una línea muy fina que se debe respetar. Pero creo que el gobierno ruso y muchos de los que lo permiten claramente han cruzado esa línea.

– Entre los rusos anti-guerra hay mucho debate sobre la llamada responsabilidad colectiva. El argumento a menudo es: si todos son culpables, entonces nadie es culpable. ¿Qué piensas sobre este debate? ¿Puede toda una sociedad compartir la responsabilidad?

– Como mencionaste, soy abogado penal internacional y he trabajado en este campo durante casi dos décadas. Creo que la responsabilidad debe basarse en evidencia.

Solo puedes responsabilizar penalmente a las personas cuando hay evidencia de que participaron en crímenes, los permitieron, los facilitaron o fueron cómplices de ellos.

Sin embargo, el debate al que te refieres se refiere a un concepto mucho más amplio de responsabilidad. Se trata de la responsabilidad moral, ética y social. Y creo que algo se puede decir al respecto.

Volviendo a nuestra discusión anterior, si la información precisa llegara a la población rusa y las personas todavía eligieran no reaccionar, no resistir, no hablar, entonces hay una pregunta moral legítima que hacer. Ahora, entiendo perfectamente que protestar en Moscú o San Petersburgo puede llevar a castigos severos. Esa es una realidad.

Pero al mismo tiempo, creo que hay una responsabilidad moral si sabes lo que está sucediendo y eliges no hacer nada al respecto. Incluso decidir no irse, no objetar, no resistir de ninguna manera puede plantear preguntas morales difíciles. Esto no es único de Rusia.

Nos enfrentamos a debates similares en mi propio país. Por supuesto, no estamos hablando de la misma escala de criminalidad, pero los ciudadanos en todas partes se enfrentan a preguntas sobre qué deben hacer cuando sus gobiernos realizan acciones que consideran incorrectas.

¿Cuál es tu responsabilidad en esa situación? Por eso este debate es importante. Y francamente, espero que este debate esté teniendo lugar dentro de Rusia. Porque los debates como este a menudo son los que crean las condiciones para el cambio.

– Hablemos sobre la demostración de violencia por parte de los rusos. Es tan fácil encontrar imágenes y videos en Telegram que muestran tortura, asesinatos y toda esta brutalidad. ¿Por qué lo hacen? Y como investigador, ¿qué tan importante es este tipo de evidencia digital para su trabajo?

– Bueno, la pregunta de por qué lo filman y lo publican puede tener muchas respuestas diferentes. Dirigí investigaciones sobre el Estado Islámico en Siria e Iraq durante cinco años en nombre de una organización no gubernamental.

Para ISIS, estos videos eran en realidad un distintivo de honor. Eran la prueba de que estaban llevando a cabo su interpretación radical del Islam y persiguiendo su objetivo de establecer un califato. Publicar crímenes atroces era una forma de demostrar el compromiso con la misión.

En el contexto ruso, es un poco diferente. Creo que a menudo se intenta mostrar que las víctimas de alguna manera están deshumanizadas, que son “nazis”, como alega la propaganda rusa, y por lo tanto merecen ser tratadas. Así que la pregunta de por qué es complicada.

En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, cómo este material contribuye a la responsabilidad, tanto la evidencia de código abierto como la evidencia digital son increíblemente importantes. Con evidencia de código abierto me refiero a material que cualquiera puede encontrar en una computadora portátil o teléfono móvil. La evidencia digital incluye cosas como cuentas de correo electrónico, dispositivos móviles en sí y otros registros electrónicos.

Estas formas de evidencia son extremadamente valiosas para construir casos. Sin embargo, hay un importante matiz. Primero hablemos de la evidencia de código abierto.

La evidencia de código abierto es muy efectiva para establecer lo que llamamos evidencia basada en el crimen: evidencia de que ocurrieron crímenes. Pero probar que ocurrieron crímenes generalmente no es la parte más difícil de las investigaciones