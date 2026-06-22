Secretario general de Hezbollah exige que Israel se retire de Líbano

El Secretario General de Hezbollah, Naim Qassem, dijo el domingo que Israel “debe abandonar Líbano”, según la Agencia de Noticias Tasnim afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Qassem se refirió a Israel como el “agresor”, indicando que no habrá “zona segura” para los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur de Líbano.

El jefe de Hezbollah describió las acciones de Israel en Líbano como haber “revelado su humillación” a través de la matanza de civiles libaneses.

“La escalada de los recientes crímenes de Israel y la matanza diaria de civiles y niños, como la tragedia de la familia Al-Tahir y la destrucción de viviendas, no muestran la fortaleza de este régimen, sino que describen la cúspide de su debilidad y humillación ante la opinión pública mundial”, afirmó.

Además, acusó a Israel de buscar engañar a los negociadores, mencionando que el país “no concedió ninguna concesión a Líbano en los últimos meses y solo buscó engaño, intensificó los ataques y dictó sus demandas”.

“La pasividad frente a estos excesos se considera un daño a la soberanía nacional de Líbano, y la resistencia nunca se rendirá a este enfoque”, agregó Qassem.

Qassem señaló que Hezbollah “cuenta con el gran apoyo del liderazgo, la nación y la República Islámica de Irán”.

En cuanto al Memorando de Entendimiento que incluye la protección de Líbano, Qassem declaró que la firma del memorando, que enfatiza la necesidad de detener de inmediato la agresión contra Líbano, es una manifestación de desinterés, honestidad y el uso de todas las capacidades de Irán para defender la independencia y la nación de Líbano.

Además, añadió que Estados Unidos también es responsable de esta crisis, señalando que ha “reconsiderado” su relación con Irán en medio del inicio de negociaciones entre ambos países.

“La prosperidad y mejora de la situación de Líbano solo pueden realizarse en el marco de una vida pacífica, solidaridad nacional y no dependencia de extranjeros, de modo que confiando en esta alianza, podamos enfrentar al enemigo sionista y recuperar la soberanía nacional”, expresó Qassem.

Finalmente, destacó que la resistencia sigue firme y cualquier alto el fuego debe ser amplio e inclusivo. En esta línea, el gobierno libanés debería aprovechar el útil memorando de entendimiento con la República Islámica de Irán para mejorar las condiciones del país.

También mencionó que Hezbollah “coopera” con el Ejército Libanés, al que responsabiliza de “mantener la soberanía del país”.

En otro sentido, el diputado libanés afiliado a Hezbollah, Hassan Fadlallah, criticó a aquellos en el gobierno libanés que exigen un monopolio estatal sobre las armas, según reportó la agencia de noticias IRNA de Irán el domingo.

“Fadlallah dijo que los que hablan de un monopolio de armas, si tienen la capacidad para hacerlo, adelante y háganlo. Les decimos, ‘Su tiempo en el poder expirará, pero nuestra resistencia y nuestras armas permanecerán'”, afirmó.

“La resistencia no es un instrumento en manos de nadie; el pueblo mismo es la resistencia”, añadió. “No tenemos otra opción que la firmeza y la resistencia”.