El candidato de derecha Abelardo de la Espriella lidera al izquierdista Iván Cepeda con un 50.5% frente al 47.9% en el balotaje presidencial de Colombia, con casi la mitad de las mesas de votación contadas.

Colombia celebró una segunda vuelta electoral presidencial el 21 de junio de 2026, con los primeros resultados parciales mostrando que el outsider de extrema derecha Abelardo de la Espriella lidera al senador de izquierda Iván Cepeda en una carrera que se espera determine el enfoque del país sobre su conflicto armado de décadas.

Las encuestas habían mostrado consistentemente a de la Espriella, un abogado y empresario millonario admirador de Trump, liderando antes de la segunda vuelta. El candidato respaldado por Trump ha prometido abandonar el plan de “paz total” del presidente Gustavo Petro, una estrategia de negociar el desarme de todas las organizaciones criminales, y en su lugar volver a la confrontación militar a gran escala con los grupos armados, según The Guardian.

El oponente de de la Espriella, Cepeda, fue el principal arquitecto de la iniciativa de “paz total” y se ha comprometido a continuarla con “cambios necesarios”. Cepeda lideró las encuestas durante la mayor parte de la campaña, pero perdió la primera ronda de votación el 31 de mayo y desde entonces ha luchado por atraer a los votantes de centro.

La elección representa un cambio dramático en la política latinoamericana. Colombia ha estado atrapada en un conflicto armado durante seis décadas, una lucha que ha dejado a más de 10 millones de personas, aproximadamente uno de cada cinco colombianos, como víctimas de asesinatos, secuestros, desplazamientos forzados y otras violencias, según The Washington Post. Se firmó un histórico acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016, pero la violencia ha aumentado en los últimos años, siendo el último año el período más violento desde ese acuerdo.

El ascenso de de la Espriella refleja tendencias latinoamericanas más amplias que favorecen a candidatos de extrema derecha y antiestablishment que prometen soluciones duras contra el crimen. La elección se produce a medida que otros líderes de derecha, como Keiko Fujimori en Perú y José Antonio Kast en Chile, han ganado terreno en la región. Si de la Espriella gana, solo México, Brasil, Uruguay y Guatemala quedarían bajo gobiernos de izquierda en Sudamérica.

Sandra Borda Guzmán, profesora asociada de ciencia política en la Universidad de Los Andes en Bogotá, le dijo a The Guardian que de la Espriella logró conectar exitosamente con dos tendencias globales: presentarse como un “outsider” antiestablishment y prometer soluciones rápidas a la violencia. Se ha comprometido a “capturar o matar” a 10 importantes líderes narcoterroristas y de crimen organizado en sus primeros tres meses en el cargo, aunque posteriormente pareció dar marcha atrás en su promesa de resolver la crisis de seguridad en 90 días.

La segunda vuelta ha expuesto una profunda polarización sobre cómo manejar la violencia en Colombia. Las víctimas del conflicto están divididas: algunos, como aquellos que sufrieron violencia estatal durante ofensivas militares pasadas, temen que una presidencia de de la Espriella pueda resucitar los asesinatos extrajudiciales. Otros, traumatizados por los secuestros de la guerrilla y el resurgimiento reciente de grupos armados, creen que solo la acción militar agresiva puede restablecer el orden. Se espera que los resultados preliminares se revelen en las próximas horas, con una supervisión oficial que llevará aproximadamente dos días más.

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