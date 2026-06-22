Es hora de reavivar la complicada relación futbolística de Argentina con Dallas

Pregúntele a un fanático de los deportes de Texas sobre Argentina, y su primera asociación probablemente sea con San Antonio, a través de la leyenda de los Spurs, Manu Ginóbili. Pregúntele a un aficionado a los deportes argentino y se sorprenderá al saber que Dallas ocupa un espacio destacado en la memoria colectiva de nuestro país.

Porque mucho antes de que miles de argentinos comenzaran a planificar sus viajes para esta Copa del Mundo, Dallas se había asociado con la angustia de Estados Unidos 94, la brillantez de Lionel Messi en suelo estadounidense y ahora la anticipación de otra oportunidad de alcanzar la gloria en la Copa del Mundo.

El primer capítulo sigue siendo el más doloroso. El 30 de junio de 1994, Diego Maradona se sentó frente a una cámara en su habitación de hotel de Dallas y concedió una entrevista que millones de argentinos aún recuerdan. El capitán e icono deportivo acababa de ser suspendido del Mundial tras dar positivo en un control antidopaje. “Me cortaron las piernas”, dijo, en palabras que los argentinos todavía citan hoy. Argentina entró como uno de los favoritos a ganar ese torneo. Ahora la carrera mundialista de su líder había terminado. Argentina perdió ese mismo día ante Bulgaria en el Cotton Bowl y fue eliminada días después en octavos de final, un colapso que todavía resuena como un trauma deportivo colectivo.

Se necesitarían más de 20 años y un ícono del fútbol diferente para que encontráramos la alegría del fútbol en Dallas. En 2015, Lionel Messi puso su primer sello en la Gran D al anotar contra México en un amistoso 2-2 en el AT&T Stadium, el mismo lugar donde ahora agregará dos capítulos más a su “Último Tango”. Ocho años después, regresó en los primeros días de su mandato en la Major League Soccer y dio una clase magistral contra el FC Dallas, anotando dos goles y asistiendo en un tercero en camino al Inter Miami y finalmente ganando la Leagues Cup.

Ahora, con miles de argentinos ya en Estados Unidos o preparándose para viajar allí, Dallas agregará otra capa a una floreciente relación deportiva. Argentina tiene garantizados dos partidos en el norte de Texas y podría jugar hasta cuatro, dependiendo de su posición al salir de la fase de grupos.

Para muchos argentinos que vienen a la ciudad, el viaje es mucho más que asistir a un Mundial. Algunos se sienten atraídos por recuerdos que se remontan a 1994 y por todo lo que representa Dallas en la mitología deportiva del país. Otros simplemente quieren seguir a la selección nacional allá donde vaya.

Para Juan Canali, un hombre de 47 años que viajaba desde Córdoba con su esposa y sus dos hijos, Dallas era un destino imperdible incluso antes de que se finalizara el calendario del torneo.

“Estábamos decididos a hacer de Dallas parte del viaje porque tiene una historia especial para nosotros”, dice. Tenía 15 años durante el Mundial de 1994 y estaba convencido de que el equipo de Maradona sería campeón. La decepción que siguió sigue viva en su memoria. Sin embargo, su interés se extiende más allá del fútbol. Cita la serie de televisión. Dallasel asesinato de John F. Kennedy y la cultura vaquera de Texas, entre las razones por las que la ciudad le fascina.

“Dallas fue la única parada en nuestro itinerario que nunca cambió”, dice. â€œCuando se confirmÃ³ que Argentina jugarÃa allÃ, me sentÃ exactamente bien. Ya estamos hablando de volver después del Mundial y pasar aún más tiempo”.

Leandro Antinori, también de 47 años, llegará a Dallas con cinco amigos que han seguido a Argentina a todos los Mundiales desde Sudáfrica en 2010. Después de asistir al partido inaugural del equipo contra Argelia en Kansas City, ya compraron entradas para ambos partidos de la fase de grupos en Arlington y planean pasar más de un mes viajando por Estados Unidos.

“La idea en Dallas es llegar y explorar realmente la ciudad”, dice. Más adelante, añade, esperan conectarse con sus compatriotas argentinos y “hacer algo de ruido”, como lo hacen en cada Mundial, llevando una pancarta desde el bar donde se reúnen en su casa en la provincia de Santa Fe.

Las peñas argentinas ya organizaron dos banderazosâ€”reuniones tradicionales previas al juegoâ€” en Dallas. Ambos eventos están programados en Klyde Warren Park los días 21 y 26 de junio, donde se espera que lleguen grandes multitudes con banderas, tambores y canciones para apoyar al equipo antes de los partidos contra Austria y Jordania.

El entusiasmo es más que anecdótico. De acuerdo a Reserva.comlas búsquedas desde Argentina de alojamiento en Dallas este mes han aumentado un 1.540 por ciento en comparación con el mismo período de 2025. La demanda ha sido lo suficientemente fuerte como para que Aerolíneas Argentinas agregara vuelos directos entre Buenos Aires y Dallas para la Copa del Mundo. La ciudad incluso ha comenzado a aparecer en campañas publicitarias de la Copa Mundial de Argentina, incluido un comercial que muestra a un seguidor de la selección nacional que llega a Estados Unidos con una camiseta que dice: “Yo… Dallas”.

Dallas fue alguna vez el escenario de uno de los recuerdos más dolorosos del fútbol argentino. Ahora se convertirá en el lugar donde miles de argentinos esperan reemplazar esas viejas y oscuras imágenes por otras nuevas y más brillantes. Pase lo que pase, seguiremos recordando a Dallas. Siempre lo hemos hecho.