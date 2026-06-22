El secretario de empresa sabe sobre empleos, y parece bastante seguro de que Keir está fuera de trabajo

Not another one. Brenda de Bristol debe estar vuelta loca. Después de sonar el viernes como el soldado japonés que no tenía idea de que la Segunda Guerra Mundial había terminado décadas antes, en algún momento durante el fin de semana la realidad había golpeado a Keir Starmer. Tal vez todo lo que necesitaba era un poco de tiempo en Chequers para pensar con claridad. Tal vez su familia también le había dicho que el juego había terminado. Pero tarde el sábado, surgieron informes de que planeaba anunciar su renuncia el lunes. Significativamente, ni siquiera había un lealista de Starmer que calmara las especulaciones.

Para fines del verano, el Reino Unido estará en su séptimo primer ministro en 10 años. Hubo un tiempo en que solíamos burlarnos de los italianos por reemplazar a sus líderes cada par de años más o menos. Ahora ellos parecen ser el modelo de estabilidad. Somos nosotros los que estamos en crisis. Pronto tendrán que hacer más espacio en el desfile del Domingo del Recuerdo en el Cenotafio para la fila de ex primeros ministros. Aquellos que hemos amado. Aquellos que no. Aquellos que hemos perdido. No hay forma de saber si, cuando se oculte el sol, los recordaremos. Tampoco hay señales de que las cosas se calmen. ¿Quién sabe cuántos primeros ministros más pasaremos en la próxima década?

Podías decir que todo había terminado para Keir por la expresión en la cara del secretario de Negocios, Peter Kyle, en los programas de Trevor Phillips en Sky y Laura Kuenssberg en la BBC. Kyle suele ser el personaje de Tigger personificado. El hombre que siempre puede estar optimista en casi cualquier ocasión. El doctor que podría decirte con una sonrisa en la cara que ibas a morir en un par de días. ¡Piensa en el lado positivo! El pronóstico del tiempo es perfecto para la próxima semana. Trata de salir mientras aún puedas. Si alguien podía defender a Keir, era él.

Pero hoy fue demasiado incluso para Peter. Un paso demasiado lejos. No había forma de convertir esto en una historia de buenas noticias. Había tristeza en su rostro que ninguno de nosotros había visto antes. Una melancolía. Esta no era una realidad que se pudiera negar. Podrías haber creído anteriormente que no había límites para la cantidad de veces que los ministros del gobierno podrían humillarse frente a una cámara. Resulta que existe la teoría de la cantidad de la ilusión después de todo.

Además, esta no fue solo la tragedia de Starmer. Esta también es personal para Kyle. Porque, con el gobierno de Andy Burnham, Peter también podría encontrarse sin trabajo. Ser un lealista de Keir y uno de los mejores amigos de Wes Streeting puede que no sea exactamente lo que se quiere en el nuevo orden mundial. Más tarde nos enteramos de que Peter había enviado un mensaje de felicitación a Andy. Uno que no le fue devuelto. Peter intentó restarle importancia. Como si no le importara. Pero por dentro se estaba muriendo.

El silencio lo decía todo. Se acabaría la emoción de estar en la onda, la emoción de ser parte del equipo que da forma a la dirección del país. En su lugar, podría ser un retorno a los escaños traseros. Adiós a los paseos gratuitos en la parte trasera de una limusina ministerial, y hola a recargar la tarjeta Oyster para usar en transporte público. ¿Aceptaría un trabajo en un gobierno de Burnham? Por supuesto. Pero sus ojos te decían que era poco probable.

“¿Has hablado con Keir?” fue la primera pregunta en los labios de Trevor y Laura. Kyle pudo confirmar que había tenido una larga conversación con Starmer el viernes. Si eso fue antes o después de que el primer ministro apareciera en Barnet – 200 millas al sur de Makerfield, donde Burnham estaba celebrando su victoria en la elección parcial – para anunciar que lucharía y dirigiría el país durante años más, no lo dijo. Habían hablado durante mucho tiempo, dijo, y el primer ministro había estado tranquilo y reflexivo. Nunca había puesto su propio interés primero. Todo había sido sobre lo que era mejor para el país.

“Bien”, dijeron Trevor y Laura. “Entonces, ¿qué consejo le diste?” Ahora Kyle optó por cerrar la tienda. Su reunión había sido privada y confidencial. Sería una traición dar detalles. Al menos las contribuciones de Peter habían sido privadas y confidenciales; las de Starmer no tanto, ya que ya nos había dado la idea de lo que Keir había dicho. “Está reflexionando sobre las realidades”, observó Peter. Lo cual es el lenguaje político para una franca admisión de que estaba acabado.

Quizás al darse cuenta de que había dicho más de lo que pretendía, Peter comenzó a retroceder un poco. Él y Keir solo estaban trabajando arduamente para entregar lo mejor para el país. Él lo diría más de una docena de veces en ambos programas. Y aunque los otros líderes del G7 se habían unido para enviar una tarjeta de despedida – “Lamento verte partir, perdedor, DJT” – el primer ministro seguiría siendo un jugador global en el escenario mundial. Era como un Keir de cuerda. Seguir trabajando hasta que alguien olvidara darle cuerda al motor.

Cuanto más duraban las entrevistas, más difícil era verlas. Era como tener una ventana al alma de Kyle. A medida que se afianzaba un poco la negación, la tristeza se intensificaba. No tenía idea si los rumores de que Keir planeaba renunciar eran ciertos, porque “no tengo nada en qué creer que sean verdad”. Las palabras de un ministro que ni siquiera se estaba escuchando a sí mismo. Aún luchando por comprender dónde salió todo mal desde las elecciones de julio de 2024. Incapaz de captar la traición de incontables ministros del gabinete y diputados laboristas. Él esperaba algo de gratitud.

Al final, Laura se volvió hacia su panel de tres diputados laboristas: Toby Perkins, lealista de Keir hasta el final, Luke Charters, un apoyo para Andy, y Jess Phillips, partidaria de Streeting que tal vez haya respaldado al caballo equivocado. “No tengo idea de lo que sucederá,” dijo Phillips francamente. “Pero la única pregunta es cómo vencer a Reforma.” No qué es lo mejor para el país. Y ahí está la clave. Vencer a Reforma.

No es que Reforma estuviera en algún lugar cerca de los estudios. Makerfield fue un desastre para ellos. Nigel Farage ha estado escondido durante semanas. Reforma está haciendo un trabajo brillante de vencer a Reforma sin la ayuda de nadie más. Como lo expresó un diputado de Reforma: “Somos demasiado racistas para algunos votantes. Y no lo suficiente para otros.”