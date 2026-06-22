Por qué este cerrador de 36 años finalmente podría ser un All-Star

Esta historia fue extraída del boletín Braves Beat, escrito esta semana por Brian Murphy. Para leer el boletín completo, haga clic aquí. Y suscríbete para recibirlo periódicamente en tu bandeja de entrada.
El bullpen de los Bravos contiene un grupo de lanzadores que se están desempeñando a un nivel All-Star esta temporada.
Ese grupo lidera las Mayores en efectividad de relevo (2.87) y ocupa el tercer lugar en FIP (3.50) y el cuarto en tasa de ponches menos boletos (16.3%). Y está respaldado por posiblemente el mejor relevista que nunca ha sido seleccionado para un Juego de Estrellas.
El cerrador de Atlanta se lo merece. Abrió esta temporada con una racha de 15 2/3 entradas sin permitir carreras y lleva una efectividad de 1.48 hasta el enfrentamiento del lunes en San Diego. Mientras tanto, ha asegurado sus 15 oportunidades de salvamento. Y el total de salvamentos de la carrera de Iglesias (268) en realidad lo convierte en la respuesta a una pregunta de trivia que probablemente le encantaría dejar obsoleta este año:
¿Qué lanzador tiene más salvamentos en su carrera sin haber sido seleccionado para un Juego de Estrellas desde que los salvamentos se hicieron oficiales en 1969?
Sí, es Iglesias. Y no está cerca.
El lanzador que ocupa el segundo lugar en esa lista, el ex cerrador de los Bravos, Gene Garber, tuvo 218 salvamentos sin un Juego de Estrellas en su haber. Él e Iglesias son los únicos cerradores con al menos 200 salvamentos en su carrera y cero nominaciones al Juego de Estrellas.
Según Elias Sports Bureau, el lanzador con más salvamentos en su carrera al momento de su primer Juego de Estrellas fue Armando Benítez, quien tenía 197 salvamentos en la fecha del Clásico de Verano de 2003 en Chicago. Fue el único representante de los Mets esa noche y fue traspasado a los Yankees al día siguiente.
En última instancia, la falta de reconocimiento de Iglesias al Juego de Estrellas nunca debería haber durado tanto. Aquí hay un vistazo rápido a algunos de los números de la primera mitad del derecho en algunos otros años en los que fue desairado:
2017: 1.69 de efectividad, 16 salvamentos en 17 oportunidades
2018: 2.36 de efectividad, 19 salvamentos en 22 oportunidades
2024: 2.02 de efectividad, 22 salvamentos en 24 oportunidades
Y aún así, incluso cuando Iglesias, de 36 años, está en camino a su quinta temporada con al menos 30 salvamentos y una efectividad inferior a 3.00, no es seguro que estará en Filadelfia para las festividades del 14 de julio. El propio Jhoan Duran de los Filis ha estado fantástico. Mason Miller de los Padres, a quien los Bravos esperan no ver en los próximos días, ha permitido tres carreras limpias en 31 entradas con una tasa de ponches del 51,7%.
Iglesias incluso tiene competencia dentro de su propia pluma. Robert Suárez, quien ha lanzado en cada uno de los dos últimos Juegos de Estrellas, ha permitido sólo dos carreras limpias en sus primeras 32 entradas como Bravo mientras preparaba para Iglesias. Dylan Lee (Efectividad de 1.08 en 33 1/3 cuadros) tampoco sería una mala elección.
Han pasado 12 años desde que los Bravos eligieron un relevista para el Juego de Estrellas; Craig Kimbrel fue elegido para cuatro partidos seguidos entre 2011 y 2014. Iglesias, ahora en su duodécima temporada, probablemente debería empezar a prepararse para poner fin a esa racha. Ha tardado mucho en llegar.