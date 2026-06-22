Por qué este cerrador de 36 años finalmente podría ser un All-Star

Y aún así, incluso cuando Iglesias, de 36 años, está en camino a su quinta temporada con al menos 30 salvamentos y una efectividad inferior a 3.00, no es seguro que estará en Filadelfia para las festividades del 14 de julio. El propio Jhoan Duran de los Filis ha estado fantástico. Mason Miller de los Padres, a quien los Bravos esperan no ver en los próximos días, ha permitido tres carreras limpias en 31 entradas con una tasa de ponches del 51,7%.