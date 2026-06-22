El alto el fuego en Líbano muestra la necesidad de que las FDI reconsideren la doctrina de la guerra lenta.

El alto el fuego en Líbano muestra la necesidad de que las...

Un nuevo alto el fuego en Líbano y el debate sobre la retirada de Israel de algunas áreas han planteado preguntas sobre la actual doctrina de guerra israelí. Israel ha estado en guerra durante 989 días desde el 7 de octubre de 2023.

Mientras la guerra fue impuesta a Israel por ataques de Hamás y Hezbollah, Israel tuvo el deber de cambiar la situación y librar la guerra en sus propios términos.

En los primeros meses de la guerra, después del 7 de octubre, las FDI tuvieron que responder y reagruparse. Con 1,000 israelíes muertos, 250 tomados como rehenes y las FDI luchando por llamar y entrenar a unos 500,000 reservistas, se produjeron tensiones sin precedentes en Israel.

Sin embargo, para septiembre de 2024, cuando las FDI comenzaron a tomar la ofensiva contra Hezbollah, la situación había cambiado. Israel ahora dictaba el ritmo en varios frentes. Israel ha estado tomando sus propias decisiones desde entonces.

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