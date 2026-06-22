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El alto el fuego en Líbano muestra la necesidad de que las FDI reconsideren la doctrina de la guerra lenta.

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Gabriel Sánchez
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Un nuevo alto el fuego en Líbano y el debate sobre la retirada de Israel de algunas áreas han planteado preguntas sobre la actual doctrina de guerra israelí. Israel ha estado en guerra durante 989 días desde el 7 de octubre de 2023.

Mientras la guerra fue impuesta a Israel por ataques de Hamás y Hezbollah, Israel tuvo el deber de cambiar la situación y librar la guerra en sus propios términos.

En los primeros meses de la guerra, después del 7 de octubre, las FDI tuvieron que responder y reagruparse. Con 1,000 israelíes muertos, 250 tomados como rehenes y las FDI luchando por llamar y entrenar a unos 500,000 reservistas, se produjeron tensiones sin precedentes en Israel.

Sin embargo, para septiembre de 2024, cuando las FDI comenzaron a tomar la ofensiva contra Hezbollah, la situación había cambiado. Israel ahora dictaba el ritmo en varios frentes. Israel ha estado tomando sus propias decisiones desde entonces.

Utilice el contexto y las notas de verificación de información según sea necesario.

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