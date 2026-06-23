Comisión de la ONU alega genocidio, crímenes de guerra contra niños palestinos en Gaza

Autoridades e fuerzas de seguridad israelíes apuntaron deliberadamente a niños palestinos, lo que resultó en “genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra” en Gaza, y “crímenes de guerra en Cisjordania ocupada”, según una investigación de la ONU publicada el martes.

El informe de la “Comisión Independiente Internacional de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén Este, e Israel” examinó presuntas violaciones contra niños palestinos desde el inicio de la guerra Israel-Hamas.

Aproximadamente el 30% de los fallecidos en la guerra de Gaza eran niños, alega el informe.

La comisión, criticada duramente por Israel por su sesgo contra el Estado judío, no representa la posición oficial de la ONU. Sin embargo, el informe completo fue compartido en el sitio web oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

(Nota de contexto: La Comisión de Investigación de la ONU acusó a Israel de apuntar y matar deliberadamente a niños palestinos durante la guerra, lo que ha sido negado por Israel.)