Lo último: El Pentágono pide al Congreso aproximadamente $80 mil millones para cubrir el costo de la guerra con Irán.

El Pentágono ha informado a los senadores que necesita aproximadamente $80 mil millones, en su mayoría para cubrir los costos de la guerra de Estados Unidos contra Irán, sumándose a un significativo aumento en el gasto militar solicitado por el presidente Donald Trump. El secretario de Defensa Pete Hegseth ha estado visitando el Capitolio antes de presentar una solicitud formal.

Por otro lado, Trump visitará una instalación de Mack Truck en un distrito clave en el estado decisivo de Pensilvania el martes, desviando la atención hacia la economía de Estados Unidos en su primer evento público importante fuera de la capital desde que firmó un acuerdo provisional para poner fin a la guerra contra Irán.

Miembros de la Guardia Nacional y la Policía del Parque de EE. UU. han estado patrullando alrededor del Lincoln Memorial Reflecting Pool mientras la administración de Trump enfrenta una fecha límite autoimpuesta para corregir una renovación fallida antes de la celebración del 250 aniversario de la nación.

Además, se observa en Wall Street otra jornada de pérdidas, liderada por una continua venta masiva en tecnología. Los futuros del S&P 500 cayeron un 1.2%, mientras que los futuros del Dow Jones Industrial Average retrocedieron un 0.4%. Los futuros del Nasdaq, pesado en tecnología, cayeron un 2.6% después de una pérdida del 1.3% el lunes.

(Las traducciones se adaptan a un español neutral y profesional.)