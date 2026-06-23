Deutsche Bahn detiene trenes en todo el país por crisis informática

Si se ve afectado por el corte, siga las pautas en el sitio web de Deutsche Bahn aquí.

La compañía ferroviaria alemana Deutsche Bahn está deteniendo trenes en todo el país debido a una interrupción de TI, dijo un portavoz de la compañía a las agencias de noticias alemanas.

Los trenes están detenidos en las estaciones y los viajeros permanecen en sus asientos en medio de la crisis tecnológica.

Deutsche Bahn dijo que la interrupción se debió a un problema a nivel nacional con el llamado Sistema Global de Comunicación Móvil para Ferrocarriles (GSM-R).

sistema de comunicación, que se utiliza para la comunicación internacional en la red ferroviaria.

Todos los trenes están suspendidos en el estado más poblado de Alemania, Renania del Norte-Westfalia.

Las autoridades de transporte público de Berlín dicen que los trenes municipales, regionales y de larga distancia operados por Deutsche Bahn se ven afectados por la interrupción.

Problema identificado y técnicos trabajando para resolverlo.

Se ha identificado la interrupción que provocó la interrupción de las comunicaciones internas, lo que significa que los técnicos pueden resolver el problema a su debido tiempo.

La directora ejecutiva de Deutsche Bahn, Evelyn Palla, habló un poco antes con el alemánimagen periódico y dijo: “Ahora estamos tratando de llevar los trenes a las estaciones para que los viajeros puedan desembarcar. Y luego tenemos que solucionar el problema, que aún no sabemos”.

Deutsche Bahn también se disculpó con los pasajeros por la situación y dijo que emitirá vales de taxi y hotel a las personas afectadas.

El ferrocarril alemán es conocido por sus frecuentes retrasos y cancelaciones.

Los servicios de S-Bahn en Berlín, Hamburgo y Stuttgart también se ven afectados por la interrupción

En algunas ciudades, incluida Berlín, también se vieron afectados los servicios de trenes de pasajeros o el servicio de cercanías S-Bahn de Deutsche Bahn.

Las autoridades del S-Bahn de Berlín dijeron que todos los trenes de todas las líneas fueron suspendidos debido a una falla de comunicación.

Lo mismo afirman las autoridades de Stuttgart: “Actualmente todos los trenes S-Bahn de toda la red están detenidos en los andenes”.

“Por favor, consulte su viaje en el sistema de información de viajes para conocer opciones de transporte alternativas. Le informaremos tan pronto como tengamos nueva información y podamos evaluar cuánto durará la interrupción”.

Esta historia se actualizará.

Editado por: Dmytro Hubenko

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