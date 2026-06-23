Aerolíneas del Golfo Restauran el 82% de los Vuelos Después del Conflicto con Irán

Las aerolíneas del Golfo están restaurando operaciones después de casi cuatro meses de interrupción causada por el conflicto en Irán, con la actividad de vuelo recuperándose al 82% de los niveles previos a la guerra, mientras un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán mejora las perspectivas de la aviación regional. Los datos de Flightradar24 muestran que varias aerolíneas ya han regresado o superado los volúmenes de vuelo registrados el 27 de febrero, el día antes de que comenzara el conflicto, mientras los analistas de la industria dicen que una reapertura completa del espacio aéreo regional podría permitir a las aerolíneas reanudar operaciones normales y apoyar una actividad económica más amplia en el Golfo.

La recuperación sigue a un acuerdo provisional firmado esta semana por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto, y se espera que ambos países discutan la implementación del alto el fuego. El acuerdo podría eliminar muchas de las restricciones operativas que han afectado a las aerolíneas desde que comenzó el conflicto, incluyendo cierres de espacio aéreo, alteraciones en aeropuertos y restricciones en corredores de vuelo.

Según Flightradar24, los vuelos operados por las principales aerolíneas del Golfo se han recuperado hasta aproximadamente el 82% de los niveles previos al conflicto. Gulf Air y Kuwait Airways han superado recientemente el 100% de sus volúmenes de vuelo del 27 de febrero, mientras que Emirates, Qatar Airways y Etihad Airways operan al 90% o cerca de su capacidad anterior.

La recuperación marca una mejora significativa para varias aerolíneas. Etihad y Qatar Airways habían caído entre un 40% y un 50% de sus volúmenes normales de vuelo solo un mes antes, mientras que Emirates mantuvo un nivel más alto de operaciones durante todo el conflicto después de asignar recursos adicionales para mantener su red.

James Halstead, socio gerente de Aviation Strategy, dijo que el fin de las hostilidades permitiría a las aerolíneas restablecer operaciones en toda la región. “El fin de las hostilidades conduciría a la reapertura del espacio aéreo de la región, permitiendo a las aerolíneas regionales reanudar completamente sus operaciones,” dijo Halstead. “Si las condiciones vuelven a la normalidad, espero que las aerolíneas retomen las operaciones normales y regresen a la capacidad total,” agregó. A lo largo del conflicto, los ataques con misiles y drones iraníes obligaron a desvíos de vuelos repetidos, cierres de aeropuertos y cambios en las rutas aéreas establecidas en todo el Golfo. Se requirió que las aerolíneas concentren los vuelos a través de un número limitado de corredores de aviación aprobados, aumentando la complejidad operativa y planteando preocupaciones de seguridad para pasajeros y tripulaciones de vuelo.

La interrupción también afectó a las aerolíneas internacionales. Varias aerolíneas europeas y asiáticas suspendieron o redujeron significativamente los servicios a destinos en todo Oriente Medio, mientras que los gobiernos y los reguladores de aviación mantenían advertencias de viaje y avisos operativos.

Australia suavizó esta semana sus recomendaciones de viaje para varios países de Oriente Medio, lo que potencialmente apoyará la demanda a través de los hub de tránsito del Golfo. Sin embargo, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) continúa recomendando no operar en partes de la región debido a los riesgos de seguridad en curso.

EASA dijo que evaluará los desarrollos recientes al reconsiderar su advertencia de zona de conflicto, que permanece en vigencia hasta el 24 de junio. “Todavía es demasiado pronto para determinar si la observada desescalada dará lugar a una reducción sostenida de los riesgos para la aviación civil,” dijo la agencia a Reuters.

Mientras las operaciones continúan recuperándose, las aerolíneas siguen enfocadas en reconstruir la confianza de los pasajeros después de meses de incertidumbre. El CEO de Emirates, Tim Clark, dijo la semana pasada que la prioridad de la aerolínea es tranquilizar a los viajeros sobre la seguridad y la confiabilidad operativa a medida que los servicios se normalizan. Los datos de Flightradar24 indican que Emirates ha recuperado el 86% de su volumen de vuelo anterior al conflicto.

Etihad ha introducido medidas adicionales para fomentar la demanda de viajes, ofreciendo un seguro médico de viaje gratuito para visitantes que viajen a Abu Dabi entre julio y diciembre. Los niveles de recuperación varían entre las aerolíneas del Golfo: Gulf Air y Etihad han alcanzado aproximadamente el 93% de sus volúmenes de vuelo de febrero, Kuwait Airways se ha recuperado al 86%, mientras que Qatar Airways opera al 87% de su nivel previo al conflicto.

Las aerolíneas de bajo costo siguen rezagadas respecto a las aerolíneas de redes más grandes. Air Arabia ha restaurado aproximadamente el 75% de sus operaciones anteriores, mientras que Flydubai ha recuperado aproximadamente el 57% de su horario de vuelos anterior a la guerra.

Los efectos del conflicto se han extendido más allá de la región del Golfo. Los mayores precios del combustible en la aviación durante las hostilidades aumentaron los costos operativos, especialmente para las aerolíneas sin programas de cobertura de combustible. Aunque los precios del combustible se han moderado desde entonces, las aerolíneas en Europa y Asia experimentaron interrupciones en el horario, desafíos de reposicionamiento de aeronaves e ineficiencias operativas.

Las perspectivas financieras de la industria de la aviación también se deterioraron a medida que el conflicto continuaba. A principios de este mes, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) redujo su pronóstico de beneficios globales de aerolíneas para 2026 en casi la mitad.

IATA, cuyas más de 370 aerolíneas miembro representan aproximadamente el 85% del tráfico aéreo global, ahora proyecta ganancias netas combinadas de la industria de US$23 mil millones en 2026. La estimación revisada es sustancialmente más baja que su pronóstico anterior de aproximadamente US$41 mil millones y por debajo de los US$45 mil millones reportados para 2025.