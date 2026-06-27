Las cicatrices de la guerra entre los sobrevivientes en Sudán

Por SAM MEDNICK, FAY ABUELGASIM y BERNAT ARMANGUE

KHARTOUM, Sudán (AP) — Tres años de guerra han devastado gran parte de Sudán. El impacto se ha grabado en la piel de los sobrevivientes y en sus recuerdos.

Miles de personas han fallecido. Millones están desplazados. Periodistas de Associated Press pasaron más de una semana en y alrededor de la capital después de que el ejército retomó Jartum el año pasado. Continúa luchando en otros lugares contra las Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares.

Aquí hay algunas historias de los sobrevivientes de la guerra. Un miembro de los medios militares acompañó a AP durante la visita, incluso durante las entrevistas. AP mantiene el control editorial total de su contenido.

Sueños de fútbol destrozados

Omer al-Toum había soñado con jugar en el equipo nacional de fútbol de Sudán. Pero todo cambió en octubre, cuando un arma sin explotar estalló en su casa cuando intentaba usarla para aflojar un clavo. Perdió parte de su pierna derecha y su brazo izquierdo. Su pierna restante quedó destrozada.

Tranquilo y de buen carácter, el joven de 33 años se desvive estos días por su hija de 8 meses, tratando de mantener una actitud positiva.

“Cuando supe que me habían amputado la pierna, mi familia esperaba más reacción de mi parte pero no les mostré lo afectado que estaba”, dijo.

Ahora al-Toum no puede bañarse o levantarse de la cama solo, y algunas puertas en la casa no son lo suficientemente anchas para su silla de ruedas. Quiere prótesis pero debe viajar al extranjero para obtener unas buenas.

Ha encontrado consuelo entrenando fútbol y les dice a los jóvenes jugadores que se mantengan en la escuela para mantener otras opciones abiertas.

“Mientras sigas respirando, aún eres capaz de hacer muchas cosas. Y cuando Dios te quita algo, seguramente te compensará con otras cosas”, dijo.

Muerte de una hermana

Noon Madani no quería salir de la casa ese día en agosto hace casi tres años, pero su hermana mayor insistió. Las fuerzas paramilitares controlaban su vecindario en las afueras de Jartum, pero había que pagar una factura atrasada.

En el camino de regreso a casa, un misil mató a su hermana de 18 años y aplastó las piernas de la entonces Madani de 16 años.

De voz suave en su silla de ruedas, con las piernas enyesadas, recordó haber mirado los fragmentos del misil en la cabeza de su hermana mientras yacía a su lado, sin poder moverse.

“No puedes imaginar cuando alguien te dice repentinamente que tus hijas fueron alcanzadas por un proyectil de artillería. Entras en una fase de colapso”, dijo su padre, Omer Bakar.

Madani permaneció en el hospital durante seis meses para cirugías, luchando contra infecciones y a veces esperando a que se encontrara a un médico después de que otros huyeron.

Los médicos dicen que debería poder caminar de nuevo. Sus hermanos menores la llevan en silla de ruedas a la escuela todos los días. Estudia ciencias y sueña con ser doctora.

“Estamos tratando de olvidar la guerra”, dijo su padre, “la pesadilla de la que finalmente despertamos”.

8 años de edad

Cuando su casa fue alcanzada en febrero de 2025, el esposo de Fatma Ageb estaba durmiendo. Sus hijas mayores acababan de discutir qué regalarle a su hermana pequeña por su cumpleaños. Eso fue lo último que la mujer de 38 años recuerda de ese día.

Los bombardeos mataron a su esposo y a sus hijas mayores, de 10 y 12 años. La atravesaron con metralla e hirieron gravemente a su hija de 8 años.

“Si no fuera por Zeinab, no querría vivir. Siempre está llamando a sus hermanas y a su padre”, dijo Ageb, limpiándose las lágrimas de las mejillas.

El ataque dejó cicatrices en el rostro de su hija y perdió su ojo derecho. Lleva uno de cristal en su lugar.

Sentada junto a su madre en un hospital y luciendo un collar con un personaje de la película “Frozen”, Zeinab levantó tímidamente un dibujo que hizo y gimió de dolor mientras un médico atendía sus heridas.

Amigos y familiares juntaron dinero para las operaciones de la niña, pero necesita más, y su madre no sabe dónde conseguir el dinero.

Mientras intenta ser fuerte por su hija, las cicatrices de Zeinab son un recordatorio de lo que han perdido.

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