Senegal dio un gran paso hacia la clasificación a la fase de eliminación de la Copa del Mundo al vencer históricamente por 5-0 a Iraq en su último partido del Grupo I.

Al igual que sus oponentes en Toronto, Senegal había sufrido derrotas ante Francia y Noruega en los primeros dos partidos, dejándolos necesitando una victoria por varios goles para tener la oportunidad de avanzar a la ronda de 32 como uno de los ocho mejores terceros clasificados.

Comenzaron de manera excelente con el gol temprano de Habib Diarra, y luego su causa fue beneficiada por una tarjeta roja para el defensor de Iraq, Rebin Sulaka.

Iraq fue impresionantemente resolutivo durante el resto de la primera mitad, pero el tercer gol del torneo de Ismaila Sarr y un golazo de larga distancia de Pape Gueye pusieron el partido más allá de toda duda y mejoraron drásticamente las perspectivas de Senegal.

Gueye duplicó su cuenta con un segundo gol fenomenal, antes de que un magnífico esfuerzo individual de Illiman Ndiaye completara la paliza con estilo.

Con una diferencia de goles de más dos, Senegal probablemente pueda esperar un enfrentamiento en la fase de eliminación después de convertirse en el primer equipo africano en marcar cinco goles en un partido de la Copa del Mundo.

(Los siguientes párrafos contienen detalles de los momentos clave y registros del partido entre Senegal e Iraq en la Copa del Mundo. Senegal logró una victoria histórica que los acerca a la fase de eliminación del torneo)