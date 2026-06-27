Bill Maher es jugado por JD Vance en Real Time, admite que puede votar Republicano en 2028

El jueves, el vicepresidente JD Vance visitó la Biblioteca y Museo Presidencial de Nixon en California y, como es su costumbre, metió la pata.

El autor de “Hillbilly Elegy”, quien comparó al Presidente Trump con Hitler antes de convertirse en su compañero de fórmula, se tomó la libertad de defender el legado de Nixon y minimizar su corrupción.

“Creo que su legado histórico está disfrutando de un renacimiento, pero creo que lo merece”, dijo Vance sobre Nixon. “Si Watergate sucediera hoy, sería como una noticia de 12 horas. La idea de que podría haber derribado una presidencia es una locura”.

El contexto era claro: Watergate sería solo una noticia de 12 horas en estos días porque palidece en comparación con la corrupción desenfrenada de la administración de Trump.

Vance se sentó con Bill Maher la noche siguiente para una entrevista en “Real Time” para promocionar su nuevo libro “Communion” sobre su fe, convirtiéndose así en el primer vicepresidente en funciones en aparecer en el programa de HBO. Y ambos comenzaron su conversación hablando sobre las negociaciones en curso de Vance con Irán, las cuales parecen no estar avanzando.

“Estás negociando por América. Estoy a favor de América… ¿Por qué es diferente esta vez? ¿Por qué no es una tontería esta vez?”, preguntó Maher.

Según Vance, sus negociaciones han sido exitosas porque el petróleo está “a 73 dólares el barril” y su “programa nuclear está destruido”, agregando: “Si están dispuestos a cambiar, nosotros también estamos dispuestos a cambiar; si no están dispuestos a cambiar, seguimos teniendo fundamentalmente todas las cartas y creo que es un buen lugar para estar”.

“Pero su programa nuclear no está destruido”, respondió Maher.

“¿Qué parte no está destruida?” cuestionó Vance. “Lo que tienes que destruir es su capacidad para enriquecer uranio, lo cual ha sido destruido”.

“¿Cómo sabemos eso?” replicó Maher. “Todo el tiempo, decían que teníamos que entrar y sacar el polvo. Y no entramos, entonces ¿cómo sacamos el polvo?”

El vicepresidente reiteró que el programa estaba “funcionalmente destruido” sin citar evidencia para respaldarlo.

[Contexto: La discusión se centra en las negociaciones de JD Vance con Irán y la afirmación de que su programa nuclear está destruido.]

[Verificación de hechos: Es importante señalar que no se proporcionan pruebas concretas sobre la destrucción del programa nuclear de Irán.]

A lo largo de la entrevista, Maher parecía superado, con Vance hablando en círculos a su alrededor. Y, para alguien que pasa todas las noches de viernes criticando duramente a la administración de Trump, trató al vicepresidente con guantes de seda.