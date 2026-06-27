Ahora sabemos cuánto impuesto paga el rey Carlos, y es muy poco

El velo de secreto que rodea las finanzas reales fue apartado un poco el jueves para permitir la divulgación de una nueva información. Por primera vez, hemos sabido cuánto asciende la factura de impuestos anual del rey.

No se trató de una declaración completa de impuestos. Fue una declaración de dos frases, declarando que su impuesto a pagar ascendió a £12.9 millones en 2024-25, y una cantidad ligeramente menor el año anterior. Su total de impuestos pagados desde la ascensión asciende a £30 millones.

Ha tardado mucho en llegar. A diferencia de otros ciudadanos, el monarca no está obligado a pagar impuestos, pero tanto el rey como su madre antes que él comenzaron a pagarlos voluntariamente en 1993.

La declaración carecía de detalle. No sabemos cuál fue su ingreso total durante esos años. Desconocemos el valor total de su fortuna privada. Y no tenemos idea de cuánto se redujo su factura de impuestos por gastos como los incurridos al desempeñar deberes reales.

La pequeña pepita de nueva información ha sacado a la luz un hecho sorprendente. La factura de impuestos del rey es baja, incluso en comparación con aquellos que tienen fortunas más pequeñas.

Gracias a investigaciones minuciosas por parte de The Guardian, en su serie sobre el costo de la corona de 2023, se estima que la riqueza privada del rey, conocida como la bolsa privada, es de al menos £1.8 mil millones. Esto incluye la propiedad de la Dicha de Lancaster, un portafolio de tierras y propiedades de £690 millones entregado de un monarca a otro y que le proporciona un ingreso de £25 millones al año; y un montón aún mayor de otros activos, como automóviles, joyas, arte y las residencias privadas de Balmoral y Sandringham. Tenemos muy poca idea de cuánto tiene el rey en inversiones financieras o cuáles son los ingresos de estas.

El impuesto que paga el rey cubre toda la bolsa privada, todos los £1.8 mil millones o más de activos.

Debido a que no conocemos el ingreso total, no podemos verificar cuál es la tasa impositiva efectiva del rey, pero las comparaciones con otros contribuyentes plantean preguntas.

Un vistazo a la lista de impuestos del Sunday Times de este año muestra que el jefe de un fondo de cobertura, Suneil Setiya, también estimado en valer £1.8 mil millones, pagó £114 millones en impuestos anuales. Esto es 10 veces la suma que pagó el rey en 2023-24.

El músico Ed Sheeran, cuya fortuna de £410 millones es una fracción de la del rey, pagó £20 millones al HMRC. La autora JK Rowling, valorada en aproximadamente £975 millones, recibió una factura de £47 millones por sus ganancias.

Incluso el futbolista del Manchester City, Erling Haaland, que es noruego, paga más que el rey, su factura de impuestos más reciente fue de £17 millones.

Sin más información sobre el tamaño y la forma de la bolsa privada, es imposible decir por qué la factura del rey es tan baja.

Lo que sabemos es que la Dicha de Lancaster no está sujeta a los tipos de impuestos que podrían pagar una empresa o un fideicomiso. Las ganancias de capital obtenidas al comprar y vender propiedades, y los alquileres recibidos de los inquilinos, pueden acumularse y reinvertirse libre de impuestos, permitiendo que la riqueza del rey crezca más rápidamente que la de sus súbditos.

La bolsa privada podría describirse como operando como un paraíso fiscal en miniatura. Los activos de la ducha no están gravados, mientras que las otras propiedades del rey no se declaran. El palacio dice que el rey paga voluntariamente impuestos sobre las ganancias de capital de sus propiedades privadas, y que las cuentas son auditadas externamente cada año. Dicen que esta parte de sus posesiones personales sigue siendo privada, como lo sería para cualquier otro ciudadano. Pero ningún otro ciudadano tiene tanta discreción sobre los impuestos que eligen pagar.

Se contactó al palacio para hacer comentarios.