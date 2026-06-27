Copa del Mundo 2026: Cómo Cabo Verde hizo historia en su debut en el torneo

Gran parte del mérito por las actuaciones de Cabo Verde debe ser para el entrenador Bubista, un ex internacional que ha estado en el cargo desde enero de 2020.

Una estructura técnica estable le ha permitido al ex central de 56 años construir un equipo compacto y bien entrenado con una defensa organizada, mediocampistas técnicos y delanteros talentosos que derrotaron a Ghana y empataron con Egipto en su camino hacia los cuartos de final de Afcon 2023, después de haber debutado en el torneo apenas 10 años antes.

Quizás tuvieron que agradecer a Vozinha las siete paradas que el veterano portero hizo en el empate sin goles contra España, pero su disciplina quedó subrayada por el hecho de que los Tiburones Azules sólo concedieron una falta contra los campeones de 2010, la menor cantidad registrada por un equipo en un partido de la Copa del Mundo desde 1966.

“Siempre entrenamos y jugamos como una sola unidad, por lo que todo lo que hicimos en el juego no fue la primera vez que lo hicimos”, dijo el defensa Sidny Lopes Cabral al Servicio Mundial de la BBC.

“Para nosotros es nuestro juego. Así jugamos, así somos.

“Esta es nuestra personalidad como equipo y como defensores”.

Cabo Verde adoptó un enfoque más ofensivo y expansivo en su segundo partido del Grupo H contra Uruguay, pero también demostró su férrea determinación logrando el empate en la segunda mitad.

“Más importante que el resultado es poder mostrar nuestra identidad como equipo, nuestra fuerza, nuestra unidad y también nuestra resiliencia”, afirmó Bubista.

Bubista fue reconocido por su logro en la clasificación para la Copa Mundial al ser nombrado entrenador del año del continente para 2025 por la Confederación Africana de Fútbol.

Siempre ha creído que su equipo tenía potencial para mezclarse con la élite mundial.

“Lo hemos hecho muy bien considerando lo pequeño que es nuestro país”, le dijo a BBC Sport Africa antes de la Afcon 2021, cuando los Blue Sharks alcanzaron los octavos de final.

“Creo que en el futuro estaremos en el Mundial”.

Esa audaz predicción se ha hecho realidad, y ahora Bubista espera que los logros de Cabo Verde en el torneo ampliado puedan inspirar a otros equipos desvalidos en todo el mundo.

“Creo que el fútbol es de todos, o es para todos”, afirmó.