Hay una disputa sobre la carne en la Copa del Mundo, mientras los fanáticos argentinos llegan a Texas

DALLAS (AP) — Miles de fanáticos argentinos llegan a Texas para la Copa del Mundo y el debate es inevitable.

DALLAS (AP) — Miles de aficionados argentinos llegan a Texas para asistir al Mundial y el debate es inevitable. No se trata de quién tiene el mejor equipo o si Lionel Messi es el mejor jugador del torneo, sino de quién produce los mejores y más suculentos filetes y cómo preparar la carne.

Así es: hay una disputa sobre la carne de vacuno entre dos de las principales zonas ganaderas del mundo, donde el bistec está profundamente arraigado en la dieta y la cultura. Texas ocupa el primer lugar en Estados Unidos en producción de carne vacuna y Estados Unidos ocupa el segundo lugar después de Brasil a nivel mundial, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Argentina ocupa el sexto lugar.

Es una pregunta importante: ¿quién lo hace mejor?

El caso de la carne argentina

â€œLa carne argentina es simplemente imbatible. La textura sabrosa, el estilo del corte… no hay competencia con eso”, dijo Carlos Eduardo Barahona, de 64 años, un chef argentino que vive en Texas desde 1998.

Desde los cortes más baratos hasta los más caros, Argentina está a la cabeza, afirma Barahona, quien ha trabajado en restaurantes en Argentina, Uruguay y Texas.

“Puedes hacer un asado (argentino) con el corte más barato de nuestro país y lo disfrutarás. Aquí puedes utilizar la mejor carne, como el lomo, y dependiendo de su procedencia, puede resultar dura, no comestible o tierna. Pero nuestra carne tiene un perfil de sabor completamente diferente”, dijo Barahona.

El ganado vacuno argentino se alimenta principalmente de pastos abiertos y tarda más en llegar al punto en que esté listo para el mercado. El resultado es una carne más magra con intensos sabores terrosos.

El caso de la carne de res de Texas

La carne de res predominantemente alimentada con granos en Texas y Estados Unidos tendrá más veteado (las vetas de grasa intramuscular que actúan como baster interno y hacen que la carne sea jugosa y tierna) y un sabor más dulce.

“No hay mejor carne vacuna que la estadounidense, particularmente la carne de Texas”, dijo el Comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller.

Pero la carne argentina también es muy buena, afirmó Miller. Gracias a Texas.

Miller dijo que su agencia abrió una oficina de marketing hace más de una década para conectar a los ganaderos de Texas con los ganaderos de América del Sur, especialmente de Argentina.

“No quiero menospreciar a nuestros amigos en Argentina, pero los hemos ayudado a mejorar”, dijo.

â€”Faltaba su genÃ©tica. Los tenemos de bastante alta calidad. Les vendimos mucho semen, embriones y reproductores”, añadió Miller.

Miller felicitó a los ganaderos argentinos por mejorar la calidad de sus vacas.

“Sus rebaños tienen genética americana, por lo que deberían ser buenos”, dijo Miller.

El veredicto está en el ojo del ganadero

El aficionado argentino Gonzalo Herrera buscó carne envasada en un Walmart en Arlington, Texas, después de ver a Messi anotar dos goles en la victoria sobre Austria. Se encogió de hombros ante el debate sobre quién es mejor.

“Honestamente, no veo una gran diferencia”, dijo Herrera mientras metía cuatro chuletones en su carrito de compras.

“La clave es saber exactamente qué cortes comprar y encontrar el equivalente a lo que comemos en Argentina”, dijo, sacudiendo la cabeza ante el precio de 45 dólares.

“Los precios son más altos aquí”, dijo Herrera.

Las bromas sobre la carne se reducen con la misma facilidad a recetas y preferencias en cuanto a estilo y grosor de los cortes. Es una cuestión de gustos, literalmente, cuando se trata de condimentar, dorar, ahumar, mantequilla, pimienta, salsas, etc.

En Corrientes 348 Argentinian Steakhouse en Dallas, los filetes se preparan solo con sal y carbón de mezquite, dijo el subgerente Emmanuel Tobón.

â€”Hay una gran diferencia. Los texanos usan mucha pimienta, usan mantequilla, usan un poco de (salsa) barbacoa”, dijo Tobón. “(A los argentinos) les gusta darle todo el sabor al bistec usando solo sal”.

A Argentina todavía le queda al menos un partido más por jugar en Dallas, el sábado. Los fanáticos de la Albiceleste han estado llenando el restaurante, buscando un sabor rápido de casa durante la Copa del Mundo.

“Han estado disfrutando de la cultura de Texas”, dijo Tobón. “(Pero) ha sido un gran placer tenerlos a todos, hacerlos sentir como en casa”.

Los argentinos están tremendamente orgullosos de su cultura de la carne, de recetas que se han transmitido de generación en generación y del trabajo “sagrado” del maestro parrillero en las comidas familiares numerosas, dijo.

Para Fernando García Morillo, un argentino de Buenos Aires que ahora vive cerca de Miami, la carne de ambos países es excelente. Pero añora las tradiciones locales cada vez que pide bistec en EE. UU.

“Pido sólo sal, sin pimienta, simplemente”, dijo Morillo. “A veces usan mucha salsa”.

Descartó cualquier idea de un conflicto entre Estados Unidos y Argentina.

“Tal vez haya una rivalidad como siempre contra Brasil, nuestro vecino”, dijo. “Me encanta la carne estadounidense”.

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Vertuno informó desde Austin, Texas.

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