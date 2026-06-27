El reciente debut rap de Matt Damon fue para caridad, no para un cambio de carrera: Kendrick no tiene nada de qué preocuparse

Matt Damon está entrando al estudio y detrás del micrófono para… ¿una canción de rap?

Esa es la premisa de un nuevo video para Water.org, ayudando a promover la nueva iniciativa “Get Blue” de la organización benéfica. En un clip publicado en Instagram a principios de este mes, Damon debuta como su alter ego de rap, “The Nomad”, para improvisar sobre la “lucha constante” para llevar agua a los hogares de quienes más lo necesitan. El actor convertido en músico aspirante busca consejo de Hit-Boy, el productor ganador del Grammy, quien cuestiona si el rap es realmente el movimiento correcto para las intenciones altruistas de Damon.

“¿’Nomad’ no es simplemente ‘Damon’ al revés?” pregunta Hit-Boy, para el chagrin del avergonzado actor.

[Contexto: Matt Damon promocionando la iniciativa “Get Blue” de Water.org con la ayuda de un video de rap.]

En persona, Damon no está nada avergonzado de promover la campaña Get Blue, sin importar lo que sea necesario.

“Siempre estamos buscando formas de destacar entre todo el ruido, y a veces, el humor es un atajo para captar la atención de la gente”, dice a Billboard. “Intentaremos cualquier cosa, ¿sabes?”

Damon aún no ha tenido que rapear en su carrera hasta la fecha, aunque señala que “Canté en ‘El talentoso Sr. Ripley’ hace mucho tiempo y eh, canté en ‘Eurotrip'”.

Y aunque sus hijos tienen inclinaciones musicales -“Taylor [Swift] es una gran influencia en nuestra casa”, dice-, no esperen ver a Damon debutando en proyectos musicales oficiales próximamente. “Obviamente, Kendrick no tiene de qué preocuparse. No voy a convertirme en rapero”, dice Damon. “No creo que eso salga bien”.

Por ahora, el intento de rap de Damon solo vivirá en las redes sociales, con el actor también utilizando su tiempo en el estudio en el clip para contarle a Hit-Boy sobre los millones de personas en todo el mundo que aún carecen de acceso a agua potable. Con la campaña Get Blue, Water.org está asociándose con marcas como Gap, Starbucks y Amazon, para lanzar productos que devuelven. Por cada compra de un producto Get Blue en el sitio de Gap, en la tienda Get Blue de Amazon (página oficial que llegará en julio), o la compra de dos bebidas especiales en Starbucks (la Iced Blue Coconut Matcha y el Blue Coconut Refresher), las marcas harán una donación a Water.org.

[Contexto: La campaña “Get Blue” de Water.org asociándose con marcas para recaudar fondos para mejorar el acceso al agua potable.]

Amazon lo hace aún más fácil, con una lista de reproducción dedicada de Get Blue para inspiración y una serie de listas de reproducción REDISCOVER en Amazon Music, que traen de vuelta artistas y canciones populares en un solo lugar. Amazon dice que donará $1 a Water.org cada vez que alguien reproduzca la lista de reproducción REDISCOVER de un artista participante. La lista exacta de artistas se anunciará en julio.

[Fact Check: Amazon lanzando una campaña de donación para Water.org a través de listas de reproducción en Amazon Music.]

Aunque se ha avanzado mucho para aumentar el acceso al agua y mejorar las condiciones de agua potable segura en todo el mundo, Damon señala que más de dos mil millones de personas aún carecen de acceso a agua potable segura, eso es uno de cada cuatro personas a nivel mundial.

“Es tan difícil para nosotros relacionarnos con crecer aquí”, dice Damon. “Estás a solo unos pasos de un trago limpio de agua, mientras que si piensas en el SIDA o el cáncer o cosas así, generalmente hay una conexión emocional para alguien. Nunca estás muy alejado de alguien que lucha con eso, ya sea un miembro de la familia o un amigo”.

[Contexto: Matt Damon hablando sobre la importancia del acceso al agua potable en todo el mundo y la falta de conciencia sobre el tema.]

La campaña Get Blue continúa el trabajo que Gary White ha estado haciendo durante décadas, como CEO y cofundador de Water.org. La organización benéfica trabaja con socios locales en el terreno para ofrecer pequeños préstamos asequibles para que las familias puedan obtener las tuberías, bombas o fontanería que necesitan para servir agua potable segura en casa. La educación también es importante en su defensa, con White señalando que muchos niños pequeños en países en desarrollo no pueden asistir a la escuela porque están a cargo de la recolección de agua para sus familias.

“Tantas personas en todo el mundo, cuando se despiertan esta noche, no saben de dónde van a obtener su agua, y tienen que dedicar tiempo y a veces dinero solo para conseguirla”, dice White a Billboard. “Y con Water.org, hemos desarrollado formas realmente innovadoras de cerrar esa brecha”, agrega, señalando el trabajo de la organización en todo, desde la construcción de pozos hasta facilitar el saneamiento adecuado.

[Contexto: Gary White hablando sobre el trabajo innovador de Water.org para cerrar la brecha en el acceso al agua potable en todo el mundo.]

“Pero lo que también nos damos cuenta es que necesitamos atraer a un público más amplio”, agrega White. “Es críticamente importante tener estos socios que tienen una plataforma, que tienen una voz, que saben cómo conectar a través de camisetas geniales o música, porque ahí es donde la gente vive”.

El objetivo de White para la campaña y para su organización: “Hemos llegado a más de 90 millones de personas con nuestros programas de agua y creo que en los próximos cuatro años, podemos llegar a otros 100 millones”.

[Contexto: Gary White hablando sobre la importancia de involucrar a un público más amplio en la lucha por el acceso al agua potable.]

“Cuando crecía, en nuestro refrigerador, mi madre tenía esta cita de Gandhi y decía: ‘No importa cuán insignificante pueda parecer lo que haces, es más importante que lo hagas'”, dice Damon. “Y siempre he pensado en eso. Creo que los problemas del mundo pueden parecer abrumadores”, continúa, “pero si todos hacen su parte, lo que estás haciendo no es insignificante, porque vas a salvar la vida de alguien. Vas a cambiar por completo el resultado de su vida. Y no hay nada insignificante en eso”.

[Contexto: Matt Damon refiriéndose a la importancia de la acción individual para crear un cambio significativo en el mundo.]