Qatar dice que ciudadano fue asesinado por metralla debido a operaciones militares

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 Israel-Gaza War Updates
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 Variety and Tech 
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 <a href=”/news/category/127/sports-news/en” class=”col-xs-3 col-3 header-submenu-item text-title-22 AnimateMe more_cat more_cat3″>
 Sports News
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 <a href=”/news/category/126/middle-east-news/en” class=”col-xs-3 col-3 header-submenu-item text-title-22 AnimateMe more_cat more_cat4″>
 Middle East News
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 <a href=”/news/category/125/world-news/en” class=”col-xs-3 col-3 header-submenu-item text-title-22 AnimateMe more_cat more_cat5″>
 World News
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 <a href=”/news/category/8/lebanon-news/en” class=”col-xs-3 col-3 header-submenu-item text-title-22 AnimateMe more_cat more_cat6″>
 Lebanon News
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 <a href=”/news/category/122/press-highlights/en” class=”col-xs-3 col-3 header-submenu-item text-title-22 AnimateMe more_cat more_cat7″>
 Press Highlights
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 Lebanon Economy
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 <a href=”/news/category/66/news-bulletin-reports/en” class=”col-xs-3 col-3 header-submenu-item text-title-22 AnimateMe more_cat more_cat9″>
 News Bulletin Reports
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 <span id=”ctl00_MainContent_ArticleDetailsDescription15_lblTitle” class=”d-none”>Qatar says citizen killed from shrapnel due to ‘military operations'</span>&#13;
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 <div><div style=”text-align: justify;”>Qatar’s interior ministry said on Sunday a Qatari national was â€Œkilled after sustaining injuries from shrapnel due to “military operations in the area” after a vessel carrying him ⁠and another person went missing.<p>The ministry said the second individual was injured, adding that it located the missing vessel in the early hours of Sunday after search â€Œoperations ⁠that started a day earlier.<br/><bannerinjection data-banner=”mybanner”/>
<br/>
It did not give the location of the incident and ⁠did not say whether the shrapnel was linked to Iranian drones ⁠launched against U.S. military sites in Kuwait and ⁠Bahrain on Sunday.</p><p>Reuters</p></div></div>&#13;
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 Middle East News&#13;
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 Qatar&#13;
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 Lebanon News&#13;
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 Lebanese army rejects claims of foreign ‘vetting,' says loyalty is to the institution and the nation&#13;
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 </h2>&#13;
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 News Bulletin Reports&#13;
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 </a>&#13;
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 World News&#13;
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 World News&#13;
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 Lebanon News&#13;
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 World News&#13;
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 Israel-Gaza War Updates
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<!– Background of PhotoSwipe.

It’s a separate element as animating opacity is faster than rgba(). –>&#13;
<div class=”pswp__bg”/>&#13;
<!– Slides wrapper with overflow:hidden. –>&#13;
<div class=”pswp__scroll-wrap”>&#13;
<!– Container that holds slides.

PhotoSwipe keeps only 3 of them in the DOM to save memory.

Don’t modify these 3 pswp__item elements, data is added later on. –>&#13;
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<!– Default (PhotoSwipeUI_Default) interface on top of sliding area. Can be changed. –>&#13;
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<!– Controls are self-explanatory. Order can be changed. –>&#13;
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 <span id=”ctl00_MainContent_ArticleDetailsDescription15_lblTitle” class=”d-none”>Qatar says citizen killed from shrapnel due to ‘military operations'</span>&#13;
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 <div><div style=”text-align: justify;”>Qatar’s interior ministry said on Sunday a Qatari national was â€Œkilled after sustaining injuries from shrapnel due to “military operations in the area” after a vessel carrying him ⁠and another person went missing.<p>The ministry said the second individual was injured, adding that it located the missing vessel in the early hours of Sunday after search â€Œoperations ⁠that started a day earlier.<br/><bannerinjection data-banner=”mybanner”/>
<br/>
It did not give the location of the incident and ⁠did not say whether the shrapnel was linked to Iranian drones ⁠launched against U.S. military sites in Kuwait and ⁠Bahrain on Sunday.</p><p>Reuters</p></div></div>&#13;
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 Middle East News&#13;
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 Qatar&#13;
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 Lebanon News&#13;
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 <a href=”/news/lebanon-news/943204/lebanons-ambassador-to-washington-trilateral-framework-agreement-first/en” class=” Ellipsis-2″>&#13;
 Lebanon's ambassador to Washington: trilateral framework agreement first step toward restoring sovereignty&#13;
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 </h2>&#13;
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 Lebanon News&#13;
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 <a href=”/news/lebanon-news/943203/rubio-on-lebanon-israel-framework-agreement-beginning-of-the-beginning/en” class=” Ellipsis-2″>&#13;
 Rubio on Lebanon-Israel framework agreement: ‘beginning of the beginning,’ more work needed&#13;
 </a>&#13;
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 Lebanon News&#13;
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 <a href=”/news/lebanon-news/943203/rubio-on-lebanon-israel-framework-agreement-beginning-of-the-beginning/en” class=” Ellipsis-2″>&#13;
 Rubio on Lebanon-Israel framework agreement: ‘beginning of the beginning,’ more work needed&#13;
 </a>&#13;
 </h2>&#13;
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 Lebanon News&#13;
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 Lebanon, Israel sign trilateral framework agreement after Washington talks attended by Rubio: Video &#13;
 </a>&#13;
 </h2>&#13;
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 Lebanon News&#13;
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 Lebanon, Israel sign trilateral framework agreement after Washington talks attended by Rubio: Video &#13;
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 </h2>&#13;
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 Lebanon News&#13;
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 Lebanon News&#13;
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 Lebanon News&#13;
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 Massive Israeli strikes hit South Lebanon under ceasefire conditions&#13;
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 Lebanon enables biometric passport fingerprinting outside the country for the first time&#13;
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 </h2>&#13;
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 World News&#13;
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 Lebanon News&#13;
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 Lebanon News&#13;
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 Lebanon state media reports Israeli strike on south&#13;
 </a>&#13;
 </h2>&#13;
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 World News&#13;
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 </h2>&#13;
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<div class=”pswp” tabindex=”-1″ role=”dialog” aria-hidden=”true”>&#13;
<!– Background of PhotoSwipe.

It’s a separate element as animating opacity is faster than rgba(). –>&#13;
<div class=”pswp__bg”/>&#13;
<!– Slides wrapper with overflow:hidden. –>&#13;
<div class=”pswp__scroll-wrap”>&#13;
<!– Container that holds slides.

PhotoSwipe keeps only 3 of them in the DOM to save memory.

Don’t modify these 3 pswp__item elements, data is added later on. –>&#13;
<div class=”pswp__container”>&#13;
<div class=”pswp__item”/>&#13;
<div class=”pswp__item”/>&#13;
<div class=”pswp__item”/>&#13;
</div>&#13;
<!– Default (PhotoSwipeUI_Default) interface on top of sliding area. Can be changed. –>&#13;
<div class=”pswp__ui pswp__ui–hidden”>&#13;
<div class=”pswp__top-bar”>&#13;
<!– Controls are self-explanatory. Order can be changed. –>&#13;
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<span class=”pswp__button pswp__button–fs” title=”Toggle fullscreen”/>&#13;
<span class=”pswp__button pswp__button–zoom” title=”Zoom in/out”/>&#13;
<!– Preloader demo http://codepen.io/dimsemenov/pen/yyBWoR –>&#13;
<!– element will get class pswp__preloader–active when preloader is running –>&#13;
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