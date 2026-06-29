Home Guerra Qatar dice que ciudadano fue asesinado por metralla debido a operaciones militares

Qatar dice que ciudadano fue asesinado por metralla debido a operaciones militares

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Gabriel Sánchez
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src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;LBCI-Logo02&period;png” width&equals;”32″&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”header-body-container”>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”header-body-up-container d-flex flex-row d-lg-hide d-md-hide d-sm-hide d-xs-hide”>&NewLine; <div class&equals;”header-body-up-container-left-side h-100″>&NewLine; <div class&equals;”d-flex align-items-center h-100 justify-content-between”>&NewLine; <div class&equals;”d-flex align-items-center h-100″>&NewLine; <div class&equals;”header-nav-item header-nav-item-static text-title-8″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;en”>&NewLine; News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”header-nav-item header-nav-item-static text-title-8″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;latest-news&sol;en”>&NewLine; Latest News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”header-nav-item header-nav-item-static text-title-8″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;watch&sol;74597&sol;news-bulletin-28062026&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;lnkBulletin”>&NewLine; news bulletin&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”header-nav-item text-title-8 main&lowbar;cat main&lowbar;cat0″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;2&sol;breaking-headlines&sol;en”>&NewLine; Breaking Headlines&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”header-nav-item text-title-8 main&lowbar;cat main&lowbar;cat1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;131&sol;israel-gaza-war-updates&sol;en”>&NewLine; Israel-Gaza War Updates&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”header-nav-item text-title-8 main&lowbar;cat main&lowbar;cat2″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;128&sol;variety-and-tech&sol;en”>&NewLine; Variety and Tech &NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”header-nav-item text-title-8 main&lowbar;cat main&lowbar;cat3″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;127&sol;sports-news&sol;en”>&NewLine; Sports News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”header-nav-item text-title-8 main&lowbar;cat main&lowbar;cat4″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en”>&NewLine; Middle East News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”header-nav-item text-title-8 main&lowbar;cat main&lowbar;cat5″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;125&sol;world-news&sol;en”>&NewLine; World News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”header-nav-item text-title-8 main&lowbar;cat main&lowbar;cat6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&NewLine; Lebanon News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”header-nav-item text-title-8 main&lowbar;cat main&lowbar;cat7″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;122&sol;press-highlights&sol;en”>&NewLine; Press Highlights&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”header-nav-item text-title-8 main&lowbar;cat main&lowbar;cat8″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;104&sol;lebanon-economy&sol;en”>&NewLine; Lebanon Economy&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”header-nav-item text-title-8 main&lowbar;cat main&lowbar;cat9″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;66&sol;news-bulletin-reports&sol;en”>&NewLine; News Bulletin Reports&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”header-nav-item text-title-8 position-relative header-nav-item-loadmore”>&NewLine; <div class&equals;”d-inline-block align-middle padding-r-xs-10″>&NewLine; Other News&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <i class&equals;”icon ion-md-add header-nav-item-loadmore-arrow”&sol;>&NewLine; <div class&equals;”header-submenu-spacing”&sol;>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”header-submenu-container”>&NewLine; <div class&equals;”row m-0″>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;2&sol;breaking-headlines&sol;en” class&equals;”col-xs-3 col-3 header-submenu-item text-title-22 AnimateMe more&lowbar;cat more&lowbar;cat0″>&NewLine; Breaking Headlines&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;131&sol;israel-gaza-war-updates&sol;en” class&equals;”col-xs-3 col-3 header-submenu-item text-title-22 AnimateMe more&lowbar;cat more&lowbar;cat1″>&NewLine; Israel-Gaza War Updates&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;128&sol;variety-and-tech&sol;en” class&equals;”col-xs-3 col-3 header-submenu-item text-title-22 AnimateMe more&lowbar;cat more&lowbar;cat2″>&NewLine; Variety and Tech &NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;127&sol;sports-news&sol;en” class&equals;”col-xs-3 col-3 header-submenu-item text-title-22 AnimateMe more&lowbar;cat more&lowbar;cat3″>&NewLine; Sports News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en” class&equals;”col-xs-3 col-3 header-submenu-item text-title-22 AnimateMe more&lowbar;cat more&lowbar;cat4″>&NewLine; Middle East News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;125&sol;world-news&sol;en” class&equals;”col-xs-3 col-3 header-submenu-item text-title-22 AnimateMe more&lowbar;cat more&lowbar;cat5″>&NewLine; World News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en” class&equals;”col-xs-3 col-3 header-submenu-item text-title-22 AnimateMe more&lowbar;cat more&lowbar;cat6″>&NewLine; Lebanon News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;122&sol;press-highlights&sol;en” class&equals;”col-xs-3 col-3 header-submenu-item text-title-22 AnimateMe more&lowbar;cat more&lowbar;cat7″>&NewLine; Press Highlights&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;104&sol;lebanon-economy&sol;en” class&equals;”col-xs-3 col-3 header-submenu-item text-title-22 AnimateMe more&lowbar;cat more&lowbar;cat8″>&NewLine; Lebanon Economy&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;66&sol;news-bulletin-reports&sol;en” class&equals;”col-xs-3 col-3 header-submenu-item text-title-22 AnimateMe more&lowbar;cat more&lowbar;cat9″>&NewLine; News Bulletin Reports&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation1&lowbar;Div1″ class&equals;”u-inlineBlock valignM HideOnTablet weatherDivContainer u-AnimateMe”>&NewLine; <div class&equals;”swiper-container weatherbar&lowbar;swiper Weather&lowbar;mainInfo”>&NewLine; <div class&equals;”swiper-wrapper w-100″>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”d-flex justify-content-end align-items-center swiper-slide weatherbar&lowbar;slide”>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherCity text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-beirut&sol;1&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation1&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl00&lowbar;rptlblWeatherCity”>Beirut<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherTemp text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-beirut&sol;1&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation1&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl00&lowbar;rptlblWeatherTemp”>27<&sol;span>&NewLine; <sup>o<&sol;sup>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”DivHeaderWeatherImg”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-beirut&sol;1&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;weatherstateimages&sol;10sunny&period;svg” class&equals;”HeaderWeatherImg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”30″&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”d-flex justify-content-end align-items-center swiper-slide weatherbar&lowbar;slide”>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherCity text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-bekaa&sol;7&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation1&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl01&lowbar;rptlblWeatherCity”>Bekaa<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherTemp text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-bekaa&sol;7&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation1&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl01&lowbar;rptlblWeatherTemp”>26<&sol;span>&NewLine; <sup>o<&sol;sup>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”DivHeaderWeatherImg”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-bekaa&sol;7&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;weatherstateimages&sol;10sunny&period;svg” class&equals;”HeaderWeatherImg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”30″&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”d-flex justify-content-end align-items-center swiper-slide weatherbar&lowbar;slide”>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherCity text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-keserwan&sol;4&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation1&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl02&lowbar;rptlblWeatherCity”>Keserwan<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherTemp text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-keserwan&sol;4&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation1&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl02&lowbar;rptlblWeatherTemp”>27<&sol;span>&NewLine; <sup>o<&sol;sup>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”DivHeaderWeatherImg”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-keserwan&sol;4&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;weatherstateimages&sol;10sunny&period;svg” class&equals;”HeaderWeatherImg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”30″&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”d-flex justify-content-end align-items-center swiper-slide weatherbar&lowbar;slide”>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherCity text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-metn&sol;3&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation1&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl03&lowbar;rptlblWeatherCity”>Metn<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherTemp text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-metn&sol;3&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation1&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl03&lowbar;rptlblWeatherTemp”>27<&sol;span>&NewLine; <sup>o<&sol;sup>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”DivHeaderWeatherImg”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-metn&sol;3&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;weatherstateimages&sol;10sunny&period;svg” class&equals;”HeaderWeatherImg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”30″&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”d-flex justify-content-end align-items-center swiper-slide weatherbar&lowbar;slide”>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherCity text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-mount-lebanon&sol;2&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation1&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl04&lowbar;rptlblWeatherCity”>Mount Lebanon<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherTemp text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-mount-lebanon&sol;2&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation1&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl04&lowbar;rptlblWeatherTemp”>25<&sol;span>&NewLine; <sup>o<&sol;sup>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”DivHeaderWeatherImg”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-mount-lebanon&sol;2&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;weatherstateimages&sol;10sunny&period;svg” class&equals;”HeaderWeatherImg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”30″&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”d-flex justify-content-end align-items-center swiper-slide weatherbar&lowbar;slide”>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherCity text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-north&sol;5&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation1&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl05&lowbar;rptlblWeatherCity”>North<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherTemp text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-north&sol;5&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation1&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl05&lowbar;rptlblWeatherTemp”>27<&sol;span>&NewLine; <sup>o<&sol;sup>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”DivHeaderWeatherImg”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-north&sol;5&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;weatherstateimages&sol;10sunny&period;svg” class&equals;”HeaderWeatherImg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”30″&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”d-flex justify-content-end align-items-center swiper-slide weatherbar&lowbar;slide”>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherCity text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-south&sol;6&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation1&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl06&lowbar;rptlblWeatherCity”>South<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherTemp text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-south&sol;6&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation1&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl06&lowbar;rptlblWeatherTemp”>26<&sol;span>&NewLine; <sup>o<&sol;sup>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”DivHeaderWeatherImg”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-south&sol;6&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;weatherstateimages&sol;10sunny&period;svg” class&equals;”HeaderWeatherImg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”30″&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”header-body-up-container-right-side”>&NewLine; <div class&equals;”d-flex align-items-center justify-content-end h-100″>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”header-item-icon position-relative notification-container”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;bell&lowbar;icon&period;svg” alt&equals;”Live” class&equals;”ShowNotifications c-pointer”&sol;>&NewLine; <div class&equals;”NotificationsCount u-pointer”>&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;UpdateNotifications”>&&num;13&semi;&NewLine;&Tab;&NewLine; <div class&equals;”helvetica NotificationsCountNumber text-title text-title-7 ColorVFFFFFF”>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”NotificationsDiv u-hide”>&NewLine; <div class&equals;”TopTriangle”&sol;>&NewLine; <div class&equals;”NotificationsLoader u-hide”>&NewLine; <div class&equals;”loader position-relative”>&NewLine; <div class&equals;”loading-progress-overlay position-absolute”>&NewLine; <div class&equals;”mastermenu-loader”&sol;>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”NotificationsDivHeight”>&NewLine; <div class&equals;”u-width100 floatL NotificationsDivPd”&sol;>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”header-item-icon d-flex”>&NewLine; <label class&equals;”switch text-title-1″ for&equals;”DarkMode”>&NewLine; <input type&equals;”checkbox” checked&equals;”checked”&sol;>&NewLine; <span class&equals;”slider round”&sol;>&NewLine; <&sol;label>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;search&lowbar;icon&period;svg” alt&equals;”Live” class&equals;”searchautocomplete&lowbar;opener c-pointer header-item-icon” width&equals;”20″&sol;>&NewLine;&NewLine; &NewLine;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;burgermenuicon&period;svg” alt&equals;”Live” class&equals;”header-item-icon burger-menu-btn c-pointer” width&equals;”22″&sol;>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”header-body-up-bottom-sep d-lg-hide d-md-hide d-sm-hide d-xs-hide”&sol;>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”header-body-bottom-container d-flex flex-row d-lg-hide d-md-hide d-sm-hide d-xs-hide”>&NewLine; <div class&equals;”header-body-bottom-container-left-side h-100″>&NewLine; <div class&equals;”d-flex align-items-center h-100 justify-content-between”>&NewLine; <div class&equals;”d-flex align-items-center h-100″>&NewLine; <div class&equals;”header-nav-item header-nav-item-live text-title-8 “>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;liveicon&period;svg” alt&equals;”Live” class&equals;”header-nav-item-icon” width&equals;”10″&sol;>&NewLine; <div>&NewLine; Live&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”header-submenu-spacing”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”header-nav-item-live-container “>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-flex flex-column”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”audio-container d-flex align-items-center”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-inline-block align-middle live-content-title”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;live-watch&sol;LBCI&sol;video&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;LiveActiveChannels&lowbar;lnkVideo” class&equals;”u-hover80″>&&num;13&semi;&NewLine; Video&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;live-watch&sol;LBCI&sol;video&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;LiveActiveChannels&lowbar;rptVideo&lowbar;ctl00&lowbar;videoChannel” class&equals;”audio-items d-inline-block align-middle u-hover80 mr-2 p-0″>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;ProgramsImages&sol;Channels-L-1-639120346784532514&period;png” alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;live-watch&sol;LB2&sol;video&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;LiveActiveChannels&lowbar;rptVideo&lowbar;ctl01&lowbar;videoChannel” class&equals;”audio-items d-inline-block align-middle u-hover80 mr-2 p-0″>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;ProgramsImages&sol;Channels-L-9-636096172520776182&period;png” alt&equals;”LB2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”audio-seperator”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”video-container d-flex align-items-center”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-inline-block align-middle live-content-title”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;live-watch&sol;LBCI&sol;audio&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;LiveActiveChannels&lowbar;lnkAudio” class&equals;”u-hover80″>&&num;13&semi;&NewLine; Audio&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;live-watch&sol;LBCI&sol;audio&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;LiveActiveChannels&lowbar;rptAudio&lowbar;ctl00&lowbar;audioChannel” class&equals;”video-items d-inline-block align-middle u-hover80 mr-2 p-0″>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;ProgramsImages&sol;Channels-L-1-639120346784532514&period;png” alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;live-watch&sol;LB2&sol;audio&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;LiveActiveChannels&lowbar;rptAudio&lowbar;ctl01&lowbar;audioChannel” class&equals;”video-items d-inline-block align-middle u-hover80 mr-2 p-0″>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;ProgramsImages&sol;Channels-L-9-636096172520776182&period;png” alt&equals;”LB2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”header-nav-item header-nav-item-big-space text-title-8″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;schedule&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;jadwalicon&period;svg” alt&equals;”Schedule” class&equals;”header-nav-item-icon” width&equals;”17″&sol;>&NewLine; Schedule&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”header-nav-item header-nav-item-big-space text-title-8″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;shows&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;baramejicon&period;svg” alt&equals;”Shows” class&equals;”header-nav-item-icon” width&equals;”17″&sol;>&NewLine; shows&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”d-flex align-items-center h-100″>&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”LanguageMainContainer u-table”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;MasterLanguages&lowbar;rptLanguage&lowbar;ctl00&lowbar;btnLAng” class&equals;”LangStyleen u-animateMe language-nav-item text-title-8 ” href&equals;”javascript&colon;&lowbar;&lowbar;doPostBack&lpar;’ctl00&dollar;MasterMenu&dollar;MasterLanguages&dollar;rptLanguage&dollar;ctl00&dollar;btnLAng’&comma;”&rpar;”>Ã˜Â§Ã™Â„Ã˜Â¹Ã˜Â±Ã˜Â¨Ã™ÂŠÃ˜Â©<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”header-body-bottom-container-right-side”>&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;ShowsDiv” class&equals;”show&lowbar;current d-flex align-items-center justify-content-end h-100 text-title-2 pl-2 d-none”>&NewLine; <div class&equals;”show&lowbar;current&lowbar;inner position-relative”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;live&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;hrefshowContainer” class&equals;”u-imgLink”&sol;>&NewLine; <div class&equals;”d-flex align-items-center position-relative padding-b-xs-5″>&NewLine; <div>watching now<&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”padding-l-xs-40″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;live&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;hrefShow” class&equals;””>Shams Al Sabah<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”d-flex show&lowbar;progress position-relative”>&NewLine; <div class&equals;”progress-not-filled”&sol;>&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;ProgressFilled” class&equals;”progress-filled” style&equals;”width&colon;39&period;0555555555556&percnt;&semi;”&sol;>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;subscribe&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;href&lowbar;subscribe” class&equals;”btn-subscribe d-xl-hide”>&NewLine; <span>&NewLine; SUBSCRIBE&NewLine; <&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine;&NewLine; &NewLine; &NewLine;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;NoLoggedInMobile” class&equals;”text-title-3 padding-l-xs-20 menu-login-mobile”>&NewLine; <a id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;mastermenu&lowbar;login&lowbar;mobile” class&equals;”btn&lowbar;menu&lowbar;login” href&equals;”javascript&colon;&lowbar;&lowbar;doPostBack&lpar;’ctl00&dollar;MasterMenu&dollar;mastermenu&lowbar;login&lowbar;mobile’&comma;”&rpar;”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;username&lowbar;icon&period;svg” alt&equals;”username” class&equals;”c-pointer”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine;<&sol;header>&NewLine;&NewLine;&NewLine;<nav class&equals;”row m-0 actionbar-container AnimateMe d-xl-hide”>&NewLine; <div class&equals;”d-flex justify-content-evenly align-items-center w-100 d-none”>&NewLine; <div class&equals;”actionbar-home-page”>&NewLine; <div class&equals;”actionbar-nav-item text-title-7 c-pointer”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;” class&equals;”d-inline-block align-middle”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;home&lowbar;icon&period;svg” alt&equals;”home” class&equals;”actionbar-nav-item-icon m-auto” width&equals;”17″&sol;>&NewLine; Home&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”actionbar-pipe actionbar-pipe-home-page d-none”&sol;>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”actionbar-pipe”&sol;>&NewLine; <div class&equals;”actionbar-nav-item notification-bottom text-title-7 position-relative notification-container”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;bell&lowbar;icon&period;svg” alt&equals;”Notifications” class&equals;”actionbar-nav-item-icon ShowNotifications c-pointer” width&equals;”17″&sol;>&NewLine; Notification&NewLine; <div class&equals;”TopTriangle”&sol;>&NewLine; <div class&equals;”NotificationsCount u-pointer”>&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;UpdatePanel1″>&&num;13&semi;&NewLine;&Tab;&NewLine; <div class&equals;”helvetica NotificationsCountNumber text-title text-title-7 ColorVFFFFFF”>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”actionbar-pipe actionbar-pipe-notification”&sol;>&NewLine; <div class&equals;”actionbar-nav-item text-title-7 header-nav-item-live”>&NewLine; <div class&equals;”actionbar-nav-item-disk”&sol;>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;liveicon&period;svg” alt&equals;”Live” class&equals;”actionbar-nav-item-icon push-up” width&equals;”13″&sol;>&NewLine; <div class&equals;”position-relative”>Live<&sol;div>&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”header-submenu-spacing”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”header-nav-item-live-container “>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-flex flex-column”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”audio-container d-flex align-items-center”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-inline-block align-middle live-content-title”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;live-watch&sol;LBCI&sol;video&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;LiveActiveChannels1&lowbar;lnkVideo” class&equals;”u-hover80″>&&num;13&semi;&NewLine; Video&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;live-watch&sol;LBCI&sol;video&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;LiveActiveChannels1&lowbar;rptVideo&lowbar;ctl00&lowbar;videoChannel” class&equals;”audio-items d-inline-block align-middle u-hover80 mr-2 p-0″>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;ProgramsImages&sol;Channels-L-1-639120346784532514&period;png” alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;live-watch&sol;LB2&sol;video&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;LiveActiveChannels1&lowbar;rptVideo&lowbar;ctl01&lowbar;videoChannel” class&equals;”audio-items d-inline-block align-middle u-hover80 mr-2 p-0″>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;ProgramsImages&sol;Channels-L-9-636096172520776182&period;png” alt&equals;”LB2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”audio-seperator”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”video-container d-flex align-items-center”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-inline-block align-middle live-content-title”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;live-watch&sol;LBCI&sol;audio&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;LiveActiveChannels1&lowbar;lnkAudio” class&equals;”u-hover80″>&&num;13&semi;&NewLine; Audio&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;live-watch&sol;LBCI&sol;audio&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;LiveActiveChannels1&lowbar;rptAudio&lowbar;ctl00&lowbar;audioChannel” class&equals;”video-items d-inline-block align-middle u-hover80 mr-2 p-0″>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;ProgramsImages&sol;Channels-L-1-639120346784532514&period;png” alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;live-watch&sol;LB2&sol;audio&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;LiveActiveChannels1&lowbar;rptAudio&lowbar;ctl01&lowbar;audioChannel” class&equals;”video-items d-inline-block align-middle u-hover80 mr-2 p-0″>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;ProgramsImages&sol;Channels-L-9-636096172520776182&period;png” alt&equals;”LB2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”actionbar-pipe”&sol;>&NewLine; <div class&equals;”actionbar-nav-item text-title-7″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;shows&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;baramejicon&period;svg” alt&equals;”Shows” class&equals;”actionbar-nav-item-icon” width&equals;”17″&sol;>&NewLine; shows &NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”actionbar-pipe”&sol;>&NewLine; <div class&equals;”actionbar-nav-item text-title-7 c-pointer” onclick&equals;”&dollar;&lpar;’&period;burger-menu-btn’&rpar;&period;click&lpar;&rpar;&semi;”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;burgermenuicon&period;svg” alt&equals;”Menu” class&equals;”actionbar-nav-item-icon” width&equals;”22″&sol;>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;nav>&NewLine;&NewLine;&NewLine;<div class&equals;”burger-menu-container AnimateMe padding-t-xl-25 padding-t-lg-25 padding-t-md-25 padding-t-sm-30 padding-t-xs-30 padding-b-md-10 padding-b-xs-75″>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”d-flex align-items-center justify-content-between close-btn-container position-relative padding-b-xl-30 padding-b-lg-30 padding-b-md-30 padding-b-sm-15 padding-b-xs-15 padding-l-xl-15 padding-l-lg-15 padding-l-md-15 padding-l-sm-15 padding-l-xs-15 padding-r-xl-15 padding-r-lg-15 padding-r-md-15 padding-r-sm-15 padding-r-xs-15″>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”burger-menu-weather-container d-xl-hide d-lg-block d-md-block d-sm-block d-xs-block”>&NewLine; <div class&equals;”d-flex align-items-center”>&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation&lowbar;Div1″ class&equals;”u-inlineBlock valignM HideOnTablet weatherDivContainer u-AnimateMe”>&NewLine; <div class&equals;”swiper-container weatherbar&lowbar;swiper Weather&lowbar;mainInfo”>&NewLine; <div class&equals;”swiper-wrapper w-100″>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”d-flex justify-content-end align-items-center swiper-slide weatherbar&lowbar;slide”>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherCity text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-beirut&sol;1&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl00&lowbar;rptlblWeatherCity”>Beirut<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherTemp text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-beirut&sol;1&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl00&lowbar;rptlblWeatherTemp”>27<&sol;span>&NewLine; <sup>o<&sol;sup>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”DivHeaderWeatherImg”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-beirut&sol;1&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;weatherstateimages&sol;10sunny&period;svg” class&equals;”HeaderWeatherImg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”30″&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”d-flex justify-content-end align-items-center swiper-slide weatherbar&lowbar;slide”>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherCity text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-bekaa&sol;7&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl01&lowbar;rptlblWeatherCity”>Bekaa<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherTemp text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-bekaa&sol;7&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl01&lowbar;rptlblWeatherTemp”>26<&sol;span>&NewLine; <sup>o<&sol;sup>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”DivHeaderWeatherImg”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-bekaa&sol;7&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;weatherstateimages&sol;10sunny&period;svg” class&equals;”HeaderWeatherImg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”30″&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”d-flex justify-content-end align-items-center swiper-slide weatherbar&lowbar;slide”>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherCity text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-keserwan&sol;4&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl02&lowbar;rptlblWeatherCity”>Keserwan<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherTemp text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-keserwan&sol;4&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl02&lowbar;rptlblWeatherTemp”>27<&sol;span>&NewLine; <sup>o<&sol;sup>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”DivHeaderWeatherImg”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-keserwan&sol;4&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;weatherstateimages&sol;10sunny&period;svg” class&equals;”HeaderWeatherImg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”30″&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”d-flex justify-content-end align-items-center swiper-slide weatherbar&lowbar;slide”>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherCity text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-metn&sol;3&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl03&lowbar;rptlblWeatherCity”>Metn<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherTemp text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-metn&sol;3&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl03&lowbar;rptlblWeatherTemp”>27<&sol;span>&NewLine; <sup>o<&sol;sup>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”DivHeaderWeatherImg”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-metn&sol;3&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;weatherstateimages&sol;10sunny&period;svg” class&equals;”HeaderWeatherImg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”30″&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”d-flex justify-content-end align-items-center swiper-slide weatherbar&lowbar;slide”>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherCity text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-mount-lebanon&sol;2&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl04&lowbar;rptlblWeatherCity”>Mount Lebanon<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherTemp text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-mount-lebanon&sol;2&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl04&lowbar;rptlblWeatherTemp”>25<&sol;span>&NewLine; <sup>o<&sol;sup>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”DivHeaderWeatherImg”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-mount-lebanon&sol;2&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;weatherstateimages&sol;10sunny&period;svg” class&equals;”HeaderWeatherImg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”30″&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”d-flex justify-content-end align-items-center swiper-slide weatherbar&lowbar;slide”>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherCity text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-north&sol;5&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl05&lowbar;rptlblWeatherCity”>North<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherTemp text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-north&sol;5&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl05&lowbar;rptlblWeatherTemp”>27<&sol;span>&NewLine; <sup>o<&sol;sup>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”DivHeaderWeatherImg”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-north&sol;5&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;weatherstateimages&sol;10sunny&period;svg” class&equals;”HeaderWeatherImg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”30″&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”d-flex justify-content-end align-items-center swiper-slide weatherbar&lowbar;slide”>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherCity text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-south&sol;6&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl06&lowbar;rptlblWeatherCity”>South<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”HeaderWeatherTemp text-title-8 mr-1″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-south&sol;6&sol;en”>&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;HeaderWeatherAnimation&lowbar;rptWeatherCitiesNew&lowbar;ctl06&lowbar;rptlblWeatherTemp”>26<&sol;span>&NewLine; <sup>o<&sol;sup>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”DivHeaderWeatherImg”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;weather-south&sol;6&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;weatherstateimages&sol;10sunny&period;svg” class&equals;”HeaderWeatherImg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”30″&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&NewLine; &NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;search&lowbar;icon&period;svg” alt&equals;”Live” class&equals;”searchautocomplete&lowbar;opener c-pointer header-item-icon” width&equals;”20″&sol;>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”d-lg-hide d-md-hide d-sm-hide d-xs-hide”&sol;>&NewLine;&NewLine;&NewLine; &NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;Close&period;svg” alt&equals;”close” class&equals;”d-inline-block close-menu c-pointer” width&equals;”30″&sol;>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”reserve-menu-height”&sol;>&NewLine; <div class&equals;”MyMainDiv1470 padding-l-md-15 padding-r-md-15 padding-l-xs-5 padding-r-xs-5 padding-b-md-10″>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”row m-0 categories-container”>&NewLine; <div class&equals;”col-lg-9 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-12 p-0″>&NewLine; <div class&equals;”row m-0″>&NewLine; <div class&equals;”col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-12 padding-l-md-15 padding-r-xs-20 padding-l-xs-20″>&NewLine; <div class&equals;”w-100 padding-b-md-50 padding-b-xs-25″>&NewLine; <i class&equals;”icon ion-md-globe menu-globe d-inline-block align-middle”&sol;>&NewLine; <div class&equals;”d-inline-block align-middle text-title-17 padding-l-xs-10″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&quest;lang&equals;en”>&NewLine; News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-12 padding-r-md-15 padding-r-xs-20 padding-l-xs-20 d-lg-block d-md-block d-sm-none d-xs-none d-none”>&NewLine; <div class&equals;”w-100 padding-b-md-50 padding-b-xs-25 “>&NewLine; <a href&equals;”&sol;shows&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;baramejicon&period;svg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”30″ class&equals;”d-inline-block align-middle”&sol;>&NewLine; <span class&equals;”d-inline-block align-middle text-title-17 padding-l-xs-10″>&NewLine; Programs&NewLine; <&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”menu-content”>&NewLine; <div class&equals;”row m-0 categories-container”>&NewLine; <div class&equals;”col-lg-9 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-12 p-0″>&NewLine; <div class&equals;”row m-0″>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-12 padding-l-md-15 padding-r-xs-20 padding-l-xs-20 padding-b-md-0 padding-b-xs-80″>&NewLine; &NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”menu-category-container row m-0″>&NewLine; &NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&num;” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>The News<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;2&sol;breaking-headlines&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Breaking Headlines&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;131&sol;israel-gaza-war-updates&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Israel-Gaza War Updates&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;128&sol;variety-and-tech&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Variety and Tech &NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;127&sol;sports-news&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Sports News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Middle East News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;125&sol;world-news&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; World News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Lebanon News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;122&sol;press-highlights&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Press Highlights&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;104&sol;lebanon-economy&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Lebanon Economy&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;66&sol;news-bulletin-reports&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; News Bulletin Reports&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-12 padding-r-md-15 padding-r-xs-20 padding-l-xs-20″>&NewLine; <div class&equals;”w-100 padding-b-md-50 padding-b-xs-25 d-xl-none d-lg-none d-md-none d-sm-block d-xs-block d-block”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;shows&sol;en”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;baramejicon&period;svg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”30″ class&equals;”d-inline-block align-middle”&sol;>&NewLine; <span class&equals;”d-inline-block align-middle text-title-17 padding-l-xs-10″>&NewLine; Programs&NewLine; <&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”menu-category-container baramej row m-0″>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;shows&sol;2&sol;series&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Series&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;shows&sol;53&sol;movies&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Movies&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;shows&sol;59&sol;documentaries&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Documentaries&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;shows&sol;7&sol;variety&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Variety&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;shows&sol;5&sol;comedy&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Comedy&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;shows&sol;4&sol;talk-show&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Talk Show&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-6 col-6″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news-bulletin&sol;40&sol;news-bulletin&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; News Bulletin&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”col-lg-3 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-12 p-0″&sol;>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”bg-black-on-tablet”>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”MyMainDiv1470 padding-l-lg-30 padding-l-md-30 padding-r-lg-30 padding-r-md-30 padding-r-sm-20 padding-r-xs-20 padding-l-sm-0 padding-l-xs-0 “>&NewLine; <div class&equals;”menu-listing-static-category”>&NewLine; <div class&equals;”menu-listing-category-container”>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;breaking-news&sol;en” class&equals;”menu-listing-categories text-title-3″ target&equals;”&lowbar;self”>&NewLine; Breaking News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;latest-news&sol;en” class&equals;”menu-listing-categories text-title-3″ target&equals;”&lowbar;self”>&NewLine; Latest News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;news-highlights&sol;en” class&equals;”menu-listing-categories text-title-3″ target&equals;”&lowbar;self”>&NewLine; Highlighted News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;popular-news&sol;en” class&equals;”menu-listing-categories text-title-3″ target&equals;”&lowbar;self”>&NewLine; Most Read&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;videos-reports&sol;en” class&equals;”menu-listing-categories text-title-3″ target&equals;”&lowbar;self”>&NewLine; Videos&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine;&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”menu-login-section”>&NewLine; <div class&equals;”row m-0″>&NewLine; <div class&equals;”col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-12 login-menu-container”>&NewLine; <div class&equals;”login-section”>&NewLine; <div class&equals;”d-flex align-items-center justify-content-between menu-login-content”>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;NoLoggedIn” class&equals;”d-flex align-items-center”>&NewLine; <div class&equals;”menu-user”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;User&period;svg” alt&equals;”Login”&sol;>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”text-title-3″>&NewLine; <input type&equals;”submit” name&equals;”ctl00&dollar;MasterMenu&dollar;mastermenu&lowbar;login” value&equals;”Login” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;mastermenu&lowbar;login” class&equals;”btn&lowbar;menu&lowbar;login item-footer-link d-inline-block”&sol;>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”menu-create-account-sep menu-sep”&sol;>&NewLine; <div class&equals;”menu-create-account text-title-3″>&NewLine; <input type&equals;”submit” name&equals;”ctl00&dollar;MasterMenu&dollar;mastermenu&lowbar;register” value&equals;”Create Account” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;mastermenu&lowbar;register” class&equals;”btn&lowbar;menu&lowbar;login item-footer-link d-inline-block”&sol;>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; &NewLine;&NewLine; <div class&equals;”menu-sep d-md-none d-block”&sol;>&NewLine; <div class&equals;”header-item-icon d-flex d-md-none”>&NewLine; <label class&equals;”switch text-title-1″ for&equals;”DarkMode”>&NewLine; <input type&equals;”checkbox” checked&equals;”checked”&sol;>&NewLine; <span class&equals;”slider round”&sol;>&NewLine; <&sol;label>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”menu-sep d-md-none d-block”&sol;>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”menu-language-name text-title-23″>&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”LanguageMainContainer u-table”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;MasterLanguages1&lowbar;rptLanguage&lowbar;ctl00&lowbar;btnLAng” class&equals;”LangStyleen u-animateMe language-nav-item text-title-8 ” href&equals;”javascript&colon;&lowbar;&lowbar;doPostBack&lpar;’ctl00&dollar;MasterMenu&dollar;MasterLanguages1&dollar;rptLanguage&dollar;ctl00&dollar;btnLAng’&comma;”&rpar;”>Ã˜Â§Ã™Â„Ã˜Â¹Ã˜Â±Ã˜Â¨Ã™ÂŠÃ˜Â©<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-12 watch-latest-programs-container”>&NewLine; <div class&equals;”watch-latest-programs h-100″>&NewLine; <div class&equals;”d-flex align-items-center justify-content-between h-100 watch-latest-programs-content”>&NewLine; <div class&equals;”text-title-23″>Watch the latest programs and the latest developments on your favorite screen<&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”btn-callToAction position-relative”>&NewLine; Shows&NewLine; <a href&equals;”&sol;shows&sol;en” class&equals;”u-imgLink”&sol;>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <input type&equals;”button” name&equals;”ctl00&dollar;MasterMenu&dollar;btnLogout” value&equals;”Logout” onclick&equals;”javascript&colon;&lowbar;&lowbar;doPostBack&lpar;’ctl00&dollar;MasterMenu&dollar;btnLogout’&comma;”&rpar;” id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;btnLogout” class&equals;”btnLogout d-none”&sol;>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;” MyMainDiv1470 padding-l-md-30 padding-r-md-30 padding-l-xs-20 padding-r-xs-20″>&NewLine; <div class&equals;” menu-social-media padding-t-xl-35 padding-t-lg-35 padding-t-md-0 padding-t-sm-0 padding-t-xs-0 padding-b-xs-15″>&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;SocialMediaPlatform&lowbar;DivMainControl” class&equals;”MainControlDiv SocialMediaPlatform light-mode “>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div id&equals;”ctl00&lowbar;MasterMenu&lowbar;SocialMediaPlatform&lowbar;SocialMediaPlatformContainer” class&equals;”fourth-row-container AnimateMe d-flex align-items-center footer-bottom-item”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”text-title-3 fourth-row-title-spacing”>Join millions of followers<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”d-flex align-items-center” dir&equals;”ltr”>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”text-title-10 footer-social-media-spacing footer-social-media-title”>LBCI Lebanon<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;facebook&period;com&sol;LBCILebanon” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-5-637976253518200176&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci lebanon facebook “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;twitter&period;com&sol;LBCILebanon” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-6-638787710435349625&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci lebanon twitter”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;instagram&period;com&sol;lbcilebanon&sol;” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-7-637976253841798151&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci lebanon instagram”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;threads&period;net&sol;&commat;lbcilebanon&sol;” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-13-638787718332029527&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci lebanon threads”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;t&period;me&sol;lbcilebanon&lowbar;channel” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-4-637976411483959599&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci lebanon telegram”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;youtube&period;com&sol;LBCi” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-8-637976254007894036&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci lebanon 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<meta id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;metaDatePublished” itemprop&equals;”datePublished” content&equals;”2026-06-28T17&colon;39&colon;21Z”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <meta id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;metaAuthor” itemprop&equals;”author” content&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <meta id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;metaThumbnail” itemprop&equals;”thumbnailUrl” content&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-P-943545-639182652158615322&period;png”&sol;> &&num;13&semi;&NewLine; <meta id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;metaInLanguage” itemprop&equals;”inLanguage” content&equals;”en”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;ArticleDetailsPresentation16&dollar;HiddenNewsID” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;HiddenNewsID” value&equals;”943545″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; 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<div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;main&lowbar;container w-100 PrintThis”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;time&lowbar;to&lowbar;read&lowbar;content”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;time&lowbar;to&lowbar;read&lowbar;container timetoreadAnimation”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;article&lowbar;details&lowbar;time&lowbar;to&lowbar;read” class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;time&lowbar;to&lowbar;read d-flex”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;hrefTimerCat” class&equals;”u-imgLink”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <svg viewbox&equals;”0 0 50 50″>&&num;13&semi;&NewLine; <circle class&equals;”progress-circle ” cx&equals;”24″ cy&equals;”24″ r&equals;”22″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;svg>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icon ion-ios-close cancel article-details-presentation-close-icon”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”m-auto check icon ion-md-checkmark”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”time&lowbar;to&lowbar;read”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”w-100″>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”w-100 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h1 class&equals;”u-inheritStyle PrintThis”>&&num;13&semi;&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;lblTitle” class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;title text-title-19 PrintThis”>Qatar says citizen killed from shrapnel due to ‘military operations'<&sol;span>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h1>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”align-items-center justify-content-start justify-content-md-between flex-column flex-md-row padding-b-xs-10 padding-t-xs-35 position-relative PrintThis d-flex “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;author&lowbar;container padding-r-md-15 padding-r-xs-0 d-flex w-100 justify-content-between justify-content-md-start align-items-center”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;lblCatTitleHref” class&equals;”text-title-21 article&lowbar;details&lowbar;category text-center” style&equals;”background-color&colon;&num;33bdc6″>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;lblCatTitle”>Middle East News<&sol;span>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-flex justify-content-md-end justify-content-between align-items-center w-100 pt-2 pt-md-0″>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;date text-title-21 d-flex align-items-center”>&&num;13&semi;&NewLine; <span class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;lblDate”>28-06-2026 &vert; 17&colon;39<&sol;span>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;views” class&equals;”pr-2 align-items-center viewsState d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;lblViewsState”>High views<&sol;span>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icon ion-md-flame”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;share&lowbar;action d-md-inline-block d-none c-pointer” onclick&equals;”&dollar;&lpar;’&period;ShareDiv’&rpar;&period;stop&lpar;true&comma;true&rpar;&period;fadeToggle&lpar;100&rpar;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;” d-flex align-items-center “>&&num;13&semi;&NewLine; <div>&&num;13&semi;&NewLine; Share&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;share&period;png” width&equals;”15″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-flex flex-column m-auto d-md-none position-relative padding-b-xs-20″>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;share&lowbar;action d-md-none d-table m-auto c-pointer” onclick&equals;”&dollar;&lpar;’&period;ShareDiv’&rpar;&period;stop&lpar;true&comma;true&rpar;&period;fadeToggle&lpar;100&rpar;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;” d-flex align-items-center “>&&num;13&semi;&NewLine; <div>&&num;13&semi;&NewLine; Share&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;share&period;png” width&equals;”15″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”ShareDiv ShareDiv&lowbar;pos ShareDiv&lowbar;mobile”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”ShareFloat d-flex”>&&num;13&semi;&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;ArticleDetailsPresentation16&dollar;HiddenShareDataText” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;HiddenShareDataText” class&equals;”HiddenShareDataText” value&equals;”Qatar says citizen killed from shrapnel due to ‘military operations'”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;ArticleDetailsPresentation16&dollar;HiddenShareDescription” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;HiddenShareDescription” class&equals;”HiddenShareDescription”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;ArticleDetailsPresentation16&dollar;HiddenShareImage” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;HiddenShareImage” class&equals;”HiddenShareImage” value&equals;”https&percnt;3a&percnt;2f&percnt;2fwww&period;lbcgroup&period;tv&percnt;2fuploadImages&percnt;2fDocumentImages&percnt;2fDoc-P-943545-639182652158615322&period;png”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;ArticleDetailsPresentation16&dollar;HiddenShareDataURL” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;HiddenShareDataURL” class&equals;”HiddenShareDataURL” value&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;news&sol;middleeastnews&sol;943545&sol;lbci-lebanon-articles&sol;en”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;ArticleDetailsPresentation16&dollar;HiddenFbShareTags” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;HiddenFbShareTags” class&equals;”HiddenFbShareTags” value&equals;”&quest;utm&lowbar;source&equals;article-943545&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;Facebook-Sharing-Frontend&amp&semi;utm&lowbar;term&equals;Facebook-Sharing-Frontend&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;Facebook-Sharing-Frontend&amp&semi;src&equals;fb-share”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;ArticleDetailsPresentation16&dollar;HiddenTwShareTags” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;HiddenTwShareTags” class&equals;”HiddenTwShareTags” value&equals;”&quest;utm&lowbar;source&equals;article-943545&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;Twitter-Sharing-Frontend&amp&semi;utm&lowbar;term&equals;Twitter-Sharing-Frontend&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;Twitter-Sharing-Frontend&amp&semi;src&equals;twitter-share”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; 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<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;web&period;whatsapp&period;com&sol;send&quest;text&equals;https&percnt;3a&percnt;2f&percnt;2fwww&period;lbcgroup&period;tv&percnt;2fnews&percnt;2fmiddleeastnews&percnt;2f943545&percnt;2flbci-lebanon-articles&percnt;2fen&percnt;3futm&lowbar;source&percnt;3darticle-943545&percnt;26utm&lowbar;medium&percnt;3dWhatsapp-Broadcast&percnt;26utm&lowbar;term&percnt;3dWhatsapp-Broadcast&percnt;26utm&lowbar;campaign&percnt;3dWhatsapp-Broadcast&percnt;26src&percnt;3dwhatsapp-broadcast Qatar&plus;says&plus;citizen&plus;killed&plus;from&plus;shrapnel&plus;due&plus;to&plus;&percnt;27military&plus;operations&percnt;27″ id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;HiddenWhatsAppM” class&equals;”u-imgLink d-none d-md-block” target&equals;”&lowbar;blank”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;whatsapp&period;png” alt&equals;”Whatsapp” width&equals;”33″ height&equals;”33″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;DocFBshareM” class&equals;”DocFBshare c-pointer article&lowbar;details&lowbar;share&lowbar;item” onclick&equals;”&dollar;&lpar;this&rpar;&period;find&lpar;’&period;ThemNocountBlack’&rpar;&period;find&lpar;’&period;facebookSharrre’&rpar;&period;click&lpar;&rpar;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”ThemNocountBlack u-table u-marginAuto u-relative”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;facebook&period;png” alt&equals;”facebook” width&equals;”33″ height&equals;”33″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”facebookSharrre” data-title&equals;”Like”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;DoctwShareM” class&equals;”DocTwittershare c-pointer article&lowbar;details&lowbar;share&lowbar;item” onclick&equals;”&dollar;&lpar;this&rpar;&period;find&lpar;’&period;ThemNocountBlack’&rpar;&period;find&lpar;’&period;twitterSharrre’&rpar;&period;click&lpar;&rpar;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”TWShare ThemNocountBlack u-table u-marginAuto u-relative”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;X-ICON&period;png” alt&equals;”Twitter” width&equals;”33″ height&equals;”33″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”twitterSharrre” data-title&equals;”Tweet”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;DocMShareM” class&equals;”DocMShare c-pointer d-md-show position-relative article&lowbar;details&lowbar;share&lowbar;item”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;fbmessengerM” class&equals;”d-md-block u-imgLink w-100 h-100″ onclick&equals;”window&period;open&lpar;’http&colon;&sol;&sol;www&period;facebook&period;com&sol;dialog&sol;send&quest;app&lowbar;id&equals;495608663938080&amp&semi;link&equals;https&percnt;3a&percnt;2f&percnt;2fwww&period;lbcgroup&period;tv&percnt;2fnews&percnt;2fmiddleeastnews&percnt;2f943545&percnt;2flbci-lebanon-articles&percnt;2fen&percnt;3futm&lowbar;medium&percnt;3dFb-messenger-Sharing-Frontend&percnt;26utm&lowbar;term&percnt;3dFb-messenger-Sharing-Frontend&percnt;26utm&lowbar;campaign&percnt;3dFb-messenger-Sharing-Frontend&percnt;26src&percnt;3dfb-messenger-share&amp&semi;redirect&lowbar;uri&equals;https&percnt;3a&percnt;2f&percnt;2fwww&period;lbcgroup&period;tv&percnt;2fnews&percnt;2fmiddleeastnews&percnt;2f943545&percnt;2flbci-lebanon-articles&percnt;2fen&percnt;3futm&lowbar;medium&percnt;3dFb-messenger-Sharing-Frontend&percnt;26utm&lowbar;term&percnt;3dFb-messenger-Sharing-Frontend&percnt;26utm&lowbar;campaign&percnt;3dFb-messenger-Sharing-Frontend&percnt;26src&percnt;3dfb-messenger-share&amp&semi;display&equals;popup’&comma; 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<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;messenger&period;png” width&equals;”33″ height&equals;”33″ alt&equals;”Messenger”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”c-pointer position-relative article&lowbar;details&lowbar;share&lowbar;item” onclick&equals;”CopyToClipboard&lpar;&rpar;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;link&period;png” width&equals;”33″ height&equals;”33″ alt&equals;”telegram”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”Print c-pointer position-relative article&lowbar;details&lowbar;share&lowbar;item” onclick&equals;”Print&lpar;&rpar;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”ThemNocountBlack”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;print&period;png” width&equals;”33″ height&equals;”33″ alt&equals;”print”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-flex position-relative w-100 PrintThis”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”w-100 “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div itemprop&equals;”image” itemscope&equals;”” itemtype&equals;”https&colon;&sol;&sol;schema&period;org&sol;ImageObject” class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;image&lowbar;container”>&&num;13&semi;&NewLine; <meta itemprop&equals;”url” content&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943545-639182652158645189&period;png”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <meta itemprop&equals;”width” content&equals;”817″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <meta itemprop&equals;”height” content&equals;”460″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;ArticlePicContainer” class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;picture”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-P-943545-639182652158615322&period;png” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;ArticleImage” class&equals;”ArticleImage u-width100 u-marginAuto” alt&equals;”Qatar says citizen killed from shrapnel due to ‘military operations'”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-md-block d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”ShareDiv ShareDiv&lowbar;pos”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”ShareFloat d-flex flex-column”>&&num;13&semi;&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;ArticleDetailsPresentation16&dollar;HiddenShareDataText2″ type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;HiddenShareDataText2″ class&equals;”HiddenShareDataText” value&equals;”Qatar says citizen killed from shrapnel due to ‘military operations'”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;ArticleDetailsPresentation16&dollar;HiddenShareDescription2″ type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;HiddenShareDescription2″ class&equals;”HiddenShareDescription”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;ArticleDetailsPresentation16&dollar;HiddenShareImage2″ type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;HiddenShareImage2″ class&equals;”HiddenShareImage” value&equals;”https&percnt;3a&percnt;2f&percnt;2fwww&period;lbcgroup&period;tv&percnt;2fuploadImages&percnt;2fDocumentImages&percnt;2fDoc-P-943545-639182652158615322&period;png”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;ArticleDetailsPresentation16&dollar;HiddenShareDataURL2″ type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;HiddenShareDataURL2″ class&equals;”HiddenShareDataURL” value&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;news&sol;middleeastnews&sol;943545&sol;lbci-lebanon-articles&sol;en”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;ArticleDetailsPresentation16&dollar;HiddenFbShareTags2″ type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;HiddenFbShareTags2″ class&equals;”HiddenFbShareTags” value&equals;”&quest;utm&lowbar;source&equals;article-943545&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;Facebook-Sharing-Frontend&amp&semi;utm&lowbar;term&equals;Facebook-Sharing-Frontend&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;Facebook-Sharing-Frontend&amp&semi;src&equals;fb-share”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;ArticleDetailsPresentation16&dollar;HiddenTwShareTags2″ type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;HiddenTwShareTags2″ class&equals;”HiddenTwShareTags” value&equals;”&quest;utm&lowbar;source&equals;article-943545&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;Twitter-Sharing-Frontend&amp&semi;utm&lowbar;term&equals;Twitter-Sharing-Frontend&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;Twitter-Sharing-Frontend&amp&semi;src&equals;twitter-share”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;ArticleDetailsPresentation16&dollar;HiddenWhShareTags2″ type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;HiddenWhShareTags2″ class&equals;”HiddenWhShareTags” value&equals;”&quest;utm&lowbar;source&equals;article-943545&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;Whatsapp-Broadcast&amp&semi;utm&lowbar;term&equals;Whatsapp-Broadcast&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;Whatsapp-Broadcast&amp&semi;src&equals;whatsapp-broadcast”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;DocWShare” class&equals;”DocWShare DesktopWhatsapp article&lowbar;details&lowbar;share&lowbar;item c-pointer position-relative”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”whatsapp&colon;&sol;&sol;send&quest;text&equals;Qatar&plus;says&plus;citizen&plus;killed&plus;from&plus;shrapnel&plus;due&plus;to&plus;&percnt;27military&plus;operations&percnt;27 https&percnt;3a&percnt;2f&percnt;2fwww&period;lbcgroup&period;tv&percnt;2fnews&percnt;2fmiddleeastnews&percnt;2f943545&percnt;2flbci-lebanon-articles&percnt;2fen&percnt;3futm&lowbar;source&percnt;3darticle-943545&percnt;26utm&lowbar;medium&percnt;3dWhatsapp-Broadcast&percnt;26utm&lowbar;term&percnt;3dWhatsapp-Broadcast&percnt;26utm&lowbar;campaign&percnt;3dWhatsapp-Broadcast&percnt;26src&percnt;3dwhatsapp-broadcast” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;HiddenWhatsApp1″ class&equals;”u-imgLink d-md-none” target&equals;”&lowbar;blank”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;web&period;whatsapp&period;com&sol;send&quest;text&equals;https&percnt;3a&percnt;2f&percnt;2fwww&period;lbcgroup&period;tv&percnt;2fnews&percnt;2fmiddleeastnews&percnt;2f943545&percnt;2flbci-lebanon-articles&percnt;2fen&percnt;3futm&lowbar;source&percnt;3darticle-943545&percnt;26utm&lowbar;medium&percnt;3dWhatsapp-Broadcast&percnt;26utm&lowbar;term&percnt;3dWhatsapp-Broadcast&percnt;26utm&lowbar;campaign&percnt;3dWhatsapp-Broadcast&percnt;26src&percnt;3dwhatsapp-broadcast Qatar&plus;says&plus;citizen&plus;killed&plus;from&plus;shrapnel&plus;due&plus;to&plus;&percnt;27military&plus;operations&percnt;27″ id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;HiddenWhatsApp” class&equals;”u-imgLink d-none d-md-block” target&equals;”&lowbar;blank”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;whatsapp&period;png” alt&equals;”Whatsapp” width&equals;”33″ height&equals;”33″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;DocFBshare” class&equals;”DocFBshare c-pointer article&lowbar;details&lowbar;share&lowbar;item” onclick&equals;”&dollar;&lpar;this&rpar;&period;find&lpar;’&period;ThemNocountBlack’&rpar;&period;find&lpar;’&period;facebookSharrre’&rpar;&period;click&lpar;&rpar;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”ThemNocountBlack u-table u-marginAuto u-relative”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;facebook&period;png” alt&equals;”facebook” width&equals;”33″ height&equals;”33″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”facebookSharrre” data-title&equals;”Like”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;DoctwShare” class&equals;”DocTwittershare c-pointer article&lowbar;details&lowbar;share&lowbar;item” onclick&equals;”&dollar;&lpar;this&rpar;&period;find&lpar;’&period;ThemNocountBlack’&rpar;&period;find&lpar;’&period;twitterSharrre’&rpar;&period;click&lpar;&rpar;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”TWShare ThemNocountBlack u-table u-marginAuto u-relative”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;X-ICON&period;png” alt&equals;”Twitter” width&equals;”33″ height&equals;”33″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”twitterSharrre” data-title&equals;”Tweet”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;DocMShare” class&equals;”DocMShare c-pointer d-md-show position-relative article&lowbar;details&lowbar;share&lowbar;item”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;fbmessenger” class&equals;”d-md-block u-imgLink w-100 h-100″ onclick&equals;”window&period;open&lpar;’http&colon;&sol;&sol;www&period;facebook&period;com&sol;dialog&sol;send&quest;app&lowbar;id&equals;495608663938080&amp&semi;link&equals;https&percnt;3a&percnt;2f&percnt;2fwww&period;lbcgroup&period;tv&percnt;2fnews&percnt;2fmiddleeastnews&percnt;2f943545&percnt;2flbci-lebanon-articles&percnt;2fen&percnt;3futm&lowbar;medium&percnt;3dFb-messenger-Sharing-Frontend&percnt;26utm&lowbar;term&percnt;3dFb-messenger-Sharing-Frontend&percnt;26utm&lowbar;campaign&percnt;3dFb-messenger-Sharing-Frontend&percnt;26src&percnt;3dfb-messenger-share&amp&semi;redirect&lowbar;uri&equals;https&percnt;3a&percnt;2f&percnt;2fwww&period;lbcgroup&period;tv&percnt;2fnews&percnt;2fmiddleeastnews&percnt;2f943545&percnt;2flbci-lebanon-articles&percnt;2fen&percnt;3futm&lowbar;medium&percnt;3dFb-messenger-Sharing-Frontend&percnt;26utm&lowbar;term&percnt;3dFb-messenger-Sharing-Frontend&percnt;26utm&lowbar;campaign&percnt;3dFb-messenger-Sharing-Frontend&percnt;26src&percnt;3dfb-messenger-share&amp&semi;display&equals;popup’&comma; ‘&lowbar;blank’&comma; ‘toolbar&equals;no&comma;scrollbars&equals;yes&comma;resizable&equals;no&comma;fullscreen&equals;no&comma;top&equals;50&comma;left&equals;50&comma;width&equals;645&comma;height&equals;580’&rpar;&period;opener &equals; null”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”fb-messenger&colon;&sol;&sol;share&quest;link&equals;https&percnt;3a&percnt;2f&percnt;2fwww&period;lbcgroup&period;tv&percnt;2fnews&percnt;2fmiddleeastnews&percnt;2f943545&percnt;2flbci-lebanon-articles&percnt;2fen&percnt;3futm&lowbar;medium&percnt;3dFb-messenger-Sharing-Frontend&percnt;26utm&lowbar;term&percnt;3dFb-messenger-Sharing-Frontend&percnt;26utm&lowbar;campaign&percnt;3dFb-messenger-Sharing-Frontend&percnt;26src&percnt;3dfb-messenger-share&amp&semi;app&lowbar;id&equals;495608663938080″ id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsPresentation16&lowbar;fbmessanger1″ class&equals;”d-md-none u-imgLink w-100 h-100″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”ThemNocountBlack”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;messenger&period;png” width&equals;”33″ height&equals;”33″ alt&equals;”Messenger”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”c-pointer position-relative article&lowbar;details&lowbar;share&lowbar;item” onclick&equals;”CopyToClipboard&lpar;&rpar;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;link&period;png” width&equals;”33″ height&equals;”33″ alt&equals;”telegram”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”Print c-pointer position-relative article&lowbar;details&lowbar;share&lowbar;item” onclick&equals;”Print&lpar;&rpar;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”ThemNocountBlack”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;print&period;png” width&equals;”33″ height&equals;”33″ alt&equals;”print”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row MyMainDiv1430 we&lowbar;chose&lowbar;for&lowbar;you u-margin0″ data-classes&equals;”we&lowbar;chose&lowbar;for&lowbar;you”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 floatL u-padding0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&excl;– Control Name&colon; Media Gallery –>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row MyMainDiv1430 row-remove-from&lowbar;&lowbar;loadmore u-margin0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 padding-t-xs-30 padding-b-xs-40 floatL u-padding0″ data-classes&equals;”padding-t-xs-30 padding-b-xs-40″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&excl;– Control Name&colon; Article Details Description –>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”MainControlDiv”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;DivMainControl” class&equals;”row m-0 light-mode “>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-flex position-relative w-100 PrintThis”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”w-100″>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;body text-title-4″ itemprop&equals;”articleBody”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;time&lowbar;to&lowbar;read&lowbar;container&lowbar;full&lowbar;width”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;article&lowbar;details&lowbar;time&lowbar;to&lowbar;read” class&equals;”d-none” style&equals;”background-color&colon;&num;33bdc6″>&&num;13&semi;&NewLine; <span class&equals;”time&lowbar;to&lowbar;read”>0<sup>min<&sol;sup><&sol;span>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;ArticleDetailsDescription15&dollar;hiddentimetoread” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;hiddentimetoread” class&equals;”hiddentimetoread” value&equals;”0″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;lblTitle” class&equals;”d-none”>Qatar says citizen killed from shrapnel due to ‘military operations'<&sol;span>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;DivLeadText” class&equals;”ShortDesc article&lowbar;details&lowbar;body-lead text-title-23″>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;lblShortDesc”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”LongDesc”>&&num;13&semi;&NewLine; <div><div style&equals;”text-align&colon; justify&semi;”>Qatar’s interior ministry said on Sunday a Qatari national was â€Œkilled after sustaining injuries from shrapnel due to “military operations in the area” after a vessel carrying him &NoBreak;and another person went missing&period;<p>The ministry said the second individual was injured&comma; adding that it located the missing vessel in the early hours of Sunday after search â€Œoperations &NoBreak;that started a day earlier&period;<br&sol;><bannerinjection data-banner&equals;”mybanner”&sol;>&NewLine;<br&sol;>&NewLine;It did not give the location of the incident and &NoBreak;did not say whether the shrapnel was linked to Iranian drones &NoBreak;launched against U&period;S&period; military sites in Kuwait and &NoBreak;Bahrain on Sunday&period;<&sol;p><p>Reuters<&sol;p><&sol;div><&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;end&lowbar;of&lowbar;scroll”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;DivTags” class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;tags u-width100″>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;tags&lowbar;container”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-flex flex-wrap”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-flex”>&&num;13&semi;&NewLine; <div itemprop&equals;”articleSection” class&equals;”text-title-8 u-animateMe position-relative article&lowbar;details&lowbar;tag cat-color”>&&num;13&semi;&NewLine; <h3 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a class&equals;”u-imgLink” href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; Middle East News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h3>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;tags&lowbar;sep”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-flex”>&&num;13&semi;&NewLine; <div itemprop&equals;”articleSection” class&equals;”text-title-3 u-animateMe position-relative article&lowbar;details&lowbar;tag”>&&num;13&semi;&NewLine; <h3 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a class&equals;”u-imgLink” href&equals;”&sol;search&sol;qatar&sol;en”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; Qatar&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h3>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;tags&lowbar;sep”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-flex”>&&num;13&semi;&NewLine; <div itemprop&equals;”articleSection” class&equals;”text-title-3 u-animateMe position-relative article&lowbar;details&lowbar;tag”>&&num;13&semi;&NewLine; <h3 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a class&equals;”u-imgLink” href&equals;”&sol;search&sol;military&sol;en”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; Military&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h3>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;tags&lowbar;sep”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-flex”>&&num;13&semi;&NewLine; <div itemprop&equals;”articleSection” class&equals;”text-title-3 u-animateMe position-relative article&lowbar;details&lowbar;tag”>&&num;13&semi;&NewLine; <h3 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a class&equals;”u-imgLink” href&equals;”&sol;search&sol;operations&sol;en”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; Operations&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h3>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;tags&lowbar;sep”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;next&lowbar;prev&lowbar;container” class&equals;”d-flex align-items-center article&lowbar;details&lowbar;prev&lowbar;next”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;next&lowbar;article” class&equals;”d-flex position-relative article&lowbar;details&lowbar;next”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;943602&sol;us-says-iran-talks-to-continue-both-sides-pausing-strikes&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;nextArticleHref” class&equals;”u-imgLink”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;prev&lowbar;next&lowbar;image position-relative”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;nextBg” class&equals;”h-50 w-100 CoverImage” style&equals;”background-image&colon;linear-gradient&lpar;to top&comma; &num;000 0&percnt;&comma; transparent 100&percnt;&rpar;&comma;url&lpar;&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943602-639183114660569833&period;jpeg&rpar;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;prev&lowbar;next&lowbar;image&lowbar;overlay w-100 d-flex flex-column align-items-center justify-content-center”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;arrow&period;png” width&equals;”24″ height&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <span class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;prev&lowbar;next&lowbar;image&lowbar;text text-title-3″>Next<&sol;span>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”prev&lowbar;next&lowbar;text”>&&num;13&semi;&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;lblNextTitle” class&equals;”text-title-3 Ellipsis-md-3 Ellipsis-2″>US says Iran talks to continue&comma; ‘both sides’ pausing strikes<&sol;span>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;prev&lowbar;article” class&equals;”d-flex position-relative article&lowbar;details&lowbar;prev”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;news-bulletin-reports&sol;943500&sol;israels-netanyahu-outlines-pilot-withdrawal-plan-in-south-lebanon-amid&sol;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;prevArticleHref” class&equals;”u-imgLink”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”prev&lowbar;next&lowbar;text”>&&num;13&semi;&NewLine; <span id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;lblPreviousTitle” class&equals;”text-title-3 Ellipsis-md-3 Ellipsis-2″>Israel's Netanyahu outlines pilot withdrawal plan in south Lebanon amid disputed map&colon; details<&sol;span>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;prev&lowbar;next&lowbar;image position-relative”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;prevBg” class&equals;”h-50 w-100 CoverImage” style&equals;”background-image&colon; linear-gradient&lpar;to top&comma; &num;000 0&percnt;&comma; transparent 100&percnt;&rpar;&comma; url&lpar;&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943500-639182434665739795&period;jpg&rpar;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;prev&lowbar;next&lowbar;image&lowbar;overlay w-100 d-flex flex-column align-items-center justify-content-center”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;arrow&period;png” width&equals;”24″ height&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <span class&equals;”article&lowbar;details&lowbar;prev&lowbar;next&lowbar;image&lowbar;text text-title-3″>Previous<&sol;span>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”mybanner”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”mycontrol”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;ArticleDescriptionInjectedControl&lowbar;DivMainControl” class&equals;”MainControlDiv injectedControl bg-color&lowbar;&lowbar;light-color-lotion light-mode Cards&lowbar;&lowbar;&lowbar;horizontal”>&NewLine; <div class&equals;”row m-0″>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;” col-xs-12 Cards&lowbar;&lowbar;horizontal&lowbar;title padding-t-xs-20″>&NewLine; <div class&equals;”w-100″>&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”w-100 position-relative title-module-container title-module-container-news TitleModule title-module-show”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”w-100 d-flex align-items-center justify-content-between”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;left d-flex align-items-center flex-grow-1 “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;border ” style&equals;”background-color&colon;Blue&semi;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;icon d-none ” style&equals;”color&colon;var&lpar;–color-red&rpar;&semi;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a class&equals;”title-module text-title-17″ href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; Related Articles&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;right d-flex align-items-center d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <a class&equals;”d-block text-title-10 title-module&lowbar;&lowbar;cta” href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; d-none hideMe&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icon ion-ios-arrow-round-forward”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-12 p-0″>&NewLine; <div class&equals;”row m-0″>&NewLine; &NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;ArticleDescriptionInjectedControl&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl00&lowbar;divItem” class&equals;” col-xl-6 col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 card&lowbar;&lowbar;item padding-b-xs-20″>&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-horizontal-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-horizontal w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;929472&sol;spain-calls-israels-detention-of-citizen-from-gaza-flotilla-illegal&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Spain calls Israel’s detention of citizen from Gaza flotilla ‘illegal'”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;32&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;ArticleDescriptionInjectedControl&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl00&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-929472-639133291948088070&period;jpeg” alt&equals;”Spain calls Israel’s detention of citizen from Gaza flotilla ‘illegal'” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Spain calls Israel’s detention of citizen from Gaza flotilla ‘illegal'” class&equals;”card-module-play-icon card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;125&sol;world-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; World News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-05-02<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-3 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;929472&sol;spain-calls-israels-detention-of-citizen-from-gaza-flotilla-illegal&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Spain calls Israel’s detention of citizen from Gaza flotilla ‘illegal’&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;125&sol;world-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; World News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-05-02<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-3 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;929472&sol;spain-calls-israels-detention-of-citizen-from-gaza-flotilla-illegal&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Spain calls Israel’s detention of citizen from Gaza flotilla ‘illegal’&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;ArticleDescriptionInjectedControl&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl01&lowbar;divItem” class&equals;” col-xl-6 col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 card&lowbar;&lowbar;item padding-b-xs-20″>&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-horizontal-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-horizontal w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;933869&sol;who-says-us-criticism-of-ebola-response-may-be-due-to-lack-of-understa&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”WHO says US criticism of Ebola response may be due to ‘lack of understanding'”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;32&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;ArticleDescriptionInjectedControl&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl01&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-933869-639148714676526082&period;jpg” alt&equals;”WHO says US criticism of Ebola response may be due to ‘lack of understanding'” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”WHO says US criticism of Ebola response may be due to ‘lack of understanding'” class&equals;”card-module-play-icon card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;125&sol;world-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; World News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-05-20<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-3 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;933869&sol;who-says-us-criticism-of-ebola-response-may-be-due-to-lack-of-understa&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; WHO says US criticism of Ebola response may be due to ‘lack of understanding’&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;125&sol;world-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; World News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-05-20<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-3 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;933869&sol;who-says-us-criticism-of-ebola-response-may-be-due-to-lack-of-understa&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; WHO says US criticism of Ebola response may be due to ‘lack of understanding’&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;ArticleDescriptionInjectedControl&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl02&lowbar;divItem” class&equals;” col-xl-6 col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 card&lowbar;&lowbar;item d-sm-hide d-xs-hide padding-b-xs-20″>&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-horizontal-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-horizontal w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;931819&sol;qatar-says-iran-should-not-use-hormuz-to-blackmail-gulf&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Qatar says Iran should not use Hormuz to ‘blackmail’ Gulf”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;32&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;ArticleDescriptionInjectedControl&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl02&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-931819-639141793544306660&period;jpg” alt&equals;”Qatar says Iran should not use Hormuz to ‘blackmail’ Gulf” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Qatar says Iran should not use Hormuz to ‘blackmail’ Gulf” class&equals;”card-module-play-icon card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Middle East News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-05-12<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-3 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;931819&sol;qatar-says-iran-should-not-use-hormuz-to-blackmail-gulf&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Qatar says Iran should not use Hormuz to ‘blackmail’ Gulf&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Middle East News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-05-12<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-3 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;931819&sol;qatar-says-iran-should-not-use-hormuz-to-blackmail-gulf&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Qatar says Iran should not use Hormuz to ‘blackmail’ Gulf&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;ArticleDescriptionInjectedControl&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl03&lowbar;divItem” class&equals;” col-xl-6 col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 card&lowbar;&lowbar;item d-sm-hide d-xs-hide padding-b-xs-20″>&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-horizontal-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-horizontal w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;925993&sol;statement-from-supreme-leader-says-irans-navy-stands-ready-to-defeat-u&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Statement from supreme leader says Iran’s navy ‘stands ready’ to defeat US”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;32&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;ArticleDetailsDescription15&lowbar;ArticleDescriptionInjectedControl&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl03&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-925993-639121077344841863&period;jpg” alt&equals;”Statement from supreme leader says Iran’s navy ‘stands ready’ to defeat US” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Statement from supreme leader says Iran’s navy ‘stands ready’ to defeat US” class&equals;”card-module-play-icon card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Middle East News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-04-18<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-3 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;925993&sol;statement-from-supreme-leader-says-irans-navy-stands-ready-to-defeat-u&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Statement from supreme leader says Iran’s navy ‘stands ready’ to defeat US&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Middle East News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-04-18<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-3 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;925993&sol;statement-from-supreme-leader-says-irans-navy-stands-ready-to-defeat-u&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Statement from supreme leader says Iran’s navy ‘stands ready’ to defeat US&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row MyMainDiv1430 we&lowbar;chose&lowbar;for&lowbar;you u-margin0″ data-classes&equals;”we&lowbar;chose&lowbar;for&lowbar;you”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 floatL u-padding0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row MyMainDiv1430 bg-color&lowbar;&lowbar;light-color-lotion u-margin0″ data-classes&equals;”bg-color&lowbar;&lowbar;light-color-lotion”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 padding-t-xs-20 floatL u-padding0″ data-classes&equals;”padding-t-xs-20″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&excl;– Control Name&colon; Cards –><div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards21&lowbar;DivMainControl” class&equals;”MainControlDiv RepetitiveCards light-mode Cards&lowbar;&lowbar;&lowbar;horizontal”>&NewLine; <div class&equals;”row m-0″>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;” col-xs-12 pr-0 pl-0 Cards&lowbar;&lowbar;horizontal&lowbar;title”>&NewLine; <div class&equals;”w-100″>&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”w-100 position-relative title-module-container title-module-container-news TitleModule title-module-show”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”w-100 d-flex align-items-center justify-content-between”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;left d-flex align-items-center flex-grow-1 padding-l-xs-15 padding-r-xs-15″>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;border ” style&equals;”background-color&colon;Blue&semi;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;icon d-none ” style&equals;”color&colon;var&lpar;–color-red&rpar;&semi;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <a class&equals;”title-module text-title-17″ href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; Recommended For You&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;right d-flex align-items-center d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <a class&equals;”d-block text-title-10 title-module&lowbar;&lowbar;cta” href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; d-none hideMe&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icon ion-ios-arrow-round-forward”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-12 p-0 “>&NewLine; <div class&equals;”row m-0″>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards21&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl00&lowbar;divItem” class&equals;” pl-0 pr-0 col-xl-6 col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 card&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-horizontal-container padding-l-xs-15 padding-r-xs-15 padding-b-xs-20 “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-horizontal w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;943605&sol;iran-cyberattacks-on-israel-surged-in-2026-israeli-cyber-chief-says&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Iran cyberattacks on Israel surged in 2026&comma; Israeli cyber chief says”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;32&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards21&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl00&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943605-639183119962571810&period;jpg” alt&equals;”Iran cyberattacks on Israel surged in 2026&comma; Israeli cyber chief says” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Iran cyberattacks on Israel surged in 2026&comma; Israeli cyber chief says” class&equals;”card-module-play-icon card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Middle East News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>06&colon;38<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;943605&sol;iran-cyberattacks-on-israel-surged-in-2026-israeli-cyber-chief-says&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Iran cyberattacks on Israel surged in 2026&comma; Israeli cyber chief says&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Middle East News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>06&colon;38<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;943605&sol;iran-cyberattacks-on-israel-surged-in-2026-israeli-cyber-chief-says&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Iran cyberattacks on Israel surged in 2026&comma; Israeli cyber chief says&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards21&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl01&lowbar;divItem” class&equals;” pl-0 pr-0 col-xl-6 col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 card&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-horizontal-container padding-l-xs-15 padding-r-xs-15 padding-b-xs-20 “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-horizontal w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;943602&sol;us-says-iran-talks-to-continue-both-sides-pausing-strikes&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”US says Iran talks to continue&comma; ‘both sides’ pausing strikes”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;32&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards21&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl01&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943602-639183114660569833&period;jpeg” alt&equals;”US says Iran talks to continue&comma; ‘both sides’ pausing strikes” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”US says Iran talks to continue&comma; ‘both sides’ pausing strikes” class&equals;”card-module-play-icon card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;125&sol;world-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; World News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>06&colon;29<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;943602&sol;us-says-iran-talks-to-continue-both-sides-pausing-strikes&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; US says Iran talks to continue&comma; ‘both sides’ pausing strikes&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;125&sol;world-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; World News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>06&colon;29<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;943602&sol;us-says-iran-talks-to-continue-both-sides-pausing-strikes&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; US says Iran talks to continue&comma; ‘both sides’ pausing strikes&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards21&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl02&lowbar;divItem” class&equals;” pl-0 pr-0 col-xl-6 col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 card&lowbar;&lowbar;item d-sm-hide d-xs-hide”>&NewLine;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-horizontal-container padding-l-xs-15 padding-r-xs-15 padding-b-xs-20 “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-horizontal w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;news-bulletin-reports&sol;943500&sol;israels-netanyahu-outlines-pilot-withdrawal-plan-in-south-lebanon-amid&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Israel's Netanyahu outlines pilot withdrawal plan in south Lebanon amid disputed map&colon; details”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;32&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards21&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl02&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943500-639182434665739795&period;jpg” alt&equals;”Israel's Netanyahu outlines pilot withdrawal plan in south Lebanon amid disputed map&colon; details” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Israel's Netanyahu outlines pilot withdrawal plan in south Lebanon amid disputed map&colon; details” class&equals;”card-module-play-icon card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;ffc600″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;66&sol;news-bulletin-reports&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; News Bulletin Reports&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>17&colon;10<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;news-bulletin-reports&sol;943500&sol;israels-netanyahu-outlines-pilot-withdrawal-plan-in-south-lebanon-amid&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Israel's Netanyahu outlines pilot withdrawal plan in south Lebanon amid disputed map&colon; details&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;ffc600″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;ffc600″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;66&sol;news-bulletin-reports&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; News Bulletin Reports&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>17&colon;10<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;news-bulletin-reports&sol;943500&sol;israels-netanyahu-outlines-pilot-withdrawal-plan-in-south-lebanon-amid&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Israel's Netanyahu outlines pilot withdrawal plan in south Lebanon amid disputed map&colon; details&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards21&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl03&lowbar;divItem” class&equals;” pl-0 pr-0 col-xl-6 col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 card&lowbar;&lowbar;item d-sm-hide d-xs-hide”>&NewLine;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-horizontal-container padding-l-xs-15 padding-r-xs-15 padding-b-xs-20 “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-horizontal w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;news-bulletin-reports&sol;943522&sol;israeli-army-prepares-for-pilot-zone-adjustments-but-keeps-southern-de&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Israeli army prepares for pilot zone adjustments but keeps southern deployment”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;32&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards21&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl03&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943522-639182549288120337&period;jpg” alt&equals;”Israeli army prepares for pilot zone adjustments but keeps southern deployment” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Israeli army prepares for pilot zone adjustments but keeps southern deployment” class&equals;”card-module-play-icon card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;ffc600″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;66&sol;news-bulletin-reports&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; News Bulletin Reports&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>17&colon;00<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;news-bulletin-reports&sol;943522&sol;israeli-army-prepares-for-pilot-zone-adjustments-but-keeps-southern-de&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Israeli army prepares for pilot zone adjustments but keeps southern deployment&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;ffc600″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;ffc600″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;66&sol;news-bulletin-reports&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; News Bulletin Reports&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>17&colon;00<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;news-bulletin-reports&sol;943522&sol;israeli-army-prepares-for-pilot-zone-adjustments-but-keeps-southern-de&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Israeli army prepares for pilot zone adjustments but keeps southern deployment&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine;&NewLine; &NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;Cards21&dollar;hiddenslideperview” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards21&lowbar;hiddenslideperview” class&equals;”hiddenslideperview” value&equals;”auto”&sol;>&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;Cards21&dollar;hiddenswiperspacebetween” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards21&lowbar;hiddenswiperspacebetween” class&equals;”hiddenswiperspacebetween” value&equals;”10px”&sol;>&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;Cards21&dollar;hiddenswiperwidth” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards21&lowbar;hiddenswiperwidth” class&equals;”hiddenswiperwidth” value&equals;”Inherit”&sol;>&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;Cards21&dollar;HiddenLoadMoreParameters” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards21&lowbar;HiddenLoadMoreParameters” class&equals;”HiddenLoadMoreParameters” value&equals;”&amp&semi;ID&equals;943545″&sol;>&NewLine; <input type&equals;”hidden” class&equals;”HiddenSwiperShowNavigationButton” value&equals;”1″&sol;>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;<div class&equals;”column-fixed col-xl-4 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 padding-r-xs-15 padding-l-xs-15 padding-r-md-50 padding-l-md-50 padding-t-xl-0 padding-t-md-20 floatL u-padding0″ data-classes&equals;”padding-r-xs-15 padding-l-xs-15 padding-r-md-50 padding-l-md-50 padding-t-xl-0 padding-t-md-20″>&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”allow-fixed”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row MyMainDiv1430 u-margin0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-12 padding-r-xl-0 padding-r-md-15 padding-r-xs-0 floatL u-padding0″ data-classes&equals;”padding-r-xl-0 padding-r-md-15 padding-r-xs-0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row row-remove-from&lowbar;&lowbar;loadmore MyMainDiv1430 u-margin0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 padding-b-xs-40 floatL u-padding0″ data-classes&equals;”padding-b-xs-40″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row row-remove-from&lowbar;&lowbar;loadmore MyMainDiv1430 bg-color&lowbar;&lowbar;light-color-lotion border-all–color-ch-white border-radius-6 u-margin0″ data-classes&equals;”bg-color&lowbar;&lowbar;light-color-lotion border-all–color-ch-white border-radius-6″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xxl-12 col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 padding-r-xs-15 padding-l-xs-15 padding-t-xs-15 padding-b-xs-15 floatL u-padding0″ data-classes&equals;”padding-r-xs-15 padding-l-xs-15 padding-t-xs-15 padding-b-xs-15″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&excl;– Control Name&colon; Subscribe To Our VOD –>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”MainControlDiv SubscribeToOurVOD w-100″>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”row m-0 w-100″>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-flex flex-column w-100″>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”padding-b-xs-5 text-title-13″>&&num;13&semi;&NewLine; Subscribe to our VOD&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”btn-normal blue text-title-10 text-center c-pointer position-relative”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;subscribe&sol;en” class&equals;”u-imgLink”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; SUBSCRIBE&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xxl-12 col-xl-12 col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-12 floatL u-padding0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row MyMainDiv1430 u-margin0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xxl-12 col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 Padding-top-lg-30 Padding-bottom-lg-30 d-flex justify-content-center align-items-center floatL u-padding0″ data-classes&equals;”d-flex justify-content-center align-items-center “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&excl;– Control Name&colon; 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&NewLine;&rsqb;&rsqb;><&sol;style>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;” “>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”u-width100 FullWidthOK BannersFull BannerControl BannerContainer textalignC”>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”u-relative textalignC”>&&num;13&semi;&NewLine;<input type&equals;”hidden” value&equals;”600″ class&equals;”HiddenHeight”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<input type&equals;”hidden” value&equals;”300″ class&equals;”HiddenWidth”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<input type&equals;”hidden” value&equals;”&num;FFFFFF” class&equals;”HiddenBGcolor”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<input type&equals;”hidden” value&equals;”1″ class&equals;”HiddenIsFull”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”Bannermb22″>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;BannersControl&lowbar;Full36&lowbar;rptBanners&lowbar;ctl00&lowbar;scriptDiv” class&equals;”ScriptDiv BannersMain u-marginAuto ad&lowbar;unit&lowbar;height25″>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”textalignC u-relative u-marginAuto d-table w-100 h-100″>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”textalignC u-relative u-marginAuto d-table-cell align-middle”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<&excl;– &sol;22102825221&sol;ARTICLES&sol;Articles&lowbar;MPU –>&NewLine;<div id&equals;”div-gpt-ad-1673275381503-00″ style&equals;”min-width&colon; 300px&semi; min-height&colon; 250px&semi;”>&NewLine; &NewLine;<&sol;div>&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;BannersControl&lowbar;Full36&dollar;hiddenscreenwidth” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;BannersControl&lowbar;Full36&lowbar;hiddenscreenwidth”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row MyMainDivFullWidth row-remove-from&lowbar;&lowbar;loadmore u-margin0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 padding-t-xl-30 padding-t-md-0 padding-t-xs-30 floatL u-padding0″ data-classes&equals;”padding-t-xl-30 padding-t-md-0 padding-t-xs-30″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&excl;– Control Name&colon; Cards1 –><div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards45&lowbar;DivMainControl” class&equals;”MainControlDiv RepetitiveCards light-mode Cards&lowbar;&lowbar;&lowbar;horizontal”>&NewLine; <div class&equals;”row m-0″>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;” col-xs-12 pr-0 pl-0 Cards&lowbar;&lowbar;horizontal&lowbar;title”>&NewLine; <div class&equals;”w-100″>&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”w-100 position-relative title-module-container title-module-container-news TitleModule title-module-show”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”w-100 d-flex align-items-center justify-content-between”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;left d-flex align-items-center flex-grow-1 “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;border d-none” style&equals;””&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;icon d-none ” style&equals;”color&colon;var&lpar;–color-red&rpar;&semi;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <a class&equals;”title-module text-title-17″ href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; Our visitors readings&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;right d-flex align-items-center d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <a class&equals;”d-block text-title-10 title-module&lowbar;&lowbar;cta” href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; d-none hideMe&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icon ion-ios-arrow-round-forward”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-12 p-0 “>&NewLine; <div class&equals;”row m-0″>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards45&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl00&lowbar;divItem” class&equals;” card&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-horizontal-container padding-b-xs-35″>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-horizontal w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;926013&sol;unifil-statement-one-peacekeeper-killed-in-south-lebanon-likely-by-non&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”UNIFIL statement&colon; One peacekeeper killed in South Lebanon likely by ‘non-state actors’ “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;140px&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards45&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl00&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-926013-639121131148245673&period;jpg” alt&equals;”UNIFIL statement&colon; One peacekeeper killed in South Lebanon likely by ‘non-state actors’ ” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”UNIFIL statement&colon; One peacekeeper killed in South Lebanon likely by ‘non-state actors’ ” class&equals;”card-module-play-icon card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-04-18<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;926013&sol;unifil-statement-one-peacekeeper-killed-in-south-lebanon-likely-by-non&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; UNIFIL statement&colon; One peacekeeper killed in South Lebanon likely by ‘non-state actors’ &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-04-18<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;926013&sol;unifil-statement-one-peacekeeper-killed-in-south-lebanon-likely-by-non&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; UNIFIL statement&colon; One peacekeeper killed in South Lebanon likely by ‘non-state actors’ &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards45&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl01&lowbar;divItem” class&equals;” card&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-horizontal-container padding-b-xs-35″>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-horizontal w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;937995&sol;rene-mouawad-airport-in-qlayaat-opening-ceremony-held-in-presence-of-l&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Rene Mouawad Airport in Qlayaat opening ceremony held in presence of Lebanese officialsâ€”Video”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;140px&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards45&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl01&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-937995-639163323999379761&period;jpg” alt&equals;”Rene Mouawad Airport in Qlayaat opening ceremony held in presence of Lebanese officialsâ€”Video” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Rene Mouawad Airport in Qlayaat opening ceremony held in presence of Lebanese officialsâ€”Video” class&equals;”card-module-play-icon card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;play-icon “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-06-06<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;937995&sol;rene-mouawad-airport-in-qlayaat-opening-ceremony-held-in-presence-of-l&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Rene Mouawad Airport in Qlayaat opening ceremony held in presence of Lebanese officialsâ€”Video&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-06-06<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;937995&sol;rene-mouawad-airport-in-qlayaat-opening-ceremony-held-in-presence-of-l&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Rene Mouawad Airport in Qlayaat opening ceremony held in presence of Lebanese officialsâ€”Video&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards45&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl02&lowbar;divItem” class&equals;” card&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-horizontal-container padding-b-xs-35″>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-horizontal w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;918049&sol;iraq-to-summon-us-charge-daffaires-iran-ambassador-over-strikes-statem&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Iraq to summon US charge d’affaires&comma; Iran ambassador over strikes&colon; Statement”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;140px&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards45&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl02&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-918049-639099806939565797&period;jpg” alt&equals;”Iraq to summon US charge d’affaires&comma; Iran ambassador over strikes&colon; Statement” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Iraq to summon US charge d’affaires&comma; Iran ambassador over strikes&colon; Statement” class&equals;”card-module-play-icon card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Middle East News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-03-24<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;918049&sol;iraq-to-summon-us-charge-daffaires-iran-ambassador-over-strikes-statem&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Iraq to summon US charge d’affaires&comma; Iran ambassador over strikes&colon; Statement&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Middle East News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-03-24<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;918049&sol;iraq-to-summon-us-charge-daffaires-iran-ambassador-over-strikes-statem&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Iraq to summon US charge d’affaires&comma; Iran ambassador over strikes&colon; Statement&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards45&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl03&lowbar;divItem” class&equals;” card&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-horizontal-container padding-b-xs-35″>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-horizontal w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;925134&sol;china-fm-tells-iran-beijing-supports-momentum-of-peace-talks&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”China FM tells Iran Beijing supports ‘momentum of peace talks'”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;140px&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards45&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl03&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-925134-639118650407017153&period;jpg” alt&equals;”China FM tells Iran Beijing supports ‘momentum of peace talks'” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”China FM tells Iran Beijing supports ‘momentum of peace talks'” class&equals;”card-module-play-icon card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Middle East News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-04-15<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;925134&sol;china-fm-tells-iran-beijing-supports-momentum-of-peace-talks&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; China FM tells Iran Beijing supports ‘momentum of peace talks’&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Middle East News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-04-15<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-horizontal&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;925134&sol;china-fm-tells-iran-beijing-supports-momentum-of-peace-talks&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; China FM tells Iran Beijing supports ‘momentum of peace talks’&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine;&NewLine; &NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;Cards45&dollar;hiddenslideperview” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards45&lowbar;hiddenslideperview” class&equals;”hiddenslideperview” value&equals;”auto”&sol;>&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;Cards45&dollar;hiddenswiperspacebetween” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards45&lowbar;hiddenswiperspacebetween” class&equals;”hiddenswiperspacebetween” value&equals;”10px”&sol;>&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;Cards45&dollar;hiddenswiperwidth” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards45&lowbar;hiddenswiperwidth” class&equals;”hiddenswiperwidth” value&equals;”Inherit”&sol;>&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;Cards45&dollar;HiddenLoadMoreParameters” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards45&lowbar;HiddenLoadMoreParameters” class&equals;”HiddenLoadMoreParameters”&sol;>&NewLine; <input type&equals;”hidden” class&equals;”HiddenSwiperShowNavigationButton” value&equals;”1″&sol;>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row row-remove-from&lowbar;&lowbar;loadmore MyMainDiv1430 bg-color&lowbar;&lowbar;light-color-lotion border-all–color-ch-white border-radius-6 u-margin0″ data-classes&equals;”bg-color&lowbar;&lowbar;light-color-lotion border-all–color-ch-white border-radius-6″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 padding-r-xs-15 padding-l-xs-15 padding-t-xs-15 padding-b-xs-15 floatL u-padding0″ data-classes&equals;”padding-r-xs-15 padding-l-xs-15 padding-t-xs-15 padding-b-xs-15″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div class&equals;”row MyMainDiv1430 row-remove-from&lowbar;&lowbar;loadmore u-margin0″>&NewLine;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 padding-t-xs-40 floatL u-padding0″ data-classes&equals;”padding-t-xs-40″>&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row MyMainDivFullWidth u-margin0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 floatL u-padding0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xs-12 EndOFAnimation ui-sortable-handle”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div class&equals;”row MyMainDivFullWidth bg-color&lowbar;&lowbar;light-color-white-v3 dark-mode row-remove-from&lowbar;&lowbar;loadmore u-margin0″ data-classes&equals;”bg-color&lowbar;&lowbar;light-color-white-v3 dark-mode”>&NewLine;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 padding-t-xs-40 padding-b-xs-60 floatL u-padding0″ data-classes&equals;”padding-t-xs-40 padding-b-xs-60″>&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row row-remove-from&lowbar;&lowbar;loadmore MyMainDivFullWidth u-margin0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 floatL u-padding0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&excl;– Control Name&colon; Cards2 –><div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;DivMainControl” class&equals;”MainControlDiv RepetitiveCards light-mode Cards&lowbar;&lowbar;&lowbar;vertical”>&NewLine; <div class&equals;”row m-0″>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;” col-xs-12 pr-0 pl-0 Cards&lowbar;&lowbar;vertical&lowbar;title”>&NewLine; <div class&equals;”w-100″>&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”w-100 position-relative title-module-container title-module-container-news TitleModule title-module-show”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”w-100 d-flex align-items-center justify-content-between”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;left d-flex align-items-center flex-grow-1 MyMainDiv1470 padding-l-xs-15 padding-r-xs-15″>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;border d-none” style&equals;””&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;icon icon ion-md-add” style&equals;”color&colon;var&lpar;–color-red&rpar;&semi;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <a class&equals;”title-module text-title-17″ href&equals;”&sol;videos-reports&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Videos&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;right d-flex align-items-center d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <a class&equals;”d-block text-title-10 title-module&lowbar;&lowbar;cta” href&equals;”&sol;videos-reports&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; d-none hideMe&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icon ion-ios-arrow-round-forward”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-xs-12 p-0 card&lowbar;&lowbar;swiper&lowbar;indent”>&NewLine; <div class&equals;”row m-0″>&NewLine; <div class&equals;”main-carousel card&lowbar;&lowbar;swiper”>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”carousel-cell card&lowbar;&lowbar;item” data-width&equals;”375px” style&equals;”width&colon; 375px&semi; margin-left&colon; 10px&semi;”>&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl00&lowbar;divItem” class&equals;” w-100 card&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-vertical-container hover-date hover-border “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-vertical w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;943204&sol;lebanons-ambassador-to-washington-trilateral-framework-agreement-first&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Lebanon's ambassador to Washington&colon; trilateral framework agreement first step toward restoring sovereignty”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;header-container card-module-box-shadow ” style&equals;”max-width&colon;100&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl00&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-vertical&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943204-639180950558067388&period;jpg” alt&equals;”Lebanon's ambassador to Washington&colon; trilateral framework agreement first step toward restoring sovereignty” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Lebanon's ambassador to Washington&colon; trilateral framework agreement first step toward restoring sovereignty” class&equals;”card-module-play-icon card-module-vertical&lowbar;&lowbar;play-icon “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”overlay-background&lowbar;&lowbar;linear card-module-vertical&lowbar;&lowbar;overlay “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-06-26<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;943204&sol;lebanons-ambassador-to-washington-trilateral-framework-agreement-first&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon's ambassador to Washington&colon; trilateral framework agreement first step toward restoring sovereignty&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-06-26<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;943204&sol;lebanons-ambassador-to-washington-trilateral-framework-agreement-first&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon's ambassador to Washington&colon; trilateral framework agreement first step toward restoring sovereignty&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”carousel-cell card&lowbar;&lowbar;item” data-width&equals;”375px” style&equals;”width&colon; 375px&semi; margin-left&colon; 10px&semi;”>&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl01&lowbar;divItem” class&equals;” w-100 card&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-vertical-container hover-date hover-border “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-vertical w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;943203&sol;rubio-on-lebanon-israel-framework-agreement-beginning-of-the-beginning&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Rubio on Lebanon-Israel framework agreement&colon; ‘beginning of the beginning&comma;’ more work needed”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;header-container card-module-box-shadow ” style&equals;”max-width&colon;100&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl01&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-vertical&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943203-639180947350045954&period;jpg” alt&equals;”Rubio on Lebanon-Israel framework agreement&colon; ‘beginning of the beginning&comma;’ more work needed” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Rubio on Lebanon-Israel framework agreement&colon; ‘beginning of the beginning&comma;’ more work needed” class&equals;”card-module-play-icon card-module-vertical&lowbar;&lowbar;play-icon “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”overlay-background&lowbar;&lowbar;linear card-module-vertical&lowbar;&lowbar;overlay “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-06-26<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;943203&sol;rubio-on-lebanon-israel-framework-agreement-beginning-of-the-beginning&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Rubio on Lebanon-Israel framework agreement&colon; ‘beginning of the beginning&comma;’ more work needed&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-06-26<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;943203&sol;rubio-on-lebanon-israel-framework-agreement-beginning-of-the-beginning&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Rubio on Lebanon-Israel framework agreement&colon; ‘beginning of the beginning&comma;’ more work needed&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”carousel-cell card&lowbar;&lowbar;item” data-width&equals;”375px” style&equals;”width&colon; 375px&semi; margin-left&colon; 10px&semi;”>&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl02&lowbar;divItem” class&equals;” w-100 card&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-vertical-container hover-date hover-border “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-vertical w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;943198&sol;lebanon-israel-sign-trilateral-framework-agreement-after-washington-ta&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Lebanon&comma; Israel sign trilateral framework agreement after Washington talks attended by Rubio&colon; Video “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;header-container card-module-box-shadow ” style&equals;”max-width&colon;100&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl02&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-vertical&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943198-639180935232531378&period;jpg” alt&equals;”Lebanon&comma; Israel sign trilateral framework agreement after Washington talks attended by Rubio&colon; Video ” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Lebanon&comma; Israel sign trilateral framework agreement after Washington talks attended by Rubio&colon; Video ” class&equals;”card-module-play-icon card-module-vertical&lowbar;&lowbar;play-icon “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”overlay-background&lowbar;&lowbar;linear card-module-vertical&lowbar;&lowbar;overlay “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-06-26<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;943198&sol;lebanon-israel-sign-trilateral-framework-agreement-after-washington-ta&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon&comma; Israel sign trilateral framework agreement after Washington talks attended by Rubio&colon; Video &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-06-26<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;943198&sol;lebanon-israel-sign-trilateral-framework-agreement-after-washington-ta&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon&comma; Israel sign trilateral framework agreement after Washington talks attended by Rubio&colon; Video &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”carousel-cell card&lowbar;&lowbar;item” data-width&equals;”375px” style&equals;”width&colon; 375px&semi; margin-left&colon; 10px&semi;”>&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl03&lowbar;divItem” class&equals;” w-100 card&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-vertical-container hover-date hover-border “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-vertical w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;941664&sol;israeli-strikes-renew-on-choukine-maifadoun-and-nabatieh-al-fawqa-in-s&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Israeli strikes renew on Choukine&comma; Maifadoun&comma; and Nabatieh al-Fawqa in southern Lebanon&colon; Video “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;header-container card-module-box-shadow ” style&equals;”max-width&colon;100&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl03&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-vertical&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-941664-639175577608701134&period;jpg” alt&equals;”Israeli strikes renew on Choukine&comma; Maifadoun&comma; and Nabatieh al-Fawqa in southern Lebanon&colon; Video ” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Israeli strikes renew on Choukine&comma; Maifadoun&comma; and Nabatieh al-Fawqa in southern Lebanon&colon; Video ” class&equals;”card-module-play-icon card-module-vertical&lowbar;&lowbar;play-icon “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”overlay-background&lowbar;&lowbar;linear card-module-vertical&lowbar;&lowbar;overlay “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-06-20<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;941664&sol;israeli-strikes-renew-on-choukine-maifadoun-and-nabatieh-al-fawqa-in-s&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Israeli strikes renew on Choukine&comma; Maifadoun&comma; and Nabatieh al-Fawqa in southern Lebanon&colon; Video &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-06-20<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;941664&sol;israeli-strikes-renew-on-choukine-maifadoun-and-nabatieh-al-fawqa-in-s&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Israeli strikes renew on Choukine&comma; Maifadoun&comma; and Nabatieh al-Fawqa in southern Lebanon&colon; Video &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”carousel-cell card&lowbar;&lowbar;item” data-width&equals;”375px” style&equals;”width&colon; 375px&semi; margin-left&colon; 10px&semi;”>&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl04&lowbar;divItem” class&equals;” w-100 card&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-vertical-container hover-date hover-border “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-vertical w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;941314&sol;massive-israeli-strikes-hit-south-lebanon-under-ceasefire-conditions&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Massive Israeli strikes hit South Lebanon under ceasefire conditions”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;header-container card-module-box-shadow ” style&equals;”max-width&colon;100&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl04&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-vertical&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-941314-639174474794895057&period;jpg” alt&equals;”Massive Israeli strikes hit South Lebanon under ceasefire conditions” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Massive Israeli strikes hit South Lebanon under ceasefire conditions” class&equals;”card-module-play-icon card-module-vertical&lowbar;&lowbar;play-icon “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”overlay-background&lowbar;&lowbar;linear card-module-vertical&lowbar;&lowbar;overlay “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-06-19<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;941314&sol;massive-israeli-strikes-hit-south-lebanon-under-ceasefire-conditions&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Massive Israeli strikes hit South Lebanon under ceasefire conditions&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-06-19<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;941314&sol;massive-israeli-strikes-hit-south-lebanon-under-ceasefire-conditions&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Massive Israeli strikes hit South Lebanon under ceasefire conditions&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”carousel-cell card&lowbar;&lowbar;item” data-width&equals;”375px” style&equals;”width&colon; 375px&semi; margin-left&colon; 10px&semi;”>&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl05&lowbar;divItem” class&equals;” w-100 card&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-vertical-container hover-date hover-border “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-vertical w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;940663&sol;trump-criticizes-israels-lebanon-campaign-says-war-has-gone-on-too-lon&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Trump criticizes Israel's Lebanon campaign&comma; says war has gone on &OpenCurlyQuote;too long' and floats Syria role in conflict”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;header-container card-module-box-shadow ” style&equals;”max-width&colon;100&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl05&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-vertical&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-940663-639172041846840842&period;jpg” alt&equals;”Trump criticizes Israel's Lebanon campaign&comma; says war has gone on &OpenCurlyQuote;too long' and floats Syria role in conflict” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Trump criticizes Israel's Lebanon campaign&comma; says war has gone on &OpenCurlyQuote;too long' and floats Syria role in conflict” class&equals;”card-module-play-icon card-module-vertical&lowbar;&lowbar;play-icon “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”overlay-background&lowbar;&lowbar;linear card-module-vertical&lowbar;&lowbar;overlay “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-06-16<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;940663&sol;trump-criticizes-israels-lebanon-campaign-says-war-has-gone-on-too-lon&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Trump criticizes Israel's Lebanon campaign&comma; says war has gone on &OpenCurlyQuote;too long' and floats Syria role in conflict&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-06-16<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;940663&sol;trump-criticizes-israels-lebanon-campaign-says-war-has-gone-on-too-lon&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Trump criticizes Israel's Lebanon campaign&comma; says war has gone on &OpenCurlyQuote;too long' and floats Syria role in conflict&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”carousel-cell card&lowbar;&lowbar;item” data-width&equals;”375px” style&equals;”width&colon; 375px&semi; margin-left&colon; 10px&semi;”>&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl06&lowbar;divItem” class&equals;” w-100 card&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-vertical-container hover-date hover-border “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-vertical w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;937995&sol;rene-mouawad-airport-in-qlayaat-opening-ceremony-held-in-presence-of-l&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Rene Mouawad Airport in Qlayaat opening ceremony held in presence of Lebanese officialsâ€”Video”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;header-container card-module-box-shadow ” style&equals;”max-width&colon;100&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl06&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-vertical&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-937995-639163323999379761&period;jpg” alt&equals;”Rene Mouawad Airport in Qlayaat opening ceremony held in presence of Lebanese officialsâ€”Video” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Rene Mouawad Airport in Qlayaat opening ceremony held in presence of Lebanese officialsâ€”Video” class&equals;”card-module-play-icon card-module-vertical&lowbar;&lowbar;play-icon “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”overlay-background&lowbar;&lowbar;linear card-module-vertical&lowbar;&lowbar;overlay “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-06-06<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;937995&sol;rene-mouawad-airport-in-qlayaat-opening-ceremony-held-in-presence-of-l&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Rene Mouawad Airport in Qlayaat opening ceremony held in presence of Lebanese officialsâ€”Video&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-06-06<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;937995&sol;rene-mouawad-airport-in-qlayaat-opening-ceremony-held-in-presence-of-l&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Rene Mouawad Airport in Qlayaat opening ceremony held in presence of Lebanese officialsâ€”Video&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”carousel-cell card&lowbar;&lowbar;item” data-width&equals;”375px” style&equals;”width&colon; 375px&semi; margin-left&colon; 10px&semi;”>&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl07&lowbar;divItem” class&equals;” w-100 card&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-vertical-container hover-date hover-border “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-vertical w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;936418&sol;israeli-army-releases-footage-of-first-tank-crossing-litani-river-towa&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Israeli army releases footage of first tank crossing Litani River toward Beaufort Castle”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;header-container card-module-box-shadow ” style&equals;”max-width&colon;100&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl07&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-vertical&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-936418-639158223982293132&period;jpg” alt&equals;”Israeli army releases footage of first tank crossing Litani River toward Beaufort Castle” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Israeli army releases footage of first tank crossing Litani River toward Beaufort Castle” class&equals;”card-module-play-icon card-module-vertical&lowbar;&lowbar;play-icon “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”overlay-background&lowbar;&lowbar;linear card-module-vertical&lowbar;&lowbar;overlay “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-05-31<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;936418&sol;israeli-army-releases-footage-of-first-tank-crossing-litani-river-towa&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Israeli army releases footage of first tank crossing Litani River toward Beaufort Castle&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-05-31<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;936418&sol;israeli-army-releases-footage-of-first-tank-crossing-litani-river-towa&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Israeli army releases footage of first tank crossing Litani River toward Beaufort Castle&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”carousel-cell card&lowbar;&lowbar;item” data-width&equals;”375px” style&equals;”width&colon; 375px&semi; margin-left&colon; 10px&semi;”>&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl08&lowbar;divItem” class&equals;” w-100 card&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-vertical-container hover-date hover-border “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-vertical w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;918331&sol;iran-uses-cluster-bombs-to-target-israel-aitelly-explains-what-happens&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Iran uses cluster bombs to target Israel&colon; AiTelly explains what happens when a missile is interceptedâ€”Video”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;header-container card-module-box-shadow ” style&equals;”max-width&colon;100&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl08&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-img card-module-vertical&lowbar;&lowbar;img” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-918331-639100423203691088&period;jpg” alt&equals;”Iran uses cluster bombs to target Israel&colon; AiTelly explains what happens when a missile is interceptedâ€”Video” style&equals;”height&colon;auto &excl;important”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Iran uses cluster bombs to target Israel&colon; AiTelly explains what happens when a missile is interceptedâ€”Video” class&equals;”card-module-play-icon card-module-vertical&lowbar;&lowbar;play-icon “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”overlay-background&lowbar;&lowbar;linear card-module-vertical&lowbar;&lowbar;overlay “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”>&&num;13&semi;&NewLine; 0&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;125&sol;world-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; World News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-03-25<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;918331&sol;iran-uses-cluster-bombs-to-target-israel-aitelly-explains-what-happens&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Iran uses cluster bombs to target Israel&colon; AiTelly explains what happens when a missile is interceptedâ€”Video&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container none card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative ” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;125&sol;world-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; World News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 “>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>2026-03-25<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;918331&sol;iran-uses-cluster-bombs-to-target-israel-aitelly-explains-what-happens&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Iran uses cluster bombs to target Israel&colon; AiTelly explains what happens when a missile is interceptedâ€”Video&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-none”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine;&NewLine; &NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;Cards55&dollar;hiddenslideperview” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;hiddenslideperview” class&equals;”hiddenslideperview” value&equals;”auto”&sol;>&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;Cards55&dollar;hiddenswiperspacebetween” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;hiddenswiperspacebetween” class&equals;”hiddenswiperspacebetween” value&equals;”10px”&sol;>&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;Cards55&dollar;hiddenswiperwidth” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;hiddenswiperwidth” class&equals;”hiddenswiperwidth” value&equals;”Inherit”&sol;>&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;Cards55&dollar;HiddenLoadMoreParameters” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;Cards55&lowbar;HiddenLoadMoreParameters” class&equals;”HiddenLoadMoreParameters”&sol;>&NewLine; <input type&equals;”hidden” class&equals;”HiddenSwiperShowNavigationButton” value&equals;”1″&sol;>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div class&equals;”row MyMainDivFullWidth bg-color&lowbar;&lowbar;light-color-lotion row-remove-from&lowbar;&lowbar;loadmore u-margin0″ data-classes&equals;”bg-color&lowbar;&lowbar;light-color-lotion”>&NewLine;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 padding-t-lg-90 padding-t-md-60 padding-t-sm-60 padding-t-xs-60 floatL u-padding0″ data-classes&equals;”padding-t-lg-90 padding-t-md-60 padding-t-sm-60 padding-t-xs-60″>&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row MyMainDiv1470 row-remove-from&lowbar;&lowbar;loadmore u-margin0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 Padding-left-lg-0 Padding-right-lg-0 floatL u-padding0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row MyMainDiv1430 u-margin0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xxl-12 col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 Padding-top-lg-30 Padding-bottom-lg-30 d-flex justify-content-center align-items-center floatL u-padding0″ data-classes&equals;”d-flex justify-content-center align-items-center “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&excl;– Control Name&colon; 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name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;BannersControl&lowbar;Full66&dollar;hiddenscreenwidth” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;BannersControl&lowbar;Full66&lowbar;hiddenscreenwidth”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div> <&excl;– Control Name&colon; Cards With Date Filters –><div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;DivMainControl” class&equals;”MainControlDiv articlesmostread light-mode “>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;ctl00″>&&num;13&semi;&NewLine;&Tab;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”row m-0″>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”articlesmostread&lowbar;title&lowbar;sec col-xs-12″>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”row m-0″>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;” col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 p-0 order-1 “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”w-100 position-relative title-module-container title-module-container-news TitleModule title-module-show”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”w-100 d-flex align-items-center justify-content-between”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;left d-flex align-items-center flex-grow-1 “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;border d-none” style&equals;””&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;icon icon ion-ios-flame” style&equals;”color&colon;var&lpar;–color-red&rpar;&semi;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <a class&equals;”title-module text-title-17″ href&equals;”&sol;popular-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Most read&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”title-module&lowbar;&lowbar;right d-flex align-items-center d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <a class&equals;”d-block text-title-10 title-module&lowbar;&lowbar;cta” href&equals;”&sol;popular-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; d-none hideMe&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icon ion-ios-arrow-round-forward”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;” col-lg-8 col-md-8 col-sm-12 col-xs-12 pt-md-2 pr-0 pl-0 order-md-2 order-3″>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”d-flex justify-content-md-start justify-content-around align-items-center w-100 text-title-10″>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”articlesmostread&lowbar;filters”>&&num;13&semi;&NewLine; <a id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;lnkNowMostRead” class&equals;”selected u-animateMe” href&equals;”javascript&colon;&lowbar;&lowbar;doPostBack&lpar;’ctl00&dollar;MainContent&dollar;CardsWithDateFilters78&dollar;lnkNowMostRead’&comma;”&rpar;”>24 hours<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”articlesmostread&lowbar;filters&lowbar;sep”>&&num;13&semi;&NewLine; <div&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”articlesmostread&lowbar;filters”>&&num;13&semi;&NewLine; <a id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;lnkweek” class&equals;”u-animateMe” href&equals;”javascript&colon;&lowbar;&lowbar;doPostBack&lpar;’ctl00&dollar;MainContent&dollar;CardsWithDateFilters78&dollar;lnkweek’&comma;”&rpar;”>7 days<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”articlesmostread&lowbar;filters&lowbar;sep”>&&num;13&semi;&NewLine; <div&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”articlesmostread&lowbar;filters”>&&num;13&semi;&NewLine; <a id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;lnkmonth” class&equals;”u-animateMe” href&equals;”javascript&colon;&lowbar;&lowbar;doPostBack&lpar;’ctl00&dollar;MainContent&dollar;CardsWithDateFilters78&dollar;lnkmonth’&comma;”&rpar;”>Month<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;” col-xs-12 p-0 articlemostread&lowbar;title&lowbar;section&lowbar;border order-md-3 order-2 mt-2″>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”col-xs-12 p-0″>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”row m-0″>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl00&lowbar;divItem” class&equals;”articlemostread&lowbar;item pl-0 pr-0 col-xl-3 col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-6 card&lowbar;&lowbar;item”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-vertical-container padding-t-md-0 padding-t-xs-35 padding-l-md-30 padding-r-md-30 padding-l-xs-15 padding-r-xs-15 “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-vertical w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;news-bulletin-reports&sol;943500&sol;israels-netanyahu-outlines-pilot-withdrawal-plan-in-south-lebanon-amid&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Israel's Netanyahu outlines pilot withdrawal plan in south Lebanon amid disputed map&colon; details”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;100&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl00&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container card-module-bgImage-with-rownumber”>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-bgImg card-module-vertical&lowbar;&lowbar;bgImg card-module-img-fit” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943500-639182434665739795&period;jpg” alt&equals;”Israel's Netanyahu outlines pilot withdrawal plan in south Lebanon amid disputed map&colon; details” style&equals;”height&colon;135px&semi;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Israel's Netanyahu outlines pilot withdrawal plan in south Lebanon amid disputed map&colon; details” class&equals;”card-module-play-icon card-module-vertical&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-rownumber text-title-28″>&&num;13&semi;&NewLine; 1&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe card-module-body-container-with-rownumber”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative d-none hideMe” style&equals;”background-color&colon; &num;ffc600″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;66&sol;news-bulletin-reports&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; News Bulletin Reports&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>17&colon;10<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;news-bulletin-reports&sol;943500&sol;israels-netanyahu-outlines-pilot-withdrawal-plan-in-south-lebanon-amid&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Israel's Netanyahu outlines pilot withdrawal plan in south Lebanon amid disputed map&colon; details&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;ffc600″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative d-none hideMe” style&equals;”background-color&colon; &num;ffc600″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;66&sol;news-bulletin-reports&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; News Bulletin Reports&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>17&colon;10<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;news-bulletin-reports&sol;943500&sol;israels-netanyahu-outlines-pilot-withdrawal-plan-in-south-lebanon-amid&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Israel's Netanyahu outlines pilot withdrawal plan in south Lebanon amid disputed map&colon; details&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-sep”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl01&lowbar;divItem” class&equals;”articlemostread&lowbar;item pl-0 pr-0 col-xl-3 col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-6 card&lowbar;&lowbar;item”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-vertical-container padding-t-md-0 padding-t-xs-35 padding-l-md-30 padding-r-md-30 padding-l-xs-15 padding-r-xs-15 “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-vertical w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;943504&sol;lebanese-army-rejects-claims-of-foreign-vetting-says-loyalty-is-to-the&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Lebanese army rejects claims of foreign &OpenCurlyQuote;vetting&comma;' says loyalty is to the institution and the nation”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;100&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl01&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container card-module-bgImage-with-rownumber”>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-bgImg card-module-vertical&lowbar;&lowbar;bgImg card-module-img-fit” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943504-639182440726556659&period;jpg” alt&equals;”Lebanese army rejects claims of foreign &OpenCurlyQuote;vetting&comma;' says loyalty is to the institution and the nation” style&equals;”height&colon;135px&semi;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Lebanese army rejects claims of foreign &OpenCurlyQuote;vetting&comma;' says loyalty is to the institution and the nation” class&equals;”card-module-play-icon card-module-vertical&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-rownumber text-title-28″>&&num;13&semi;&NewLine; 2&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe card-module-body-container-with-rownumber”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative d-none hideMe” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>11&colon;46<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;943504&sol;lebanese-army-rejects-claims-of-foreign-vetting-says-loyalty-is-to-the&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanese army rejects claims of foreign &OpenCurlyQuote;vetting&comma;' says loyalty is to the institution and the nation&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative d-none hideMe” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>11&colon;46<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;943504&sol;lebanese-army-rejects-claims-of-foreign-vetting-says-loyalty-is-to-the&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanese army rejects claims of foreign &OpenCurlyQuote;vetting&comma;' says loyalty is to the institution and the nation&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-sep”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl02&lowbar;divItem” class&equals;”articlemostread&lowbar;item pl-0 pr-0 col-xl-3 col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-6 card&lowbar;&lowbar;item”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-vertical-container padding-t-md-0 padding-t-xs-35 padding-l-md-30 padding-r-md-30 padding-l-xs-15 padding-r-xs-15 “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-vertical w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;news-bulletin-reports&sol;943485&sol;lebanon-enables-biometric-passport-fingerprinting-outside-the-country&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Lebanon enables biometric passport fingerprinting outside the country for the first time”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;100&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl02&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container card-module-bgImage-with-rownumber”>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-bgImg card-module-vertical&lowbar;&lowbar;bgImg card-module-img-fit” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943485-639182390263978007&period;jpg” alt&equals;”Lebanon enables biometric passport fingerprinting outside the country for the first time” style&equals;”height&colon;135px&semi;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Lebanon enables biometric passport fingerprinting outside the country for the first time” class&equals;”card-module-play-icon card-module-vertical&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-rownumber text-title-28″>&&num;13&semi;&NewLine; 3&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe card-module-body-container-with-rownumber”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative d-none hideMe” style&equals;”background-color&colon; &num;ffc600″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;66&sol;news-bulletin-reports&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; News Bulletin Reports&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>16&colon;55<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;news-bulletin-reports&sol;943485&sol;lebanon-enables-biometric-passport-fingerprinting-outside-the-country&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon enables biometric passport fingerprinting outside the country for the first time&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;ffc600″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative d-none hideMe” style&equals;”background-color&colon; &num;ffc600″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;66&sol;news-bulletin-reports&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; News Bulletin Reports&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>16&colon;55<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;news-bulletin-reports&sol;943485&sol;lebanon-enables-biometric-passport-fingerprinting-outside-the-country&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon enables biometric passport fingerprinting outside the country for the first time&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-sep”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl03&lowbar;divItem” class&equals;”articlemostread&lowbar;item pl-0 pr-0 col-xl-3 col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-6 card&lowbar;&lowbar;item”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-vertical-container padding-t-md-0 padding-t-xs-35 padding-l-md-30 padding-r-md-30 padding-l-xs-15 padding-r-xs-15 “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-vertical w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;943490&sol;israel-govt-recognises-armenian-genocide-in-rebuke-to-turkey&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Israel govt recognises Armenian genocide in rebuke to Turkey”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;100&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl03&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container card-module-bgImage-with-rownumber”>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-bgImg card-module-vertical&lowbar;&lowbar;bgImg card-module-img-fit” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943490-639182410392415336&period;jpg” alt&equals;”Israel govt recognises Armenian genocide in rebuke to Turkey” style&equals;”height&colon;135px&semi;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Israel govt recognises Armenian genocide in rebuke to Turkey” class&equals;”card-module-play-icon card-module-vertical&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-rownumber text-title-28″>&&num;13&semi;&NewLine; 4&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe card-module-body-container-with-rownumber”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative d-none hideMe” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;125&sol;world-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; World News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>10&colon;54<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;943490&sol;israel-govt-recognises-armenian-genocide-in-rebuke-to-turkey&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Israel govt recognises Armenian genocide in rebuke to Turkey&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative d-none hideMe” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;125&sol;world-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; World News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>10&colon;54<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;943490&sol;israel-govt-recognises-armenian-genocide-in-rebuke-to-turkey&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Israel govt recognises Armenian genocide in rebuke to Turkey&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-sep”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl04&lowbar;divItem” class&equals;”articlemostread&lowbar;item pl-0 pr-0 col-xl-3 col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-6 card&lowbar;&lowbar;item”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-vertical-container padding-t-md-0 padding-t-xs-35 padding-l-md-30 padding-r-md-30 padding-l-xs-15 padding-r-xs-15 “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-vertical w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;943471&sol;lebanon-state-media-reports-israeli-strike-on-south&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Lebanon state media reports Israeli strike on south”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;100&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl04&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container card-module-bgImage-with-rownumber”>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-bgImg card-module-vertical&lowbar;&lowbar;bgImg card-module-img-fit” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943471-639182352748571875&period;jpg” alt&equals;”Lebanon state media reports Israeli strike on south” style&equals;”height&colon;135px&semi;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Lebanon state media reports Israeli strike on south” class&equals;”card-module-play-icon card-module-vertical&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-rownumber text-title-28″>&&num;13&semi;&NewLine; 5&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe card-module-body-container-with-rownumber”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative d-none hideMe” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>09&colon;20<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;943471&sol;lebanon-state-media-reports-israeli-strike-on-south&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon state media reports Israeli strike on south&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative d-none hideMe” style&equals;”background-color&colon; &num;796ee9″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>09&colon;20<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;lebanon-news&sol;943471&sol;lebanon-state-media-reports-israeli-strike-on-south&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Lebanon state media reports Israeli strike on south&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-sep”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl05&lowbar;divItem” class&equals;”articlemostread&lowbar;item pl-0 pr-0 col-xl-3 col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-6 card&lowbar;&lowbar;item”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-vertical-container padding-t-md-0 padding-t-xs-35 padding-l-md-30 padding-r-md-30 padding-l-xs-15 padding-r-xs-15 “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-vertical w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;943506&sol;civilian-plane-crash-kills-11-in-eastern-france&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Civilian plane crash kills 11 in eastern France”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;100&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl05&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container card-module-bgImage-with-rownumber”>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-bgImg card-module-vertical&lowbar;&lowbar;bgImg card-module-img-fit” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943506-639182450724935330&period;jpg” alt&equals;”Civilian plane crash kills 11 in eastern France” style&equals;”height&colon;135px&semi;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Civilian plane crash kills 11 in eastern France” class&equals;”card-module-play-icon card-module-vertical&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-rownumber text-title-28″>&&num;13&semi;&NewLine; 6&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe card-module-body-container-with-rownumber”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative d-none hideMe” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;125&sol;world-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; World News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>12&colon;03<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;943506&sol;civilian-plane-crash-kills-11-in-eastern-france&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Civilian plane crash kills 11 in eastern France&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative d-none hideMe” style&equals;”background-color&colon; &num;000000″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;125&sol;world-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; World News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>12&colon;03<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;world-news&sol;943506&sol;civilian-plane-crash-kills-11-in-eastern-france&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Civilian plane crash kills 11 in eastern France&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-sep”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl06&lowbar;divItem” class&equals;”articlemostread&lowbar;item pl-0 pr-0 col-xl-3 col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-6 card&lowbar;&lowbar;item d-lg-hide d-md-hide d-sm-hide d-xs-hide”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-vertical-container padding-t-md-0 padding-t-xs-35 padding-l-md-30 padding-r-md-30 padding-l-xs-15 padding-r-xs-15 “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-vertical w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;news-bulletin-reports&sol;943522&sol;israeli-army-prepares-for-pilot-zone-adjustments-but-keeps-southern-de&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Israeli army prepares for pilot zone adjustments but keeps southern deployment”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;100&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl06&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container card-module-bgImage-with-rownumber”>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-bgImg card-module-vertical&lowbar;&lowbar;bgImg card-module-img-fit” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943522-639182549288120337&period;jpg” alt&equals;”Israeli army prepares for pilot zone adjustments but keeps southern deployment” style&equals;”height&colon;135px&semi;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Israeli army prepares for pilot zone adjustments but keeps southern deployment” class&equals;”card-module-play-icon card-module-vertical&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-rownumber text-title-28″>&&num;13&semi;&NewLine; 7&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe card-module-body-container-with-rownumber”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative d-none hideMe” style&equals;”background-color&colon; &num;ffc600″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;66&sol;news-bulletin-reports&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; News Bulletin Reports&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>17&colon;00<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;news-bulletin-reports&sol;943522&sol;israeli-army-prepares-for-pilot-zone-adjustments-but-keeps-southern-de&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Israeli army prepares for pilot zone adjustments but keeps southern deployment&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;ffc600″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative d-none hideMe” style&equals;”background-color&colon; &num;ffc600″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;66&sol;news-bulletin-reports&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; News Bulletin Reports&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>17&colon;00<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;news-bulletin-reports&sol;943522&sol;israeli-army-prepares-for-pilot-zone-adjustments-but-keeps-southern-de&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Israeli army prepares for pilot zone adjustments but keeps southern deployment&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-sep”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl07&lowbar;divItem” class&equals;”articlemostread&lowbar;item pl-0 pr-0 col-xl-3 col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-6 card&lowbar;&lowbar;item d-lg-hide d-md-hide d-sm-hide d-xs-hide”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”GoToChildOnClickNew w-100 h-100 position-relative card-module-container card-module-vertical-container padding-t-md-0 padding-t-xs-35 padding-l-md-30 padding-r-md-30 padding-l-xs-15 padding-r-xs-15 “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module card-module-vertical w-100 position-relative “>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;943505&sol;saudi-aramco-helicopter-crash-kills-14-state-new-agency-says&sol;en” class&equals;”u-imgLink ” title&equals;”Saudi Aramco helicopter crash kills 14&comma; state new agency says”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;header-container ” style&equals;”max-width&colon;100&percnt;&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;rptDocs&lowbar;ctl07&lowbar;CardModule&lowbar;DivHeaderContent”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-image-container card-module-bgImage-with-rownumber”>&&num;13&semi;&NewLine; <img class&equals;”card-module-bgImg card-module-vertical&lowbar;&lowbar;bgImg card-module-img-fit” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DocumentImages&sol;Doc-T-943505-639182446285815856&period;jpg” alt&equals;”Saudi Aramco helicopter crash kills 14&comma; state new agency says” style&equals;”height&colon;135px&semi;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;play-icon&period;svg” alt&equals;”Saudi Aramco helicopter crash kills 14&comma; state new agency says” class&equals;”card-module-play-icon card-module-vertical&lowbar;&lowbar;play-icon d-none hideMe”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div style&equals;”background&colon; transparent linear-gradient&lpar;180deg&comma;&num;11111100 0&percnt;&comma;&num;111111 100&percnt;&rpar; 0&percnt; 0&percnt; no-repeat padding-box&semi;” class&equals;”d-none hideMe “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-rownumber text-title-28″>&&num;13&semi;&NewLine; 8&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container d-none hideMe card-module-body-container-with-rownumber”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative d-none hideMe” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Middle East News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>11&colon;55<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;943505&sol;saudi-aramco-helicopter-crash-kills-14-state-new-agency-says&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Saudi Aramco helicopter crash kills 14&comma; state new agency says&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-header-border-anim” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-body-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;body-container “>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-category-container “>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-subscription-container mr-2 card-module-vertical&lowbar;&lowbar;subscription-container d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;crown&period;svg” width&equals;”20″ alt&equals;”LBCI”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-category-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;category-container text-title-21 position-relative d-none hideMe” style&equals;”background-color&colon; &num;33bdc6″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en”>&&num;13&semi;&NewLine; Middle East News&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-date-container card-module-vertical&lowbar;&lowbar;date-container text-title-21 d-none hideMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”icons ion-md-time mr-2″&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”u-direction-RTL”>11&colon;55<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-title card-module-vertical&lowbar;&lowbar;title text-title-23 “>&&num;13&semi;&NewLine; <h2 class&equals;”u-inheritStyle”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;middleeastnews&sol;943505&sol;saudi-aramco-helicopter-crash-kills-14-state-new-agency-says&sol;en” class&equals;” Ellipsis-2″>&&num;13&semi;&NewLine; Saudi Aramco helicopter crash kills 14&comma; state new agency says&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;h2>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”card-module-sep”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <input name&equals;”ctl00&dollar;MainContent&dollar;CardsWithDateFilters78&dollar;HiddenLoadMoreParameters” type&equals;”hidden” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;CardsWithDateFilters78&lowbar;HiddenLoadMoreParameters” class&equals;”HiddenLoadMoreParameters” value&equals;”&amp&semi;mostreadperiod&equals;daily”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div class&equals;”row MyMainDiv1430 u-margin0″>&NewLine;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 Padding-top-lg-30 Padding-top-sm-30 Padding-top-xs-30 Padding-bottom-lg-30 Padding-bottom-sm-5 Padding-bottom-xs-5 floatL u-padding0″>&NewLine;&Tab;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div class&equals;”row row-remove-from&lowbar;&lowbar;loadmore MyMainDivFullWidth u-margin0″>&NewLine;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 padding-t-xs-30 floatL u-padding0″ data-classes&equals;”padding-t-xs-30″>&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row row-remove-from&lowbar;&lowbar;loadmore MyMainDivFullWidth bg-color&lowbar;&lowbar;light-color-lotion u-margin0″ data-classes&equals;”bg-color&lowbar;&lowbar;light-color-lotion”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 floatL u-padding0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row MyMainDiv1470 prevent-flex-direction-change u-margin0″ data-classes&equals;”prevent-flex-direction-change”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 floatL u-padding0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&excl;– Control Name&colon; Topic Presentation –><div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;TopicPresentation91&lowbar;MainDivContainer” class&equals;”MainControlDiv TopicPresentation topic-presentation-floated”>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;TopicPresentation91&lowbar;Container” class&equals;”d-flex align-items-center flex-md-nowrap flex-sm-wrap flex-wrap topic-presentation-container”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;TopicPresentation91&lowbar;ContentContainer” class&equals;”topic-presentation-content padding-l-xs-15 padding-r-xs-15″ style&equals;”max-width&colon;605px&semi;”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;TopicPresentation91&lowbar;DivTitle” class&equals;”topic-pres-title-color text-title-17 padding-b-xs-10″>&&num;13&semi;&NewLine; Download now the LBCI mobile app&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;TopicPresentation91&lowbar;divDescription” class&equals;”text-title-6 padding-b-xs-20″>&&num;13&semi;&NewLine; To see the latest news&comma; the latest daily programs in Lebanon and the world&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;TopicPresentation91&lowbar;CallToActionImages” class&equals;”d-flex align-items-center justify-content-lg-start justify-content-md-center justify-content-center”>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;TopicPresentation91&lowbar;GooglePlayContaner” class&equals;”mobile-app-topic-pres AnimateMe google-play-topic-pres position-relative”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;play&period;google&period;com&sol;store&sol;apps&sol;details&quest;id&equals;mobi&period;foo&period;lbcinews&amp&semi;hl&equals;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;TopicPresentation91&lowbar;GooglePlayLink” class&equals;”u-imgLink”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”google-play-text”>Google Play<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <svg width&equals;”42″ viewbox&equals;”0 0 512 512″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg”>&&num;13&semi;&NewLine; <path d&equals;”m48 59&period;49v393a4&period;33 4&period;33 0 0 0 7&period;37 3&period;07l204&period;63-199&period;56-204&period;63-199&period;58a4&period;33 4&period;33 0 0 0 -7&period;37 3&period;07z”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <path d&equals;”m345&period;8 174-256&period;58-141&period;36-&period;16-&period;09c-4&period;42-2&period;4-8&period;62 3&period;58-5 7&period;06l201&period;13 192&period;32z”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <path d&equals;”m84&period;08 472&period;39c-3&period;64 3&period;48&period;56 9&period;46 5 7&period;06l&period;16-&period;09 256&period;56-141&period;36-60&period;61-57&period;95z”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <path d&equals;”m449&period;38 231-71&period;65-39&period;46-67&period;37 64&period;46 67&period;37 64&period;43 71&period;65-39&period;43c19&period;49-10&period;77 19&period;49-39&period;23 0-50z”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;svg>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;TopicPresentation91&lowbar;AppleStoreContainer” class&equals;”mobile-app-topic-pres AnimateMe position-relative”>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;apps&period;apple&period;com&sol;fr&sol;app&sol;lbci&sol;id480984604&quest;l&equals;en” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;TopicPresentation91&lowbar;AppleStoreLink” class&equals;”u-imgLink”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <i class&equals;”ion-logo-apple apple-icon”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”app-store-text”>App Store<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”flex-grow-1 padding-l-xs-15 padding-r-xs-15 padding-b-md-0 padding-b-xs-20 topic-presentation-picture h-100″>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;TopicPresentation91&lowbar;ImgLink”>&&num;13&semi;&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;DesignerImages&sol;Designer-BP-19-custom-638769565658189934&period;png” id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;TopicPresentation91&lowbar;PictureImg” alt&equals;”Download now the LBCI mobile app” class&equals;”m-auto topic-presentation-floating-image”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MainContent&lowbar;TopicPresentation91&lowbar;ControlContainer” class&equals;”open-container-full-width” style&equals;”background-image&colon; url&lpar;’&sol;uploadImages&sol;DesignerImages&sol;designer-bp-21-custom-638016080124118043&period;png’&rpar;&semi;background-position&colon; center center&semi;background-size&colon; contain&semi;height&colon;240px&semi;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row MyMainDiv1430 u-margin0″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-12 padding-b-xs-20 floatL u-padding0″ data-classes&equals;”padding-b-xs-20″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div><&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine; &&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”WebsiteCookies u-hide”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”website-cookies”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”website-cookies-close”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”website-cookies-title”>&&num;13&semi;&NewLine; We use<br&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; cookies&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”website-cookies-subtitle”>&&num;13&semi;&NewLine; We use <span>cookies<&sol;span> to make<br&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; your experience on this<br&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; website better&period;&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”website-cookies-buttons”>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”website-cookies-button-accept accept-websitecookies AnimateMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <span>Accept<&sol;span>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <div class&equals;”website-cookies-button-learn AnimateMe”>&&num;13&semi;&NewLine; <span>Learn More<&sol;span>&&num;13&semi;&NewLine; <a href&equals;”&sol;privacy-policy&sol;en” class&equals;”u-imgLink”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine; <&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div id&equals;”ctl00&lowbar;Footer” class&equals;”u-relative”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<footer class&equals;”MainControlDiv footer&lowbar;container MasterFooter FooterDiv”>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”w-100 footer-softimpact-logo text-center”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;softimpact&period;net&sol;” target&equals;”&lowbar;blank” class&equals;”d-inline-block”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;logo-SI&period;svg” alt&equals;”SoftImpact” class&equals;”softimpact-logo-footer”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”footer-content”>&NewLine; <div class&equals;”MyMainDiv1440″>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”frow-container d-flex align-items-center justify-content-between footer-bottom-item”>&NewLine; <div class&equals;”d-flex align-items-center frow-fcol-footer”>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;” class&equals;”d-inline-block u-hover80″>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;LBCI-Logo02&period;png” alt&equals;”LBCI” width&equals;”32″ class&equals;”d-md-hide d-sm-hide d-xs-hide”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”footer-frow-padding-between-item”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;baramejicon&period;svg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”20″ class&equals;”d-inline-block align-middle”&sol;>&NewLine; <a href&equals;”&sol;shows&sol;en” class&equals;”text-title-8 d-inline-block align-middle padding-l-xs-10″>Shows Site<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”footer-frow-padding-between-item”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;jadwalicon&period;svg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”20″ class&equals;”d-inline-block align-middle”&sol;>&NewLine; <a href&equals;”&sol;schedule&sol;en” class&equals;”text-title-8 d-inline-block align-middle padding-l-xs-10″>Schedule<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”footer-frow-padding-between-item header-nav-item-live”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;live&sol;en” class&equals;””>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;images&sol;Header&sol;liveicon&period;svg” alt&equals;”LBCI” width&equals;”12″ class&equals;”d-inline-block align-middle”&sol;>&NewLine; <div class&equals;”text-title-8 d-inline-block align-middle padding-l-xs-10″>Live<&sol;div>&NewLine; &NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”gototop-container GotoTop c-pointer”>&NewLine; <i class&equals;”icon ion-md-arrow-up footer-arrow-up d-inline-block align-middle” title&equals;”Back To Top”&sol;>&NewLine; <div class&equals;”text-title-3 padding-l-xs-20 d-inline-block align-middle footer-gototop”>Back To Top<&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”srow-container d-flex align-items-center footer-bottom-item”>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”text-title-10 srow-title-space”>Most Popular Topics<&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”d-flex flex-grow-1 align-items-center flex-wrap justify-content-between text-title-3″>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <div>&NewLine; <h3 class&equals;”u-inheritStyle”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;search&sol;the-nation&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>the nation<&sol;a>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div>&NewLine; <h3 class&equals;”u-inheritStyle”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;search&sol;first-time&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>first time<&sol;a>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div>&NewLine; <h3 class&equals;”u-inheritStyle”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;search&sol;on-south&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>on south<&sol;a>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div>&NewLine; <h3 class&equals;”u-inheritStyle”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;search&sol;military-operations&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>military operations<&sol;a>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div>&NewLine; <h3 class&equals;”u-inheritStyle”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;search&sol;of-attacks&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>of attacks<&sol;a>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div>&NewLine; <h3 class&equals;”u-inheritStyle”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;search&sol;anti-corruption-crackdown&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>anti corruption crackdown<&sol;a>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div>&NewLine; <h3 class&equals;”u-inheritStyle”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;search&sol;record-breaking-heatwave&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>record breaking heatwave<&sol;a>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div>&NewLine; <h3 class&equals;”u-inheritStyle”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;search&sol;increase-tensions&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>increase tensions<&sol;a>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”third-row-container text-title-3 row m-0″>&NewLine; <div class&equals;”col-md-2 col-sm-6 col-xs-12 padding-b-xs-15 padding-l-xs-0″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>News<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”col-md-2 col-sm-6 col-xs-12 padding-b-xs-15 padding-l-xs-0″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;latest-news&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>Latest News<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”col-md-2 col-sm-6 col-xs-12 padding-b-xs-15 padding-l-xs-0″>&NewLine; <a href&equals;”&num;” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>The News<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”col-md-2 col-sm-6 col-xs-12 padding-b-xs-15 padding-l-xs-0″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;breaking-news&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>Breaking News<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”col-md-2 col-sm-6 col-xs-12 padding-b-xs-15 padding-l-xs-0″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news-highlights&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>Highlights<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”col-md-2 col-sm-6 col-xs-12 padding-b-xs-15 padding-l-xs-0″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;popular-news&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>Most read<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”col-md-2 col-sm-6 col-xs-12 padding-b-xs-15 padding-l-xs-0″>&NewLine; <a href&equals;”&sol;videos-reports&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>Video<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; &NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-md-2 col-sm-6 col-xs-12 padding-b-xs-15 padding-l-xs-0 AnimateMe”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;2&sol;breaking-headlines&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Breaking Headlines&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-md-2 col-sm-6 col-xs-12 padding-b-xs-15 padding-l-xs-0 AnimateMe”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;8&sol;lebanon-news&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Lebanon News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-md-2 col-sm-6 col-xs-12 padding-b-xs-15 padding-l-xs-0 AnimateMe”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;104&sol;lebanon-economy&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Lebanon Economy&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-md-2 col-sm-6 col-xs-12 padding-b-xs-15 padding-l-xs-0 AnimateMe”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;122&sol;press-highlights&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Press Highlights&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-md-2 col-sm-6 col-xs-12 padding-b-xs-15 padding-l-xs-0 AnimateMe”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;66&sol;news-bulletin-reports&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; News Bulletin Reports&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-md-2 col-sm-6 col-xs-12 padding-b-xs-15 padding-l-xs-0 AnimateMe”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;125&sol;world-news&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; World News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-md-2 col-sm-6 col-xs-12 padding-b-xs-15 padding-l-xs-0 AnimateMe”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;126&sol;middle-east-news&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Middle East News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-md-2 col-sm-6 col-xs-12 padding-b-xs-15 padding-l-xs-0 AnimateMe”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;127&sol;sports-news&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Sports News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-md-2 col-sm-6 col-xs-12 padding-b-xs-15 padding-l-xs-0 AnimateMe”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;128&sol;variety-and-tech&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Variety and Tech &NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; &NewLine; <div class&equals;”col-md-2 col-sm-6 col-xs-12 padding-b-xs-15 padding-l-xs-0 AnimateMe”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;category&sol;131&sol;israel-gaza-war-updates&sol;en” class&equals;”item-footer-link d-inline-block”>&NewLine; Israel-Gaza War Updates&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <div id&equals;”ctl00&lowbar;MasterFooter&lowbar;SocialMediaPlatform&lowbar;DivMainControl” class&equals;”MainControlDiv SocialMediaPlatform light-mode “>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div id&equals;”ctl00&lowbar;MasterFooter&lowbar;SocialMediaPlatform&lowbar;SocialMediaPlatformContainer” class&equals;”fourth-row-container AnimateMe d-flex align-items-center footer-bottom-item”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”text-title-3 fourth-row-title-spacing”>Join millions of followers<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”d-flex align-items-center” dir&equals;”ltr”>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”text-title-10 footer-social-media-spacing footer-social-media-title”>LBCI Lebanon<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;facebook&period;com&sol;LBCILebanon” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-5-637976253518200176&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci lebanon facebook “&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;twitter&period;com&sol;LBCILebanon” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-6-638787710435349625&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci lebanon twitter”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;instagram&period;com&sol;lbcilebanon&sol;” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-7-637976253841798151&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci lebanon instagram”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;threads&period;net&sol;&commat;lbcilebanon&sol;” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-13-638787718332029527&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci lebanon threads”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;t&period;me&sol;lbcilebanon&lowbar;channel” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-4-637976411483959599&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci lebanon telegram”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;youtube&period;com&sol;LBCi” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-8-637976254007894036&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci lebanon youtube”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;tiktok&period;com&sol;&commat;lbcilebanonofficial” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-9-637976254168052359&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci lebanon tiktok”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;rss&sol;en” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-12-638787720488170184&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on rss”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”footer-social-media-sep”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”d-flex align-items-center” dir&equals;”ltr”>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”text-title-10 footer-social-media-spacing footer-social-media-title”>LBCI News<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;facebook&period;com&sol;LBCILebanonNews” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-1-637976252804525215&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci news facebook”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;twitter&period;com&sol;LBCI&lowbar;NEWS” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-2-638787718585087946&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci news twitter”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;t&period;me&sol;LBCI&lowbar;NEWS” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-4-637976411483959599&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci news telegram”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;tiktok&period;com&sol;&commat;lbcinews” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-9-637976254168052359&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci news tiktok”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;whatsapp&period;com&sol;channel&sol;0029VaJ8Fxc3bbV4qhJRgE0l” class&equals;”footer-social-media-spacing” target&equals;”&lowbar;blank”>&&num;13&semi;&NewLine;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;lbcgroup&period;tv&sol;uploadImages&sol;SocialMediaImages&sol;Src-L-14-638447053882752094&period;svg” alt&equals;”check out LBCI on lbci lebanon channel”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;a>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div 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Reserved&period;<&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;footer>&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”reserve-hide-actionbar”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div id&equals;”fb-root”>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp” tabindex&equals;”-1″ role&equals;”dialog” aria-hidden&equals;”true”>&&num;13&semi;&NewLine;<&excl;– Background of PhotoSwipe&period;
&NewLine;It’s a separate element as animating opacity is faster than rgba&lpar;&rpar;&period; –>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;bg”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&excl;– Slides wrapper with overflow&colon;hidden&period; –>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;scroll-wrap”>&&num;13&semi;&NewLine;<&excl;– Container that holds slides&period;
&NewLine;PhotoSwipe keeps only 3 of them in the DOM to save memory&period;
&NewLine;Don’t modify these 3 pswp&lowbar;&lowbar;item elements&comma; data is added later on&period; –>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;container”>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;item”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;item”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;item”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&excl;– Default &lpar;PhotoSwipeUI&lowbar;Default&rpar; interface on top of sliding area&period; Can be changed&period; –>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;ui pswp&lowbar;&lowbar;ui–hidden”>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;top-bar”>&&num;13&semi;&NewLine;<&excl;– Controls are self-explanatory&period; Order can be changed&period; –>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;counter”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<span class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;button pswp&lowbar;&lowbar;button–close” title&equals;”Close &lpar;Esc&rpar;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<span class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;button pswp&lowbar;&lowbar;button–share” title&equals;”Share”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<span class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;button pswp&lowbar;&lowbar;button–fs” title&equals;”Toggle fullscreen”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<span class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;button pswp&lowbar;&lowbar;button–zoom” title&equals;”Zoom in&sol;out”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&excl;– Preloader demo http&colon;&sol;&sol;codepen&period;io&sol;dimsemenov&sol;pen&sol;yyBWoR –>&&num;13&semi;&NewLine;<&excl;– element will get class pswp&lowbar;&lowbar;preloader–active when preloader is running –>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;preloader”>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;preloader&lowbar;&lowbar;icn”>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;preloader&lowbar;&lowbar;cut”>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;preloader&lowbar;&lowbar;donut”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;share-modal pswp&lowbar;&lowbar;share-modal–hidden pswp&lowbar;&lowbar;single-tap”>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;share-tooltip”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<span class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;button pswp&lowbar;&lowbar;button–arrow–left” title&equals;”Previous &lpar;arrow left&rpar;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<span class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;button pswp&lowbar;&lowbar;button–arrow–right” title&equals;”Next &lpar;arrow right&rpar;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;caption”>&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”pswp&lowbar;&lowbar;caption&lowbar;&lowbar;center”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<div class&equals;”aspNetHidden”>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&Tab;<input type&equals;”hidden” name&equals;”&lowbar;&lowbar;VIEWSTATEGENERATOR” id&equals;”&lowbar;&lowbar;VIEWSTATEGENERATOR” value&equals;”445F263B”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;&Tab;<input type&equals;”hidden” name&equals;”&lowbar;&lowbar;EVENTVALIDATION” id&equals;”&lowbar;&lowbar;EVENTVALIDATION” value&equals;”&sol;wEdAEX1loB8f9e53x5a8Frnm2bpNyUA3GlnQcxpANdntDECx0jclJt9V&sol;Cyq8s4sI7E93QSx4Y3xne6iTsJYMfJeNbZuJsaV35laUeHZlbjxUX1GxyzFjNk&plus;OqaBWyeuVe3eAw5ztrUBidTiIi1HlwDW18rdazQsaFUSWAPyhAWaVqKKIRryJ24TEhIT&plus;if1P986kdOoeSZpdoXaEl8LElCYNhkmmcBwGh77UsKFNm&plus;mr3j65kMOQv0oGI5d&plus;Wv1G27c3KJBLPamqAiu&plus;pez98ZU31jIoq72wrq&plus;Q0wHaJ9IWq4uFjiy7TmqV798f6R5yxjrHCksVshmV8LVzxFlPrhhWg5gfgxtTXANsCFepvWPmZe1LDKsCA1KzDN&sol;U08w2GCyHxbdDwSWBLUEvXYxe531OCNLEoDrm6JtaMEi8IIqfM&plus;dOMMlIGg4at5LCoFqm4fxME9995wR3qhggrGfOtmPTdGF8ajVJg4OSaqa7CxAzA6UkeLs93h7Ktkvyv&plus;9xFMqD38S6DtHh8K5jwQaFVRLEdcmbdMEqKjWxELykGMh4xx0x1&sol;&plus;MvMu2&plus;3vx&sol;LpidRiJXY47YX1O9HmnvPkYWGhZHJPgdMmqTfc4cA4MGLIbjFT8vjSliUX60&sol;12SeL28&sol;x&sol;knAFhe&plus;RBdLiWaRMfYwLb7gd&sol;gNzkrFclmnvKP6ll7MBxKYEgXWOY2NprJCxxDV16VttzUtu9pEOSMEaKSEQR5gUJUgLCmBlzADK9deHkCJmBck9UXI&plus;us1x5fyBRBOWbfg20Cd84fvWBXwzER58XdU&sol;l5k230JC3kmD1pZTrzWebt59WgNzVz5RrF381pBC25Ejkaa7&sol;2TbtoWRM1QlLaUAXIWvrmkBJASonVdgkcM&plus;&plus;LIhNdlJiCBXzzxSEpoLVDoB5OpN&plus;CMjmfENATZvIwhRzihecuh1RwZZl3bDJNkNdTgLhPI3WxltmOfHQMof3owkEmFLh6r6PARhAVda2yHqT&plus;fq8tB3YiT9RknC8&plus;nyMR0nXkh9zK3M0SSM18Z31rceqOKQw08&plus;CJPqOQWXO6&sol;svgnF7Or4bATVMFilnQxvFHV2gJtZHbMRZGdeJny672Z8uK6&plus;yqrZlMxGeuchI5DcEU7nYSMDmexwqXkK4YLP&sol;b27VmkvpIBMzhhiMluBbo8aluXFGS&sol;bs922pS4A6AFt3zNzJ3hP5dRONKoFttuFDa&sol;lQ8PO&sol;rtBGtrhjpc&plus;2tiiZeCPTEWyMgAB1qX4RrilI2H3DuSBuA1TbKlgLji2QEkipWV6IDJR0BA3wJB4IA&plus;kyvGBtzxRhUiCnGtNHDcJuT1Fyvijh2OUnp8j8&plus;DGdoR3O5Ws1GiqfeumUFNZJNEfevpGpM2&plus;dNGzMaNWMCoMAS5i8uIjFJJ8a&plus;qJ2RUsVzYCcGLfd1l3dcCu1iwkt70yqkqJ4QcCGuK8Gr7Xo3VGkCvd4cBXFtALdLHqMMLOyLyqXiv2UlTJ8UixlVFgrw3CCw6&sol;rXgPrFvh6AixcIrLUUbxvjXf2ENelQSRO3Ag&equals;&equals;”&sol;>&&num;13&semi;&NewLine;<&sol;div><&sol;form>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<&excl;– Google Tag Manager &lpar;noscript&rpar; –>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;<&excl;– End Google Tag Manager &lpar;noscript&rpar; –>&&num;13&semi;&NewLine;&&num;13&semi;&NewLine;

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