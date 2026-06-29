Cómo ver el Mundial hoy: programación, horarios, TV, streaming del Canadá vs Sudáfrica

The 2026 FIFA World Cup knockout stage begins Sunday with a historic Round of 32 opener as South Africa faces Canada at Los Angeles Stadium. It is Match Day 18 of the tournament and the first day of single-elimination play, with the loser going home. Canada’s Alphonso Davies and leading scorer Jonathan David headline the Canadian side, while South Africa goalkeeper Ronwen Williams and midfielder Teboho Mokoena anchor a Bafana Bafana squad making its first-ever appearance in the World Cup knockout round. The match airs on FOX and streams on FOX One.
World Cup Schedule for Sunday, June 28
South Africa vs. Canada
- Time: 3 p.m. ET
- TV: FOX
- Stream:Â Watch 3 days free on FOX One
- Venue: Los Angeles Stadium, Los Angeles, CA
Jugadores a seguir
La superestrella de Canadá aún no ha debutado en la Copa Mundial de este año, pero eso podría cambiar en la fase eliminatoria. Se esperaba que Alphonso Davies jugara y estuvo disponible en el banquillo durante la derrota de Canadá por 2-1 ante Suiza, pero misteriosamente no lo hizo. “Creo que Alphonso Davies estará listo para el próximo partido”, dijo Marsch tras la derrota ante Suiza. Canadá ha llegado hasta aquí sin Davies, pero con su vida en el torneo en juego, debería conseguir minutos ya sea como titular o suplente.
Thapelo Maseko fue el héroe de Sudáfrica, anotando el gol de la victoria contra Corea del Sur que envió a los Bafana Bafana a los octavos de final por primera vez. A los 22 años, se convirtió en el goleador más joven de Sudáfrica en la Copa del Mundo y, a pesar de su corta edad, Sudáfrica probablemente necesitará otro gran momento para avanzar a los octavos de final.
Hat Trick de Messi, debut de Haaland, ¿Vozinha la mejor historia? Superlativos del juego de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Now