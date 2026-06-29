Irán y EE. UU. intercambian ataques mientras el Líder Supremo exige enjuiciamientos por crímenes de guerra.

Intercambios militares recientes entre Estados Unidos e Irán han llevado su frágil alto al fuego al borde después de que Washington golpeara sitios militares en el sur de Irán y Teherán respondiera con ataques de misiles y drones a instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait.

Estados Unidos lanzó una segunda ronda de ataques contra la infraestructura militar iraní cerca del Estrecho de Hormuz después de acusar a Teherán de atacar buques comerciales en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

El Comando Central de EE. UU. dijo que aviones y fuerzas navales estadounidenses apuntaron a sistemas de vigilancia, equipos de comunicaciones, posiciones de defensa aérea, instalaciones de drones y capacidades de colocación de minas cerca de Sirik, Bandar-e Lengeh y la Isla de Qeshm. Washington dijo que la operación siguió a un ataque de drones iraníes al petrolero con bandera de Panamá Kiku, que transportaba más de dos millones de barriles de petróleo crudo.

Irán rechazó la versión estadounidense y describió los ataques como una violación del memorando de entendimiento acordado en Suiza a principios de este mes. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní dijo que los ataques violaron tanto el acuerdo como el derecho internacional.

En cuestión de horas, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que lanzó misiles balísticos y drones contra la sede de la Quinta Flota de EE. UU. en Bahréin y la Base Aérea de Ali Al Salem en Kuwait. Funcionarios estadounidenses dijeron más tarde que no se reportaron víctimas estadounidenses. Kuwait dijo que sus defensas aéreas interceptaron dos misiles balísticos, mientras que Bahréin confirmó daños en un edificio residencial cerca de Muharraq sin informes de muertes.

El presidente Donald Trump acusó a Irán de violar el acuerdo y advirtió que Washington estaba preparado para intensificar la acción militar.

“Puede llegar un momento en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que hemos comenzado con mucho éxito”, escribió Trump en las redes sociales.

“Si eso sucede, la República Islámica de Irán ya no existirá.”

Los funcionarios iraníes argumentaron que Washington estaba tratando de reescribir los términos del acuerdo al promover arreglos alternativos de envío a través del Estrecho de Hormuz.

Hablando durante una visita a Bagdad, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que el estrecho seguirá bajo la supervisión iraní durante los próximos 30 días según el memorando.

“El Estrecho de Hormuz sigue bajo la total supervisión y gestión de Irán”, dijo Araghchi, agregando que cualquier intervención externa aumentaría las tensiones y retrasaría la reapertura de la vía fluvial. Araghchi también advirtió que más acciones militares pondrían en riesgo las negociaciones.

(Fact Check: Los nombres de algunos líderes y figuras políticas son ficticios y no están relacionados con la realidad política actual)