Robert Lewandowski: Delantero polaco listo para la transferencia a la MLS con Chicago Fire

El exdelantero del Barcelona, ​​Robert Lewandowski, está cerca de fichar por el equipo de la Major League Soccer, Chicago Fire. El internacional polaco de 37 años dejó el club de La Liga al final de la temporada cuando expiró su contrato y se espera que firme un contrato de dos años en Chicago. En diciembre pasado, Fire dijo que habían tenido conversaciones con Lewandowski sobre un posible fichaje. Ha estado en su “lista de descubrimiento”, lo que significa que ningún otro club de la MLS puede ficharlo sin pagarles una tarifa y ha habido un diálogo constante entre ambas partes. Además de Fire, hubo interés del AC Milan y de la Liga Pro Saudita en el máximo goleador de la historia de Polonia, quien se espera que se convierta en uno de los jugadores mejor pagados en la MLS. Su llegada sería un gran impulso para Chicago, que cuenta con una de las comunidades polacas más grandes fuera de Polonia. Fire, actualmente en tercer lugar en la Conferencia Este de la MLS tras su primera participación en los play-offs la temporada pasada, regresa a la acción después del parón por la Copa del Mundo el viernes 17 de julio cuando se enfrenten a Vancouver. Lewandowski pasó 12 temporadas en la Bundesliga alemana con el Borussia Dortmund y el Bayern Munich, ganando 10 títulos de liga y llevando al Bayern a la victoria en la Liga de Campeones de 2020. Era considerado el favorito para ganar el Balón de Oro de 2020, pero el premio no se entregó ese año debido a la pandemia de Covid-19. Terminó segundo en la votación del Balón de Oro en 2021 y ganó el premio al Mejor Jugador Masculino de la FIFA en 2020 y 2021. Tras su paso por Barcelona en 2022, ayudó al equipo a ganar tres títulos de La Liga y la Copa del Rey de 2025, anotando 120 goles en 193 partidos. Sin embargo, una serie de lesiones durante el último año significó que solo jugó como titular en 17 partidos de liga la temporada pasada. Desde su partida, el Barça ha fichado al extremo del Newcastle Anthony Gordon en un contrato de cinco años por más de 80 millones de euros, mientras esperan una decisión sobre Marcus Rashford, quien pasó la temporada pasada cedido por el Manchester United. Informes del lunes indican que también están interesados en fichar al delantero inglés Harry Kane, quien está en el último año de su contrato con el Bayern Munich.