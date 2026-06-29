Los precios del petróleo suben mientras EE.UU. e Irán llegan a un acuerdo para detener los ataques, el petróleo de EE.UU. nuevamente por encima de los $70 por barril

Los precios del petróleo suben mientras EE.UU. e Irán llegan a un...

Los precios del petróleo subieron el lunes tras un acuerdo entre los EE. UU. e Irán para detener las recientes hostilidades en Medio Oriente.

Los futuros del petróleo West Texas Intermediate de EE. UU. subieron un 1,4% a $70,23 por barril. El contrato del WTI cerró por debajo de $70 el viernes por primera vez desde el 27 de febrero, el día antes del inicio de la guerra con Irán.

Mientras tanto, los futuros del crudo Brent, punto de referencia internacional, aumentaron un 1,1% a $73,41.

Estos movimientos siguen a los enfrentamientos entre EE. UU. e Irán que amenazaron con descarrilar las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto. Funcionarios de EE. UU. dijeron que ambas partes pausarían las hostilidades y permitirían que los buques comerciales transitaran libremente por el estratégico y vital Estrecho de Hormuz.