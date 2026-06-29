EN FOTOS – La decoración de Sébastien Loeb para el Rally Charlemagne Golden Palace

Mientras Sébastien Loeb estará presente en la salida de la séptima prueba de la 2.ª División del Campeonato de Francia de Rallyes, descubra la decoración especial de su Porsche 992 GT+.

Apenas unas semanas después de su limpia e impecable victoria en el Rallye Vosges Grand Est junto a su compañera Laurène Godey, Sébastien Loeb volverá a ponerse al volante este fin de semana. Del 3 al 5 de julio, en Hautmont, al Norte, el nueve veces campeón del mundo de rallyes participará en el Rally Charlemagne Golden Palace a bordo de un Porsche 992 GT+, decorado para la ocasión. Esta será la tercera participación del alsaciano en este rally tras ganar la edición de 2023 a bordo de un Volkswagen Polo R5 GTi y subir al podio el año pasado a bordo de su Peugeot 306 Maxi.

ðŸ“· El Porsche 992 GT+ de Sébastien Loeb para el Rally Charlemagne Golden Palace

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Acostumbrado por supuesto al éxito, Sébastien Loeb irá al Norte con el objetivo de ganar este nuevo Rally a bordo de su nueva montura. El año pasado, el nueve veces campeón del mundo fue superado en 34,7 segundos por un tal Cédric Cherain, a bordo de un Porsche 992 GT+. En segundo lugar, este último no pudo evitar la victoria del Åkoda Fabia RS Rally2 de Mickaël Reydellet. En cualquier caso, como parte del Campeonato de Francia de Rallyes de 2ª división, Sébastien Loeb aspira a una nueva aventura exitosa, a bordo de un coche que aún es diferente del Ford Fiesta WRC 2017 que lo llevó a la victoria en su última participación. ¿Se puede esperar un segundo éxito de Loeb en este Rallye Charlemagne Golden Palace?

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