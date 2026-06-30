Carreras militares de EE. UU. para vacunar a nuevos reclutas antes de que expiren las vacunas contra la gripe.

El ejército de los EE. UU. se está apresurando a vacunar a los nuevos reclutas después de una suspensión de dos meses en las vacunas obligatorias contra la gripe, pero es solo un alivio temporal, ya que las dosis pronto expirarán y nuevas dosis no estarán disponibles hasta dentro de meses.

Los funcionarios tendrán que depender de otras medidas de prevención para contener el creciente brote de gripe en la base aérea de Lackland en San Antonio, Texas, expertos dicen.

Las vacunas contra la gripe que se están desplegando actualmente en los campos de entrenamiento básico militares caducarán el 30 de junio, y las nuevas dosis no llegarán hasta agosto o más tarde.

Es posible que los líderes militares extiendan el uso de las vacunas más allá de su fecha de vencimiento, pero eso es “improbable”, dijo Toti Sanchez, ex subdirector de la división de vigilancia de salud de las fuerzas armadas de la Agencia de Salud de Defensa de EE. UU. Y el stock de la vacuna suele ser bajo en esta época del año, ya que los fabricantes cambian a la producción de las dosis de la próxima temporada.

“Lo más temprano que hemos podido vacunar históricamente ha sido a finales de agosto o principios de septiembre –ciertamente para finales de septiembre– pero no creo que se pueda contar con que estén disponibles antes de quizás la cuarta semana de agosto”, dijo Sanchez.

“No puedes cambiar eso. La línea de tiempo de fabricación está prácticamente grabada en piedra”, agregó.

Los servicios militares de EE. UU., incluidos la fuerza aérea, el ejército y la marina, reinstauraron los requisitos de vacunación contra la gripe para los reclutas recientemente después de que el secretario de defensa Pete Hegseth eliminara el mandato a fines de abril.

Los líderes militares han estado trabajando durante semanas para restablecer el mandato de vacunación, incluso antes de que el brote en Lackland enfermara al menos a 275 personas y hospitalizara a cuatro. Un recluta, Keon McDaniel, falleció a principios de este mes después de experimentar una emergencia médica. Su muerte aún está bajo investigación y aún no está claro si está relacionada con el brote de gripe.

Cuando Hegseth anunció que el mandato terminaría, dijo que los servicios podrían solicitar excepciones –básicamente permitiendo que el mandato continuara– y las decisiones de reimplementar el requisito son parte de ese proceso.

El ejército también tiene planeado obligar a vacunarse a las tropas en el extranjero, los equipos de primeros auxilios, los trabajadores de guarderías, el personal de salud, el personal penitenciario y los soldados en ejercicios de entrenamiento a gran escala, según informó ABC.

Después de que se levantara el mandato, la tasa de vacunación contra la gripe cayó al 40%, similar a la población en general. Pero “el entrenamiento básico es un entorno único”, dijo Caitlin Rivers, investigadora principal del Centro de Seguridad Sanitaria de Johns Hopkins y ex epidemióloga civil del ejército.

El campo de entrenamiento es “famoso por propiciar brotes”, dijo Rivers, llamándolo un “entorno muy vulnerable” para la propagación de enfermedades infecciosas. En su libro de 2024, Crisis Averted, detalló el alto costo humano de las enfermedades infecciosas en el ejército y un ciclo de “pánico y negligencia” que ha llevado a los líderes militares a omitir las vacunaciones y luego intensificarlas, a menudo a gran costo, cuando los brotes ocurren inevitablemente.

“La vacuna contra la gripe es fundamental para prevenir brotes y mantener la preparación”, dijo Rivers.

Los reclutas están en particular riesgo porque viven en condiciones muy abarrotadas y cercanas, y se ven sometidos a sus límites físicos, bajo mucho estrés, con poco sueño. Las personas más jóvenes en su adolescencia tardía o principios de los 20 son particularmente susceptibles a la gripe porque aún no han enfrentado muchas variantes de influenza, ya sea a través de infecciones o vacunaciones.

Lackland es el único lugar de entrenamiento básico de la fuerza aérea, lo que significa que atrae a reclutas de todo EE. UU. y el mundo. Actualmente es la temporada de gripe en el hemisferio sur, y en EE. UU., “la gripe circula durante todo el año –solo no es común en verano”, dijo Rivers. “Pero solo se necesita un caso introducido en Basic para que comience un brote”.

Sanchez compara las condiciones con “una placa de Petri”, y dijo que los líderes probablemente están “ejerciendo la máxima celeridad en vacunar a las personas que no habían sido vacunadas previamente” antes de finales de junio.

Pero llegan aproximadamente 700 nuevos reclutas a Lackland cada semana, y los casos de gripe siguen aumentando drásticamente.

Una vez que la vacuna expire, es probable que los funcionarios recurran a otras prácticas de control de infecciones: dividir a los reclutas en grupos más pequeños para comer y ducharse; enfatizar el lavado de manos y el desinfectante de manos. Las mascarillas o respiradores pueden desempeñar un papel, aunque son difíciles de entrenar, y los reclutas no pueden dormir o ducharse con mascarillas.

Cuando Sanchez se enteró de que el mandato, que fue “implementado por primera vez en 1945”, estaba siendo revocado, pensó: “Aquí estamos, 81 años después, y estamos retrocediendo en el tiempo”.

Preferiría mirar al futuro: específicamente a las vacunas de ARN mensajero (ARNm) que se pueden actualizar rápidamente frente a brotes inusuales como estos.

Moderna está lista para ofrecer la primera vacuna contra la gripe de ARNm para personas de 50 años en adelante, pero podría ampliarse a otros grupos de edad, en especial a adultos jóvenes en alto riesgo como estos reclutas, dijo Sanchez, agregando: “Podríamos tener una base de producción de plataforma que use la tecnología de ARNm que nos permitiría tener una vacuna contra la gripe actualizada en uno o dos meses en lugar de cinco o seis meses”.