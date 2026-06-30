El gesto de Dibu Martínez hacia Bangladesh muestra por qué los mayores fanáticos de Argentina viven a 10.000 millas de distancia

AArgentina es uno de los países que más cariño recibe de los fanáticos de todo el mundo. Pero hay una nación que prácticamente ha adoptado a la Albiceleste a pesar de estar a más de 10.000 kilómetros de distancia. Bangladesh, un país de más de 175 millones de habitantes, ha abrazado a Argentina, Lionel Messi y el fútbol con una pasión inigualable.

La apuesta de Emiliano Martínez por el reportero bangladesí conquista a sus fans

A pesar de Bangladesh nunca se ha clasificado para una Copa Mundial de la FIFA, es una nación loca por el fútbol que ha construido un vínculo con Argentina. eso es imposible de ignorar. Miles de seguidores se reúnen vistiendo camisetas de Argentina, Celebrando cada gol como si perteneciera a su propia selección nacional mientras respaldaba a los actuales campeones del mundo con notable lealtad.

La manía de Messi se apodera de Bangladesh mientras los fanáticos celebran a Argentina como si fuera su propio equipo

Un vínculo que va en ambos sentidos

Ese cariño no ha pasado desapercibido para la escuadra argentina. Los jugadores han visto los vídeos y el apoyo abrumador procedente de Bangladesh, dejando claro que la admiración es mutua. Emiliano”Dibu” Martínez lo demostró durante el día de los medios argentinos con un gesto que rápidamente se volvió viral.

Emiliano “Dibu” Martínez lo demostró durante el día de los medios argentinos con un gesto que rápidamente se volvió viral

El portero ya había terminado sus entrevistas y se alejaba cuando escuchó que uno de los reporteros era de Bangladesh. Inmediatamente se detuvo para hablar con el periodista, compartiéndole su aprecio por el país y su apasionado apoyo a Argentina.

Habiendo visitado anteriormente Bangladesh, Martínez dijo que realmente ama a la nación y valora el increíble respaldo que recibe el equipo allí.. Después de enterarse de que los fanáticos de Bangladesh esperan ver a Argentina llegar a otra final de la Copa del Mundo, reconoció cómo dprofundamente conectados se sienten con la Albiceleste, afirman que su pasión los hace sentir argentinos y al mismo tiempo envían todo su amor al país..

La historia detrás del amor de Bangladesh por Argentina

Puede parecer una relación inusual, pero hay una razón histórica detrás del cariño de Bangladesh por la Argentina. La popularidad mundial de Messi ha fortalecido esa conexión, pero las raíces de la admiración se remontan a décadas atrás.

En los cuartos de final del En la Copa Mundial de la FIFA de 1986, Argentina derrotó a Inglaterra, el país que había colonizado la región hoy conocida como Bangladesh durante casi 200 años.. Durante ese partido, Diego Maradona marcó el icónico gol de la “Mano de Dios”. un momento que todavía ocupa un lugar especial entre los aficionados al fútbol de Bangladesh y sigue siendo uno de los cimientos de su vínculo duradero con Argentina.