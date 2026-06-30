Los Grizzlies están intercambiando a la estrella Morant con los Blazers.

El lunes, los Grizzlies intercambiaron a Ja Morant con los Trail Blazers en una movida que ve a Memphis empezar de nuevo y le da al dos veces All-Star una oportunidad de revivir su carrera en Portland.

Los Trail Blazers enviaron a Jerami Grant y Kris Murray a los Grizzlies para completar el acuerdo.

“12, gracias por cada jugada destacada, cada recuerdo, cada momento inolvidable y por todo lo que le diste a este equipo, a esta comunidad y a esta ciudad”, publicaron los Grizzlies en redes sociales.

Memphis ha intercambiado ahora a sus tres antiguos pilares fundamentales — Morant, Desmond Bane y Jaren Jackson Jr. — desde que fueron barridos por el Oklahoma City Thunder en la primera ronda de los playoffs de 2025. Una vez considerado uno de los núcleos jóvenes más talentosos de la liga, los Grizzlies terminaron ganando solo una serie en cuatro apariciones en playoffs con ese trío en el roster.

Memphis ahora entra en una nueva era, liderada por Cameron Boozer, la tercera selección en el draft de 2026.

Morant, de 26 años, solo ha jugado 79 partidos en tres temporadas debido a problemas fuera de la cancha y lesiones desde su segunda aparición consecutiva en el All-Star en 2023. Se une a un equipo joven de los Blazers recién salido de su primera aparición en playoffs desde 2021 y liderado por la estrella emergente Deni Avdija. Pero el perímetro en Portland ya está algo abarrotado con veteranos, incluyendo a Jrue Holiday y Damian Lillard — quien regresó al equipo con un contrato de tres años después de ser despedido por los Milwaukee Bucks. Scoot Henderson y Shaedon Sharpe completan la lista de bases.

Morant tiene dos años y alrededor de $87 millones restantes en su extensión de novato. Grant, de 32 años, tiene un año más en su contrato antes de una opción de jugador de $36 millones para 2027-28, y Murray, de 25 años, se convertirá en agente libre restringido el próximo verano.

Algunas de las ausencias de Morant en los últimos años han sido debido a suspensiones emitidas por la liga. Morant cumplió una suspensión de ocho partidos en marzo de 2023 por conducta perjudicial para la liga y una suspensión de 25 partidos para abrir la temporada 2023-24, ambas derivadas de incidentes en los que mostró un arma de fuego en un Instagram live. Los Grizzlies lo suspendieron por un partido en noviembre debido a una acalorada confrontación con el entrenador Tuomas Iisalo luego de una derrota ante Los Angeles Lakers.

Morant también ha lidiado con una variedad de lesiones en los últimos tres años, incluidos problemas de hombro y codo que requirieron cirugías que pusieron fin a su temporada.

Los Grizzlies exploraron agresivamente intercambiar a Morant antes del límite de traspasos de la temporada pasada pero encontraron poco interés. Morant estaba lesionado antes del límite y no volvió a jugar durante el resto de la campaña. Su producción cayó a 19.5 puntos mientras disparaba mínimos en su carrera del 41.0% en tiros de campo y 23.5% desde la línea de tres en los 20 juegos que disputó.

Morant tiene promedios en su carrera de 22.4 puntos y 7.4 asistencias.