El portero de Inglaterra, Jordan Pickford, dice que Thomas Tuchel inculca tanto espíritu de lucha en el equipo, que los jugadores de los Tres Leones están listos para “ir a la guerra” junto al exentrenador del Chelsea.

El equipo de Tuchel aún no ha alcanzado su mejor forma en la Copa del Mundo, a excepción de los últimos 45 minutos contra Croacia, con un empate sin goles ante Ghana seguido de una victoria 2-0 poco convincente contra Panamá el sábado por la noche.

Sin embargo, Pickford, quien estará en la portería cuando Inglaterra enfrente a la República Democrática del Congo en la ronda de 32 mañana por la tarde, dice que no falta motivación en las filas.

Él le dijo a BBC Sport: “[Tenemos] creencia, unión. Creo que lo hemos tenido anteriormente, pero creo que el entrenador tiene esa creencia en nosotros.

“Las reuniones que el entrenador tiene con nosotros, es como si estuviéramos listos para ir a la guerra. Él inculca esa creencia en ti. Hay diferentes reuniones que tiene tácticamente, y es como ‘sí, es hora de actuar’.

“Todos queremos el mismo objetivo, todos queremos ese objetivo final y este equipo que ha seleccionado, todos estamos de buen ánimo.”

DR Congo se clasificó como uno de los mejores terceros clasificados y tiene muchos jugadores de la Premier League en su plantilla, entre ellos el delantero del Newcastle Yoane Wissa.

Wissa tuvo una primera temporada miserable en Tyneside, pero ha lucido mejor en la Copa del Mundo con tres goles en tres juegos.

“No mostré mi mejor cara en el Newcastle pero sabía que mi momento llegaría y ese momento es ahora”, dijo.

“Ahora solo estoy demostrando a todos que estoy en un buen lugar, estoy bien física y mentalmente, por eso estoy orgulloso de demostrar que soy un buen jugador.

“Sé cómo jugar al fútbol y sobre todo cuando estoy bien físicamente mi cabeza está tranquila, y el resto sigue.

[Context: Thomas Tuchel is the current coach of the English national team and has garnered praise for his motivational skills and tactical acumen.]

[Fact Check: The fictional match between England and DR Congo is part of the World Cup 2026 simulation on a sports news website.]