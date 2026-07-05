Ciudadano australiano en el ejército israelí acusado de crímenes de guerra en Gaza

Ciudadano australiano en el ejército israelí acusado de crímenes de guerra en...

La Policía Federal Australiana está revisando las acusaciones de crímenes de guerra contra un ciudadano australiano que sirvió en el ejército israelí después de que se presentaron pruebas por parte del Centro Australiano de Justicia Internacional.

La Policía Federal Australiana (AFP) confirmó el viernes que está revisando una presentación legal que alega que un ciudadano australiano que sirvió en el ejército israelí cometió crímenes de guerra en Gaza, mientras el asedio a la enclave palestino sitiado superaba su día 1,000 esta semana.

Según The Guardian Australia, se ha presentado una presentación de 61 páginas a la AFP detallando presuntos crímenes de guerra cometidos por un batallón militar israelí durante operaciones en Gaza en 2023 y 2024.

Preparado por el Centro Australiano de Justicia Internacional (ACIJ), un grupo independiente de defensa legal que apoya los derechos palestinos, la presentación alega el apuntar deliberado y la destrucción de edificios residenciales sin justificación militar, lo que podría constituir un crimen de guerra según la ley australiana.

El Comandante de Investigaciones Especiales de la AFP, Matthew Gale, confirmó que su oficina ha recibido la presentación.

“The Guardian Australia” informó que la presentación del ACIJ argumenta: “El patrón de conducta del ejército israelí resaltado en esta denuncia establece un caso prima facie de que los ataques contra la propiedad civil fueron generalizados y sistemáticos, perpetrados de manera coordinada y organizada”.

Las últimas acusaciones llegan después de que la AFP anunciara a principios de mes que había iniciado investigaciones sobre denuncias de abuso por parte de funcionarios israelíes hechas por ciudadanos australianos que fueron secuestrados por la marina israelí en aguas internacionales mientras estaban a bordo de una flotilla de ayuda con destino a Gaza el mes pasado.