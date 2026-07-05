En un aprieto: empresa de pepinillos de EE. UU. se retira de la feria de Washington D.C. debido a la bandera confederada

En un aprieto: empresa de pepinillos de EE. UU. se retira de...

Un proveedor líder de la delicia estadounidense que es el pepinillo se retiró de la Gran Feria Estatal Americana en Washington DC después de que el stand de Carolina del Norte mostrara un video que contenía una bandera confederada.

La empresa Mt Olive Pickle Company, ubicada en el este de Carolina del Norte y que se autodenomina como la “marca más vendida de pepinillos, pimientos y encurtidos en los EE. UU.”, le dijo a la estación de noticias local WNCT que desconocía que se incluiría una imagen de la bandera en un video como parte del stand del estado.

“La empresa Mt Olive Pickle Company fue invitada a participar en el stand de Carolina del Norte en la Gran Feria Estatal Americana como parte de la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos”, dijo la compañía, aludiendo al semiquincentenario de Estados Unidos el sábado. “Estamos orgullosos de nuestras raíces en Carolina del Norte, y aceptamos ser parte de un stand, tal como se nos presentó, que representaría lo mejor de nuestro gran estado.

“Nuestra empresa se basa en valores de dignidad humana, oportunidad y libertad.”

La Confederación evocada por la bandera fue el bando supremacista blanco perdedor de la guerra civil estadounidense. Defendió la propiedad de personas esclavizadas antes de su derrota en la guerra civil.

El fabricante de vehículos Spevco, que también participó en el stand de Carolina del Norte, dijo que el video en cuestión duraba 45 minutos, se publicó en YouTube por un creador en la plataforma y trataba sobre la historia del estado. El fabricante dijo que el video mostraba la bandera durante unos segundos, y ese momento fue mostrado en imágenes de noticias del stand que circularon ampliamente en los medios y en plataformas sociales, según The News & Observer de Carolina del Norte.

Un portavoz de Spevco dijo a la publicación que no crearon, produjeron, editaron, aprobaron ni seleccionaron este video histórico para ser mostrado. El video fue posteriormente retirado del stand.

The News & Observer señala que Carolina del Norte no ondeó la bandera de batalla confederada mostrada en el video mientras formaba parte de la Confederación. El video mostraba la bandera mientras el presentador hablaba de la historia de las banderas del estado, según la publicación. La bandera de batalla confederada, marcada por su campo de color rojo y una forma de X azul con estrellas blancas, ha sido apropiada a lo largo de los años por grupos de odio supremacistas blancos.

El problema del pepinillo de la Gran Feria Estatal Americana, reavivado por el debate no resuelto sobre cuestiones de vexilología, o el estudio de las banderas, fue solo el último contratiempo que afectó al evento de 16 días afiliado a la administración Trump y sus aliados republicanos. La baja asistencia y las temperaturas elevadas que han enviado al menos a siete personas al hospital han dejado su huella en el festival.

Al menos siete estados gobernados por demócratas han declinado participar, atribuyendo en su mayoría su decisión de no enviar una delegación a restricciones presupuestarias o de programación.

Carolina del Norte fue uno de los estados que dijo que no asistiría, citando razones presupuestarias. Pero fue representado de todos modos después de que empresas del estado intervinieran con financiamiento.

La iniciativa Freedom 250 que organizó el evento dijo tarde el viernes que la feria comenzaría al mediodía del sábado en lugar de las 10 a. m. debido al calor. Otras celebraciones afectadas ya sea por el calor o por tormentas incluyeron las de Virginia, Maryland y Pensilvania, incluida la cancelación de desfiles en Annapolis, Filadelfia y Washington DC.

La decisión de Mt Olive de retirarse de la feria estatal no está exenta de ironía. A las tropas confederadas se les distribuían pepinillos y otras verduras encurtidas o secas como raciones para prevenir el escorbuto.

Fortune Business Insights sitúa el tamaño del negocio global de pepinillos en más de $26 mil millones en 2025, con una participación de mercado en los EE. UU. estimada en un 35%.

Los pepinillos no son el único alimento que ha estado bajo el foco político en el cumpleaños 250 de la nación.

El viernes, Donald Trump declaró un día nacional de las vieiras en observancia de una acción de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (Noaa) que tiene como objetivo abrir la pesca en el borde norte del Banco de Georges frente a la costa de Nueva Inglaterra.

Trump dijo que la acción significaría más empleos para los pescadores a lo largo de la costa este.

El contexto político de las celebraciones ha salido a la luz de maneras más directas.

En el Monte Rushmore el viernes, Trump habló del comunismo como una “amenaza mortal para la libertad estadounidense&.quot;

Eso ocurrió horas después de que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, socialista democrático, en su propio discurso del viernes parecía referirse a Trump como un autoritario.

“Esos ideales sobre los cuales se construyó nuestra nación – son lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier régimen autoritario, pero solo si los alcanzamos,” dijo Mamdani.