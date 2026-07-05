Diplomáticos Invisibles: Construcción de Paz para Evitar Conflictos

Muchos de los mayores éxitos de las Naciones Unidas son las crisis que nunca llegan a los titulares. En todo el mundo, las misiones políticas especiales trabajan discretamente para aliviar tensiones, negociar acuerdos y apoyar transiciones políticas frágiles. Sus herramientas son la negociación, la mediación y la diplomacia. A diferencia de las misiones de mantenimiento de la paz quizás más visibles, no tienen vehículos blindados ni tropas armadas.

En el lanzamiento del primer resumen completo de estas misiones, Rosemary DiCarlo, Subsecretaria General de la ONU para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, describió su historial como “a veces modesto, a veces histórico”, añadiendo que apunta a “una verdad perdurable: la diplomacia funciona”. Esa lección, dijo, es especialmente relevante hoy. La revisión cubre el período desde 1948 hasta 2025 y muestra cómo el papel político de la Organización ha evolucionado junto con un mundo cambiante.

La primera de esas misiones se estableció en mayo de 1948, casi inmediatamente después de que se crearan las Naciones Unidas. El diplomático sueco Conde Folke Bernadotte fue nombrado Mediador de la ONU en Palestina, la primera vez que la ONU desplegaba un enviado especial para ayudar a resolver un conflicto armado.

Hoy en día, las misiones políticas especiales realizan una amplia variedad de funciones. Son misiones civiles encargadas de: prevenir conflictos, apoyar procesos de paz y ayudar a construir una paz sostenible. Algunas facilitan negociaciones de paz, otras monitorean acuerdos de alto al fuego, apoyan la demarcación de fronteras, investigan violaciones graves o asisten en procesos de reforma política.

Según Rosemary DiCarlo, la característica definitoria de las misiones políticas especiales es su diversidad. “Han tomado la forma de enviados del Secretario General, de misiones de investigación y de expertos regionales ayudando al Consejo de Seguridad a monitorear regímenes de sanciones, y de misiones que acompañan transiciones políticas complejas”, dijo. “La flexibilidad siempre ha sido su fortaleza. El mismo instrumento que ayudó a negociar un alto al fuego también puede demarcar una frontera o apoyar el desmantelamiento de un programa de armas químicas. Pocos instrumentos multilaterales son tan adaptables”, explicó.

Uno de los ejemplos más notables de principios de la historia fue el papel de la ONU en la ruta hacia la independencia de Libia. A finales de la década de 1940, el país, que había sido una colonia italiana desde 1911 hasta 1942 y antes parte del Imperio Otomano, estaba dividido y operaba bajo diferentes sistemas administrativos. Una comisión de la ONU ayudó a superar las diferencias políticas, redactar una constitución, establecer un gobierno provisional, crear un sistema financiero unificado y capacitar a funcionarios públicos. Solo dos años después, Libia se convirtió en el primer país en lograr la independencia a través de un proceso patrocinado por la ONU.

Misiones similares apoyaron la descolonización en otros lugares. Representantes de la ONU organizaron plebiscitos y referendos en Camerún, Guinea Ecuatorial y Togo, realizaron consultas con la población de Bahréin y ayudaron a los estados recientemente independizados a construir sus propias instituciones.

Durante la Guerra Fría, la capacidad de actuar del Consejo de Seguridad a menudo estuvo limitada por la rivalidad entre las superpotencias. Como resultado, las Naciones Unidas cada vez más dependieron de los representantes especiales del Secretario General. En la década de 1980, el Representante Personal del Secretario General lideró años de negociaciones sobre Afganistán que culminaron con la firma de los Acuerdos de Ginebra en 1988. Alrededor del mismo tiempo, otro Representante Especial ayudó a sostener las negociaciones entre Irán e Iraq.

Para la Sra. DiCarlo, esa historia lleva un mensaje importante para el presente. “La división geopolítica no es una excusa para la inacción”, dijo, observando que las misiones políticas especiales operaron a lo largo de la Guerra Fría y aún lograron avances.

El fin del orden mundial bipolar liberó tensiones que habían sido contenidas durante mucho tiempo y llevó a un aumento significativo en el número de misiones políticas. Desde la década de 1990 en adelante, cada vez más ayudaron a los países a organizar elecciones, redactar nuevas constituciones, reformar las instituciones estatales y reconstruir la confianza después de guerras civiles. Un éxito notable se produjo en Tayikistán, donde una misión política de la ONU ayudó a apoyar la implementación del acuerdo de paz de 1997, contribuyendo a la transición del país de la guerra civil a la paz.

Las misiones políticas de la ONU trabajaron en El Salvador, Guatemala, Burundi, Somalia, Nepal, Angola, Haití y muchos otros países. Al mismo tiempo, se establecieron paneles de expertos para monitorear el cumplimiento de las sanciones del Consejo de Seguridad.

Haití muestra cómo las misiones políticas especiales continúan evolucionando. A diferencia de las misiones establecidas para implementar acuerdos de paz, la Oficina Integrada de la ONU en Haití, conocida como BINUH, está ayudando a promover el diálogo político inclusivo, apoyar la preparación para elecciones después de años sin comicios nacionales, y coordinar los esfuerzos internacionales mientras el país enfrenta inseguridad y fragilidad institucional. Carlos Ruiz Massieu, el Representante Especial del Secretario General para Haití y jefe de BINUH, dijo que el trabajo de la misión depende de un ingrediente esencial: la confianza.

“Existe confianza en la ONU”, dijo, añadiendo que también hay confianza en que las misiones políticas especiales “pueden cumplir”. Esa confianza, subrayó, es algo para reconocer, apreciar y fortalecer.

Para finales de 2025, las Naciones Unidas tenían 40 misiones políticas especiales operando en todo el mundo. Hoy en día, se enfocan cada vez más en tareas políticas específicas: prevención de conflictos, mediación, diplomacia regional y apoyo a procesos de paz adaptados a contextos específi

cos. Su trabajo a menudo es invisible por diseño. Operan a través de diplomacia discreta, contactos confidenciales y compromiso paciente con gobiernos, partes en conflicto, organizaciones regionales y la sociedad civil.

Shamala Kandiah Thompson, de la publicación independiente Security Council Report, dijo que estas misiones se han “convertido discretamente en un instrumento indispensable para la prevención de conflictos y el compromiso político.” Pueden ser menos visibles que las operaciones de mantenimiento de la paz, dijo, pero “no son menos esenciales.”

Mirando hacia el futuro, DiCarlo dijo que la publicación no es solo un registro del pasado, sino también un recordatorio de lo que es posible.

“Incluso en las circunstancias más difíciles, el diálogo puede abrir puertas, la paciencia puede construir confianza y la diplomacia puede cambiar el curso de la historia”, dijo.