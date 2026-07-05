La ciudad costera de Nueva Jersey choca por la propuesta de transformar el parque de diversiones en un hotel de lujo

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Los funcionarios de Nueva Jersey provocaron reacciones encontradas después de votar para allanar el camino para la remodelación de un antiguo parque de diversiones icónico.

El muelle Gillian’s Wonderland en Ocean City fue un hito de la costa de Jersey que entretuvo a las familias durante décadas. David Gillian fundó Gillian’s Fun Deck alrededor de 1930. Roy Gillian comenzó a operar el negocio como Gillian’s Wonderland Pier en 1965.

El parque se hizo conocido por su carrusel, monorriel y su rueda gigante de 144 pies. Cerró en octubre de 2024 después de años de crecientes presiones financieras, incluido el aumento de la inflación, las primas de seguros y los costos operativos. Según se informa, las interrupciones provocadas por la pandemia de COVID-19 y la supertormenta Sandy también contribuyeron a los problemas financieros de la empresa.

“Hice todo lo posible para mantener Wonderland durante el mayor tiempo posible, a través de desafíos cada vez más difíciles cada año”, escribió el alcalde de Ocean City y ex propietario de Wonderland Pier, Jay Gillian, en una carta publicada en Facebook. “Ha sido mi vida, mi legado y mi familia. Pero ya no es un negocio viable”.

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“No será como cada año que bajamos, nos quitan algo”, dijo KR Watkin, residente de Pensilvania, de 72 años, a FOX 29 en ese momento.

“En realidad, es surrealista”, dijo el empleado Andrew Boyland. “No puedo creer que esto esté sucediendo. Estoy molesto por esto, pero al mismo tiempo la cantidad de gente que ha venido aquí desde que anunciamos que cerraríamos es asombrosa”.

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El propietario de Icona Resorts, Eustace Mita, adquirió la propiedad en 2021. Después del cierre del parque, propuso construir un hotel de 252 habitaciones en el sitio.

Recientemente, en una votación de 5 a 2, los concejales de Ocean City aprobaron la rezonificación del sitio como “que necesita rehabilitación”, permitiendo así a la ciudad comenzar el proceso de reurbanización.

Sin embargo, la votación no aprueba la construcción del hotel. El siguiente paso en el proceso implica que la ciudad redacte un plan de reurbanización que describa los estándares de desarrollo antes de celebrar audiencias públicas y buscar aprobaciones adicionales.

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Algunos residentes dijeron que están a favor del hotel, argumentando que atraerá más visitantes a la ciudad que alberga aproximadamente 11.000 residentes durante todo el año y atrae regularmente a más de 100.000 turistas por día durante el verano.

Otros expresaron su preocupación de que el desarrollo alteraría el carácter del paseo marítimo.

El grupo de defensa comunitaria Ocean City 2050 criticó la votación en un comunicado, calificando la decisión del consejo como un “error estratégico” que resulta en “una mano más fuerte para el desarrollador y un peor resultado para los residentes”.

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El grupo anunció que planea unirse a otros grupos para presentar una demanda contra la ciudad desafiando la designación de rehabilitación.

“El incumplimiento por parte del consejo de los requisitos legales para la rehabilitación, su toma de decisiones arbitraria, su deliberado desprecio de los conflictos financieros conocidos y su incumplimiento del deber fiduciario para con los ciudadanos a los que sirve” son las razones que citó el grupo para la demanda.

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Ocean City 2050 dijo que apoya un informe reciente del subcomité que pedía “usar herramientas de planificación tradicionales, no designaciones de rehabilitación, para abordar este sitio”.

El grupo dijo que apoyaría un plan de reurbanización que “mejore el entretenimiento, respete los vecindarios y proteja la apariencia icónica de nuestro paseo marítimo”.