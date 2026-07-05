Paseador de perros convierte a su manada de 13 cachorros en fanáticos del Mundial vestidos con camisetas de Argentina

Trece seguidores argentinos de cuatro patas llaman la atención en Buenos Aires durante el Mundial de 2026.

El paseador de perros Nahuel “Nano” Meneghini viste a su manada de cachorros con camisetas de Argentina, con correas celestes y blancas y collares a juego, en honor a Lionel Messi y la selección nacional.

El paseador de perros Nahuel Meneghini pasea perros vestidos con camisetas de la selección argentina de fútbol en Buenos Aires, Argentina, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd)

El grupo se ha convertido en una atracción en la zona, provocando sonrisas, vítores y solicitudes de fotos de todos los que conocen.

“Lo hice por amor a ellos y a Argentina. Y a la Copa del Mundo”, dijo Meneghini a The Associated Press el jueves.

Los perros, conocidos en las redes sociales como “La Perroneta”, un juego de palabras con el apodo de la selección nacional, “La Scaloneta”, desfilan por el barrio San Cristóbal casi todos los días.

Los perros visten la icónica camiseta número 10 de Messi, mientras que Meneghini confeccionó a mano las correas con tres remaches decorativos que representan los títulos de la Copa Mundial de Argentina en 1978, 1986 y 2022.

El paseador de perros Nahuel Meneghini pasea perros vestidos con camisetas de la selección argentina de fútbol en Buenos Aires, Argentina, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd)

El club de fanáticos caninos se ha convertido en un símbolo improbable de la fiebre por la Copa Mundial de Argentina mientras los seguidores sueñan con un cuarto campeonato. Meneghini dijo que los perros seguirán vistiendo los colores nacionales independientemente de cómo termine el torneo.

“Tengo fe en que ganaremos una cuarta copa”, dijo a la AP. “Después del cuarto, agregaré otro remache a las correas”.

Argentina venció a Cabo Verde 3-2 el viernes por un lugar en los octavos de final, con Messi anotando su gol número 20 en la Copa Mundial mientras los fanáticos más nuevos (y quizás más furiosos) del país ya se están ganando a los fanáticos.

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NOTA DEL EDITOR: Associated Press contribuyó a este informe.