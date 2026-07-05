Trump abraza el 250 aniversario alegre de América

WASHINGTON – El presidente Donald Trump mezcló la política partidista con apelaciones patrióticas el sábado mientras conmemoraba el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, un momento que declaró “uno de los hitos más alegres y gloriosos de todos los tiempos”.

Hablando en Washington después de que las tormentas provocaran una evacuación de aproximadamente dos horas del National Mall, Trump honró a veteranos, incluidos varios de la Segunda Guerra Mundial y uno de los primeros oficiales negros en liderar un equipo de Fuerzas Especiales en combate en Vietnam. Aparecieron frente a banderas que simbolizaban algunos de los momentos más significativos y desafiantes de la historia estadounidense, desde la que fue colocada sobre el ataúd de Abraham Lincoln hasta la que ondeaba en el avión pilotado por los Hermanos Wright.

Sin embargo, Trump también se adentró en territorio partidista inusual para un discurso del Día de la Independencia, que los presidentes suelen utilizar como un momento para unificar al país. En lugar de eso, volvió a abogar por la Ley SAVE America, un proyecto de ley electoral que está encontrando desafíos incluso de los propios republicanos de Trump en el Congreso. Destacó su apoyo a la Segunda Enmienda y revive las denuncias al comunismo, que se están convirtiendo en una parte cada vez más central del mensaje de Trump de cara a las elecciones de noviembre.

El discurso puso fin a unas vacaciones que Trump se ha esforzado mucho en moldear a su gusto. Fue presentado por dos artistas musicales que suelen aparecer en sus manifestaciones caractersticas, incluido Lee Greenwood, quien interpretó “Dios bendiga a América”. Los organizadores del evento estaban en gran parte alineados con la Casa Blanca, reemplazando a una organización bipartidista que fue lanzada por el Congreso hace una década.

“Siempre estaremos en la cima”, dijo Trump. “Nunca dejaremos que nuestro país caiga. Siempre seremos los mejores”.

Trump no habló tanto de sí mismo como lo hace durante sus discursos normales en manifestaciones. Aun así, encontró tiempo para hacer un chiste sobre buscar un tercer mandato presidencial y sobre la “generación más grande” de la Segunda Guerra Mundial.

“Son la generación más grande”, dijo Trump. “Me duele admitirlo, pero lo son”.

La anticipación por las fiestas del aniversario ha ido creciendo durante gran parte del año, sirviendo como una oportunidad para que los estadounidenses reflexionen sobre su historia complicada como antiguos colonos de un imperio que se convirtieron en una superpotencia propia. Los organizadores de celebraciones que llevaban meses planeándose tuvieron que ajustar o cancelar actividades por completo, ya que gran parte de la Costa Este se sofocaba bajo un calor que alcanzaba y en muchos casos superaba los tres dígitos.

El calor define el gran fin de semana en muchos lugares

El mal tiempo provocó la cancelación de las celebraciones en Hartford, Connecticut, junto con Harrisburg y Wilkes-Barre, Pennsylvania. A los espectadores de los fuegos artificiales y conciertos en Boston se les dijo que buscaran refugio brevemente antes de que los eventos se reanudaran más tarde. También se ordenó una evacuación en Filadelfia. Nueva York y Pittsburgh continuaron con los fuegos artificiales pero cambiaron el horario para adaptarse al clima cambiante.

La interrupción fue particularmente aguda en Washington, donde los carteles en la Gran Feria del Estado Americano publicaron una alerta poco después de las 7 p.m. recomendando a los participantes que abandonaran la zona. Las multitudes se reunieron en museos, estaciones de metro y edificios federales cerca del Mall. En el Ronald Reagan Building and International Trade Center, esperaban en sillas y se sentaban en el suelo para refrescarse con el aire acondicionado.

Las multitudes se estaban formando en el área varias horas antes de la evacuación. Tina Hale, de 58 años, de Cohoes, Nueva York, observaba a tres de sus nietos meter las manos en una piscina de agua cerca de un museo. Hale señaló hacia el cielo y les instó a mirar hacia arriba mientras tres aviones militares rugían sobre la multitud.

“Si eso no te hace sentir orgulloso de ser estadounidense”, dijo.

David Koshko, de 42 años, y su esposa, Jennifer Koskho, de Harrisburg, Pennsylvania, fueron a Washington para un partido de béisbol pero planeaban quedarse para ver el espectáculo de fuegos artificiales de la ciudad. Después de pasar horas bajo el calor durante la victoria de los Piratas de Pittsburgh sobre los Washington Nationals, tomaron un descanso a la sombra de un paso elevado cerca del National Mall para planificar su próximo destino.

“Solo ser parte de los 250 años (aniversario) es algo asombroso”, dijo David Koshko, un conductor comercial y veterano de la reserva del Cuerpo de Marines.

“Una gran fiesta aquí”

En Filadelfia, los fuegos artificiales comenzaron a crepitar desde el mediodía en el lugar de nacimiento de la nación cerca del sitio donde la Declaración de Independencia fue adoptada por los delegados del Segundo Congreso Continental. Cientos de visitantes se congregaron en Independence Hall bajo el calor sofocante para esperar las celebraciones que coincidían con el juego de eliminación de la Copa del Mundo entre Francia y Paraguay en el Estadio de Filadelfia, que comenzó con conmemoraciones del día festivo.

“Es una gran fiesta aquí”, dijo Carlos Alban, quien viajó a Filadelfia desde Chicago para ver el partido, mientras llegaba al estadio, agregando que vio a un aficionado en el estacionamiento vestido como uno de los Padres Fundadores.

En Nueva York, los veleros, con sus mástiles, aparejos y velas blancas perfiladas contra un cielo azul, hicieron una procesión alrededor de la Estatua de la Libertad y navegaron río Hudson arriba, recordando el júbilo en torno al 200 aniversario de Estados Unidos en 1976.

Los 43 barcos fueron seguidos por una exhibición de poder aéreo con un bombardero furtivo y los Blue Angels de la Armada. La Patrouille de France, los equipos acrobáticos de la Fuerza Aérea Francesa, volaron sobre el Puerto de Nueva York con sus estelas rojas, blancas y azules, evocando imágenes de la bandera estadounidense.

“Nos levantamos temprano y solo montamos nuestras bicicletas aproximadamente una milla hasta aquí para ver la escena”, dijo Oona Moore, residente de Jersey City, New Jersey, que disfrutaba de las festividades de Nueva York. “Vimos los veleros y vimos los aviones, ya sabes, todo tipo de aeronaves militares. Nunca lo había visto tan de cerca y en el cielo al mismo tiempo”.

En la finca de George Washington en Mont Vernon, la gente prestó juramento de lealtad para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Se quedaron con los ojos cerrados y las manos sobre el corazón para el himno nacional.

En Phoenix, Steven Dortch, de 25 años, y su hermano JayLn Dortch, de 23, se reunieron en el Parque Granada para intentar forjar una nueva tradición de asados el 4 de julio. JayLn Dortch dijo que los jóvenes en Estados Unidos le dan esperanza al pensar por sí mismos y no aceptar las palabras de los mayores sin cuestionar.

Dijo que el país necesita recordar a la gente trabajadora de todos los días que “mantienen a Estados Unidos en marcha”.