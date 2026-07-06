Abogado de JIJ: Irán apuntó a civiles como táctica de guerra, informe busca responsabilidad

El abogado de derecho internacional, Uri Morad, director de derecho internacional y diplomacia pública del Instituto de Justicia de Jerusalén (JIJ), informó al periódico The Jerusalem Post la semana pasada que la República Islámica de Irán atacó a poblaciones civiles como parte de su estrategia militar durante el conflicto que tuvo lugar desde finales de febrero hasta principios de abril de este año.

“Lo que descubrió el equipo legal del Instituto de Justicia de Jerusalén es que la violación de Irán al derecho internacional humanitario, y principalmente al derecho internacional consuetudinario, durante el último conflicto fue sistemática”, dijo Morad. “Provenía de los altos comandantes de la IRGC apuntando a civiles en áreas densamente pobladas. Y eso fue una táctica de guerra, no accidental”.

Morad habló con The Post semanas después de que el JIJ publicara un informe titulado “Fuego indiscriminado: El caso legal contra la campaña de misiles de Irán 2026”, del cual fue uno de los autores principales.

Según Morad y el informe, la campaña de misiles y drones de Teherán se basó en una estrategia de agotar las defensas aéreas de Israel.

“El sistema de defensa aérea de Israel es uno de los más avanzados del mundo, pero no es perfecto”, dijo. “Entendieron que si están utilizando una cierta cantidad de misiles, y de los 2.300 misiles que dispararon durante toda esa última campaña, la mayoría de ellos a Israel, entendieron perfectamente que al hacer eso, iban a acosar el sistema de defensa aérea de Israel. Y aproximadamente el 15 al 20% de los misiles caerían en áreas densamente pobladas. Y eso es lo que hicieron”.

El armamento utilizado por Irán coincidió con la táctica, según continuó Morad. Se refirió al uso sistemático de municiones en racimo, misiles que transportan docenas de submuniciones que, después de que se abre la ojiva, pueden dispersarse sobre un área de hasta diez kilómetros.

“Los proyectiles dispersados por los misiles que llevan municiones en racimo a menudo pesan de uno a uno y medio kilogramos y pueden causar daños o lesiones de diversas maneras. Pueden explotar en el aire o al impactar o funcionar como una mina terrestre, detonando si alguien pisa sobre ellos”.

“La naturaleza de las municiones en racimo, como las utilizó la IRGC durante el último conflicto, no te permite apuntar específicamente a áreas despejadas de civiles”, dijo. “Y eso nos lleva a uno de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario, y es el principio de distinción. Básicamente, es que haces una separación dicotómica entre combatientes y no combatientes, entre infraestructura civil e infraestructura militar”.

En su dependencia de las municiones en racimo, Morad dijo que el liderazgo de la IRGC sabía que el daño colateral sería extenso.

“Eso está prohibido según el derecho internacional, y está prohibido según el derecho consuetudinario internacional”.

El informe del JIJ podría ayudar a “movilizar” la discusión lejos de la política y hacia la responsabilidad, y presionar a los organismos internacionales y estados occidentales hacia acciones legales contra Irán.

Según Morad, esas acciones legales podrían avanzar por dos vías: la Corte Penal Internacional y el uso de jurisdicción universal, principalmente por parte de estados occidentales.

Aunque Irán no es parte del Estatuto de Roma, Morad dijo que la CPI aún podría tener un camino para actuar porque algunos de los presuntos crímenes ocurrieron en territorio chipriota y jordano, ambos miembros de la corte.

“Jordania y Chipre, por cierto, ambos son Estados parte de la CPI”, dijo, agregando que la corte podría afirmar jurisdicción si se cometieron presuntos crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad en el suelo de un Estado miembro.

Morad señaló que la CPI actúa contra individuos en lugar de estados, diciendo que los procedimientos legales podrían centrarse en figuras destacadas de Irán y la IRGC.

“Lo que esperamos es que se emitan órdenes de arresto contra Khamenei y otros líderes estatales de la IRGC”, dijo.

Sin embargo, reconoció que las expectativas de acción inmediata deben ser limitadas.

“Tenemos que bajar nuestras expectativas”, dijo Morad, añadiendo que el propósito del informe también es ejercer presión sobre los estados e instituciones internacionales para que tomen medidas operativas, desde condenas y resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos hasta posibles procedimientos legales.

El JIJ ya ha enviado el informe a 40 misiones diplomáticas, según Morad, así como a los titulares de mandatos de la ONU, incluidos los relatores especiales y funcionarios que informan directamente al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

“Lo que esperamos de ellos es que aborden eso en el próximo informe que publiquen”, dijo.

Para Morad, el objetivo inmediato no es solo la persecución, sino crear lo que él llamó una “dinámica de presión” sobre los estados e instituciones internacionales para actuar.