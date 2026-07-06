Derechos Humanos, Conflicto y Paz: Comprendiendo sus Dinámicas Interconectadas

En un ecosistema académico y desde experiencias en sociedades afectadas por conflictos, existe una creciente evidencia de que las violaciones de los derechos humanos contribuyen significativamente al estallido y escalada de conflictos violentos. En muchas situaciones, estas violaciones también son consecuencias de conflictos armados, ya que combatientes y señores de la guerra cometen atrocidades y crímenes contra la humanidad durante las hostilidades. Algunos académicos argumentan que los esfuerzos de los defensores de derechos humanos por buscar justicia y rendición de cuentas a veces entran en conflicto con los objetivos de los practicantes de resolución de conflictos que priorizan los acuerdos negociados y la paz inmediata. Sin embargo, otros sostienen que la paz sostenible no puede existir donde se violan los derechos humanos, al igual que los derechos humanos no pueden disfrutarse plenamente en un entorno caracterizado por la violencia e inseguridad. Los derechos humanos requieren paz para su disfrute, y la paz depende del respeto a los derechos humanos. En consecuencia, los derechos humanos, el conflicto y la paz están profundamente interconectados y se influyen mutuamente. Este artículo explora la compleja relación entre estos tres conceptos.

El establecimiento de las Naciones Unidas en 1945 marcó un hito significativo en la promoción y protección globales de los derechos humanos. Uno de los objetivos fundamentales de las Naciones Unidas se convirtió en la promoción del “respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin distinción alguna de raza, sexo, idioma o religión”. El término “derechos humanos”, contenido en la Carta de las Naciones Unidas, se formuló de manera autoritativa a través de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en 1948.

Bajo el liderazgo de figuras distinguidas como Eleanor Roosevelt, René Cassin y Charles Malik, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas redactó con éxito la DUDH en dos años. La Declaración fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En ella se enumeran una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, al mismo tiempo que afirma el derecho de cada individuo a un orden social e internacional en el que estos derechos y libertades puedan realizarse plenamente.

Los derechos humanos son reclamos morales inherentes e inalienables que pertenecen a todas las personas simplemente por ser humanas, independientemente de su raza, etnia, religión, género, lugar de nacimiento, estatus social o origen cultural. Se les conoce comúnmente como derechos fundamentales, derechos básicos, derechos naturales, derechos inherentes o derechos de nacimiento. Diferentes académicos e instituciones han definido los derechos humanos de diversas maneras. Ampliamente, se entienden como derechos que toda persona posee por igual debido a su humanidad. Están enraizados en la dignidad humana y la naturaleza humana.

Para este artículo, los derechos humanos se entienden como el trato justo y los derechos debidos a todo ser humano, que las instituciones y sociedades deben respetar y mantener para fomentar relaciones armoniosas entre individuos y comunidades.

Según el Dr. Victor Doke, investigador, conferencista y experto en seguridad del Centro Internacional de Capacitación en Mantenimiento de la Paz Kofi Annan, el conflicto es una lucha o contienda que ocurre dentro de individuos o entre individuos y grupos cuyas necesidades, intereses, valores, creencias, ideas u objetivos son incompatibles.

A menudo, el conflicto emerge cuando dos o más individuos o grupos poseen, o se perciben a sí mismos como poseedores, de objetivos incompatibles. En su núcleo, el conflicto representa una competencia por la satisfacción de intereses.

La paz se define frecuentemente como la ausencia de guerra o violencia. Sin embargo, la paz se extiende mucho más allá de la mera ausencia de confrontación armada. Incluye la presencia de condiciones que permiten a individuos y sociedades florecer.

Una sociedad pacífica se caracteriza por la justicia, la equidad, la inclusión y las oportunidades para el desarrollo humano. Implica la eliminación de barreras sociales, económicas y políticas que impiden a las personas alcanzar su máximo potencial. En dicho entorno, la paz se convierte en una realidad vivida, creando condiciones donde el desarrollo y el bienestar humano pueden prosperar naturalmente.