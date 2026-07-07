Una vacuna experimental es prometedora contra enfermedades intestinales peligrosas

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Según una nueva investigación, un esfuerzo de décadas para desarrollar una vacuna contra una de las principales causas de enfermedades digestivas graves en el mundo ha alcanzado un hito.

Los científicos desarrollaron recientemente una tecnología dirigida a Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC), una bacteria responsable de millones de enfermedades diarreicas cada año.

La tecnología ahora ha obtenido la licencia del fabricante francés de vacunas Valneva para su posterior desarrollo.

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Los hallazgos surgen después de décadas de investigación dirigida por científicos de la Universidad de Bergen y el Centro de Investigación Noruego (NORCE).

Se sabe que la ETEC, una de las causas bacterianas más comunes de diarrea grave en todo el mundo, afecta desproporcionadamente a los niños de los países de ingresos bajos y medianos. Según el estudio, a pesar de años de investigación, actualmente no existe una vacuna ampliamente eficaz para prevenir la infección.

Los investigadores se centraron en una toxina producida por ETEC que durante mucho tiempo se ha considerado uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de vacunas.

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James Fleckenstein, MD, profesor de medicina y microbiología molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, dijo que los hallazgos representan un paso prometedor.

“Todavía tenemos mucho trabajo por hacer para traducir estos hallazgos en una vacuna real”, dijo a Fox News Digital Fleckenstein, que no participó en la investigación. “Pero el enfoque parece prometedor en el sentido de que las proteínas provocan fuertes respuestas de anticuerpos que parecen ofrecer protección contra la enfermedad diarreica después de la primera infección en niños de países en desarrollo”.

Si la vacuna finalmente llega a los pacientes, los investigadores esperan que pueda ayudar a proteger a los niños contra algunas de las formas más graves de enfermedad diarreica causada por ETEC.

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Mientras tanto, Fleckenstein dijo que los viajeros pueden tomar medidas para reducir el riesgo de enfermedades diarreicas. Recomienda evitar alimentos de alto riesgo (incluidas comidas de vendedores ambulantes en áreas donde el saneamiento puede ser deficiente), beber agua embotellada en regiones de mayor riesgo y practicar una buena higiene de manos.

Fleckenstein también señaló que hay vacunas disponibles para proteger contra la fiebre tifoidea y dijo que los viajeros deben consultar a su médico antes de viajar al extranjero.

La investigación tuvo algunas limitaciones, anotaron los investigadores.

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La tecnología aún está en desarrollo y aún no se ha probado como vacuna aprobada entre el público.

Si bien el acuerdo de licencia permite a Valneva continuar avanzando en la investigación, se necesitarán estudios de laboratorio adicionales, ensayos clínicos y revisiones regulatorias antes de que la vacuna esté disponible.