Xbox recortará hasta 3,200 empleados, alrededor del 20% de la plantilla, en la reestructuración más significativa en la historia de la compañía.

Xbox está listo para reducir su fuerza laboral en hasta 3,200 empleados, o 20% del personal total, durante el próximo año en lo que la nueva CEO Asha Sharma llama la “reestructuración más significativa” en la historia de la división de Microsoft.

Después de semanas de especulación sobre un “reinicio” planeado, el jefe de Xbox anunció el lunes que cuatro estudios – Ninja Theory, Undead Labs, Compulsion Games y Double Fine Productions, que colectivamente emplean aproximadamente a 350 personas – serán separados o vendidos. La pérdida de estos empleados de Xbox se suma a los 1,600 empleados de Xbox que serán despedidos esta semana, según el memo de Sharma al personal revelando los cambios.

Estas reducciones se producen luego de que la empresa madre Microsoft anunciara aproximadamente 4,800 recortes de empleo en toda la empresa el lunes, lo que incluye los 1,600 de Xbox.

Hasta otros 1,250 empleados de Xbox podrían ser despedidos durante el próximo año, señaló Sharma, lo que lleva el total a 3,200 eliminaciones proyectadas en Xbox durante los próximos 12 meses.

Ninja Theory y Undead Labs están listos para ser vendidos a compradores actuales no revelados, con contratos pendientes, mientras que Compulsion y Double Fine volverán a los equipos directivos de esos estudios, que tomarán el control total de su propiedad intelectual y flujos de ingresos, según una persona familiarizada con la situación le dice a Variety.

Un quinto estudio destinado a la desinversión, Arkane con sede en Francia, está “comenzando la consulta requerida con su Comité de Empresa para revisar las posibles opciones estratégicas”, escribió Sharma.

En el memo de Sharma, que publicó en X el lunes, la nueva CEO de Xbox confirmó que no se cancelarán los juegos o proyectos de primera parte previamente anunciados como resultado de las reducciones de personal.

Los despidos afectarán a casi todas las divisiones de Xbox, dice una fuente a Variety, pero variarán en tamaño entre los desarrolladores, incluidos Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang y Xbox Game Studios.

Durante el próximo año fiscal de Xbox, que se extiende del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027, la empresa verá aproximadamente el mismo gasto en contenido que el año anterior, que fue un récord para Xbox, dijo la fuente a Variety. Sin embargo, la inversión en gasto de contenido será diferente, con títulos como “Minecraft” y la franquicia “Elder Scrolls” priorizados como áreas de crecimiento importantes.

Este informante dice que Xbox ha estado “utilizando Minecraft como fuente de financiación” para otros estudios y que el desarrollador de “Minecraft”, Mojang, “no ha recibido el financiamiento que necesita para crecer”. Para la expansión de “Elder Scrolls”, que no ha lanzado un nuevo juego desde 2011, Xbox estará “reasignando” algunos de sus equipos y financiamiento para producir nuevos proyectos.

“Reconozco que una reestructuración de un año crea desafíos adicionales”, escribió Sharma. “Desafortunadamente, no es posible realizar todos los cambios necesarios en un solo día, y quería ser directo sobre la escala”.

Sharma, quien tomó el relevo del antiguo CEO de Xbox Phil Spencer a principios de este año, enumeró tres áreas específicas de enfoque para el “reinicio” en su memo, incluyendo el portafolio de contenido, la plataforma y “cómo operamos”.

La CEO de Xbox señaló que los “equipos de la plataforma son un 40% más grandes de lo que eran al comienzo de esta generación, incluso cuando nuestra base de jugadores y tiempo de juego han disminuido”, y en algunas áreas del negocio, Xbox tiene hasta 14 capas de management, que se reducirán a “no más de 5, y siempre que sea posible, 3”.

Además, Sharma anunció que ha promovido a Helen Chiang a directora de operaciones con “responsabilidad de ganancias y pérdidas de extremo a extremo” en contenido, hardware, plataforma y servicios, y que el director de operaciones Dave McCarthy está saliendo de la empresa.

Como parte de la reestructuración general, el liderazgo del fabricante de “Minecraft”, Mojang, y el desarrollador de “Candy Crush”, King, reportarán directamente a Sharma.

“Quiero que Xbox sea una de las pocas empresas que entretiene a más de mil millones de personas cada día y le da a todos la oportunidad de crear y conectar”, escribió Sharma para cerrar. “Sé que podemos lograr este objetivo. Xbox tiene muchas de las franquicias más queridas de la historia del entretenimiento, estudios talentosos en todo el mundo, y volveremos al crecimiento en 2027. La historia está llena de empresas que confunden la longevidad con la inevitabilidad. Nosotros no seremos una de ellas”.

Lee el memo de Sharma al personal completo a continuación.

Equipo,

Estamos empezando la reestructuración más significativa en la historia de XBOX. Después de una cuidadosa consideración, he tomado la difícil decisión de reducir nuestro equipo en aproximadamente 3,200 a lo largo del año fiscal 27. Esto incluirá aproximadamente 1,600 eliminaciones de roles hoy, y además, cuatro estudios saldrán de XBOX hacia un nuevo manejo. Reconozco que una reestructuración de un año crea desafíos adicionales. Desafortunadamente, no es posible realizar todos los cambios necesarios en un solo día, y quería ser directo sobre la escala.

Sé que esto es doloroso. Estos cambios afectarán directamente a las personas que han volcado su creatividad en construir XBOX. Muchos se unieron a nosotros a través de adquisiciones, mientras que otros fueron reclutados aquí, o nos buscaron porque amaban esta industria y amaban XBOX. Las decisiones de hoy no reflejan su talento o dedicación.

Nuestro negocio hoy no está sano. Estamos operando con márgenes de beneficio que son de 3 a 10 veces más bajos que los negocios de plataformas y publicaciones comparables. Entramos a la Generación 9 con una base de usuarios más pequeña y una estructura de costos más alta. Para crecer, apostamos por Game Pass, multiplataforma y un portafolio más amplio de contenido. Si bien esos negocios han creado un valor significativo, no crecieron al ritmo que esperábamos. A medida que eso sucedió, nuestro negocio central se debilitó, y agregamos más equipos, más inversión y más tiempo, esperando un mejor resultado. Y ahora la industria se enfrenta a la crisis de hardware más grave de su historia. Debemos reiniciar a XBOX.

Primero, reiniciaremos nuestro portafolio de contenido.

Desde 2018, hemos expandido agresivamente nuestro portafolio de estudios mientras que el número de juegos creados cada mes en la industria ahora supera los últimos diez años combinados. Ahora nos encontramos compitiendo no solo con los mayores editores, sino también con estudios independientes más pequeños. No es ni posible ni deseable poseer todo gran estudio independiente. También hemos aprendido que no somos el mejor hogar para cada tipo de estudio; en un año típico, perdimos 64 centavos por cada dólar que invertimos. A medida que reiniciamos a XBOX, ayudaremos a los creadores independientes a tener éxito proporcionando herramientas de desarrollo abiertas y audiencias para realizar su visión.

Compulsion Games y Double Fine Productions volverán a la gestión y se convertirán en estudios independientes con su propiedad intelectual, catálogo y espacio de desarrollo para sus próximos juegos. Ninja Theory y Undead Labs han acordado unirse a nuevos dueños con financiamiento para completar y hacer crecer Senua y State of Decay 3. En Francia, la gestión de Arkane está comenzando la consulta requerida con su Comité de Empresa para revisar posibles opciones estratégicas.

También estamos haciendo reducciones en otras unidades, y en algunos casos, cambiando la inversión para enfocarnos en proyectos de mayor prioridad. Estos cambios varían en tamaño en Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang y XBOX Game Studios. Ninguno de nuestros juegos o proyectos de primera parte anunciados públicamente está siendo cancelado como parte de estas reducciones.

Además, Mojang y King ahora reportarán directamente a mí. Estos dos estudios se han convertido cada vez más en plataformas y son nuestros más grandes en jugadores activos mensuales. Aportan geografía crítica, demografía y diferenciación a XBOX.

En segundo lugar, reiniciaremos nuestra plataforma.

Sabemos que la gran tecnología mejora cuando se vuelve más simple, no más grande. Hoy, en algunas partes de la compañía, el trabajo pasa por hasta 14 capas de management. Nuestros equipos de plataforma son un 40% más grandes de lo que eran al inicio de esta generación, incluso cuando nuestra base de jugadores y tiempo de juego han disminuido. Esa complejidad ha ralentizado las decisiones, ha desdibujado la responsabilidad y ha dificultado la entrega para los jugadores. Al reiniciar a XBOX, simplificaremos.

Reduciremos las capas de management a no más de 5, y siempre que sea posible, 3. Lograremos el éxito a través de una organización más plana que se basa en creadores (contribuyentes individuales enfocados en la construcción), entrenadores de jugadores (líderes que siguen involucrados profundamente en el trabajo mientras desarrollan a sus equipos) e individuos directamente responsables (DRIs) que son dueños de decisiones clave y resultados. Y simplificaremos cómo trabajamos a través de nuestras herramientas, con una base de código más limpia, servicios compartidos y un gasto reducido de proveedores en un 50%.

Tercero, estamos reiniciando cómo operamos.

A medida que XBOX creció nuestra plantilla, nos volvimos más fragmentados. Equipos, estudios y funciones a menudo operan de forma independiente, y se hizo más difícil trabajar hacia un objetivo común, hacer los compromisos correctos y llevar las cosas a cabo.

Por primera vez, estamos estableciendo un Director de Operaciones con responsabilidad de ganancias y pérdidas de extremo a extremo en contenido, hardware, plataforma y servicios. Helen Chiang ha sido ascendida a este cargo y reportará directamente a mí. Durante casi dos décadas en Xbox, Helen ha ayudado a construir algunos de nuestros negocios más importantes, desde Xbox Live, hasta liderar Mojang y la franquicia de Minecraft. Unirá nuestros negocios bajo un modelo operativo, asegurándonos de tomar decisiones de inversión claras, aprender de nuestros éxitos y fracasos, y ser responsables de los resultados.

Gracias, Dave McCarthy, que se retira después de 17 años con XBOX. Dave ha desempeñado un papel definitorio en la construcción de la plataforma en la cual millones de jugadores confían cada día y ha sido un colaborador de confianza en muchos de los momentos más importantes de la historia de XBOX. Le deseamos todo lo mejor.

Estos cambios son sobre un futuro más grande para XBOX, no uno más pequeño. La próxima década de los juegos será más grande, más global y más creativa que todo lo que hemos visto antes. Este año, invertiremos tanto en XBOX como nunca antes lo hemos hecho, pero lo haremos con mayor enfoque, mayor disciplina y mayor claridad, todo en servicio de hacer de XBOX donde el mundo juega y crea.

Quiero que XBOX sea una de las pocas empresas que entretiene a más de mil millones de personas cada día y le da a todos la oportunidad de crear y conectar. Sé que podemos lograr este objetivo. XBOX tiene muchas de las franquicias más queridas de la historia del entretenimiento, estudios talentosos en todo el mundo, y volveremos al crecimiento en 2027.

La historia está llena de empresas que confunden la longevidad con la inevitabilidad. Nosotros no seremos una de ellas.

Asha