Pastilla para bajar de peso Wegovy sale a la venta en calles principales del Reino Unido y en farmacias en línea

Una píldora para adelgazar Wegovy de una vez al día ha salido a la venta en farmacias de la calle principal y en línea en el Reino Unido, pero aún no está disponible en el NHS. Miles de personas comenzaron a recibir sus primeras entregas de la píldora, fabricada por el fabricante de medicamentos danés Novo Nordisk, el lunes. Contiene el mismo ingrediente activo GLP-1 que la inyección de Wegovy, semaglutida, y es igualmente efectiva, según estudios.

La píldora, aprobada por el regulador de medicamentos del Reino Unido el 11 de junio, puede ser recetada de forma privada a personas con sobrepeso u obesidad, sujeta a una consulta médica, junto con una dieta saludable y ejercicio. A diferencia de la versión inyectada, aún no está disponible con una receta del NHS.

Se ha advertido al público sobre los peligros de las píldoras falsas vendidas en línea. Megan Rannard, de la firma de abogados de propiedad intelectual Marks & Clerk, dijo: “Hay una gran cantidad de sitios web que falsamente afirman ser farmacias legítimas en línea y que anuncian medicamentos al público sin consulta o receta, y a precios muy bajos.

“Existe el riesgo de que este tipo de sitios web vendan medicamentos falsificados que representan un claro riesgo para la salud pública, o que estos sitios web sean simplemente una fachada para otros tipos de estafas o ataques de phishing.”

La píldora Wegovy ha sido popular desde su lanzamiento en EE. UU. a principios de año. Eli Lilly lanzó su píldora, Foundayo (orforglipron), a principios de abril. Ambos son más baratos que las inyecciones para bajar de peso.

En el Reino Unido, la píldora Wegovy funciona a £2,30 al día a través de algunos planes de tratamiento de varios meses, según una farmacia en línea. Los precios oscilan entre £69 por un suministro de un mes como parte de un paquete de tres meses para la dosis inicial de 1,5 mg, y £189 por la dosis más alta de 25 mg.

Las farmacias en línea están vendiendo inyecciones de Wegovy por entre £79 y £250 para un suministro de un mes, dependiendo de la dosis. La inyección Mounjaro de Eli Lilly cuesta entre £54 y £300 al mes.

El director médico en Simple Online Pharmacy, Abdal Alvi, dijo: “La píldora Wegovy es un gran avance porque brinda a los pacientes otra forma de acceder a semaglutida sin autoinyectarse. Pero no es una tableta que se puede tomar simplemente con el desayuno o el café de la mañana. La forma en que se toma tiene un impacto directo en qué tan bien se absorbe el medicamento, por lo que los pacientes deben entender la rutina desde el primer día.”

La píldora Wegovy debe tomarse con un sorbo de agua con el estómago vacío después de ayunar durante al menos ocho horas. Luego, los pacientes deben esperar al menos media hora antes de comer o beber cualquier otra cosa o tomar otro medicamento.

En la farmacia en línea Juniper UK, decenas de miles de personas se habían inscrito en su lista de espera para una consulta inicial antes del lanzamiento de la píldora. Los farmacéuticos dicen que la píldora ofrece una opción más conveniente para las personas que tienen miedo a las agujas, viajan regularmente o prefieren una pastilla diaria a una inyección semanal.

En ensayos clínicos, las personas que tomaban la píldora diaria Wegovy de 25 mg perdieron entre el 14% y el 17% de su peso corporal en 64 semanas, según la adherencia.

Los efectos secundarios más comunes de las píldoras Wegovy son trastornos gastrointestinales como náuseas, diarrea, estreñimiento y vómitos. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios dijo que cualquier persona que experimente efectos secundarios debe hablar con su médico, farmacéutico o enfermera y reportarlo directamente al esquema Tarjeta Amarilla.