El Vicespokesperson de la Cámara de Representantes, Hon. Philip Agbese, ha elogiado a las Fuerzas Armadas de Nigeria por los notables éxitos operativos bajo el liderazgo del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (CDS), el General Olufemi Oluyede, diciendo que las operaciones militares conjuntas han logrado más en el último año que en cualquier otro momento de años recientes.

Agbese, un legislador del Partido Laborista que representa la circunscripción federal de Ado/Okpokwu/Ogbadibo del estado de Benue, habló con periodistas en Abuja el domingo por la noche, elogiando al alto mando militar por fortalecer la cooperación interinstitucional e intensificar la campaña contra el terrorismo, la bandolerismo, el secuestro y otras amenazas de seguridad en todo el país.

El legislador señaló que la sinergia renovada entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y otras agencias de seguridad ha producido resultados medibles, incluida la neutralización de elementos criminales, el rescate de víctimas de secuestro y la recuperación de territorios anteriormente amenazados por grupos armados.

– Context: El Deputy Spokesperson de la Cámara de Representantes de Nigeria elogiando a las Fuerzas Armadas por sus éxitos operativos. – Fact Check: Consulte para verificar el nombre del Chief of Defence Staff en Nigeria mencionado en el artículo.