Cerci completa traspaso gratuito al Arsenal desde Hoffenheim

El Arsenal ha anunciado la llegada de la delantera Selina Cerci procedente del Hoffenheim como parte de sus incorporaciones para la nueva temporada. Cerci ha firmado un contrato de dos años, con la opción de un año adicional, y se une al equipo londinense en una transferencia libre.

A lo largo de su carrera en la Frauen-Bundesliga, Cerci ha destacado con sus actuaciones en Werder Bremen, Turbine Potsdam y Hoffenheim, a pesar de su lesión de ligamento cruzado anterior en marzo de 2022. A pesar de perderse la Eurocopa Femenina y la Copa del Mundo Femenina en años anteriores, regresó con fuerza en Hoffenheim, donde registró 44 contribuciones de gol en 43 apariciones en liga.

La delantera de 26 años expresó su emoción por unirse al Arsenal y competir en la Women’s Super League, destacando la oportunidad de jugar en una de las mejores ligas del mundo. Su llegada ayudará a cubrir la salida de Beth Mead al Manchester City.

La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, elogió la incorporación de Cerci al equipo, destacando su capacidad goleadora, presencia física y mentalidad ofensiva como cualidades que mejorarán al plantel.

La llegada de Cerci se produce después de la firma de Georgia Stanway del Bayern Munich, y se espera que aporte su experiencia y calidad al ataque del Arsenal en la próxima temporada.