Tinubu revela estrategia tecnológica para derrotar terroristas, modernizar fuerzas armadas.

El presidente Bola Tinubu el lunes reafirmó el compromiso de su administración con el despliegue de tecnologías emergentes, operaciones basadas en inteligencia y producción de defensa autóctona para derrotar el terrorismo y otras amenazas de seguridad que enfrenta el país.

El presidente dijo que su administración está acelerando la modernización de las Fuerzas Armadas a través de inversiones en hardware militar avanzado, capacitación de personal y capacidad operativa para mejorar la preparación para el combate en todos los teatros de operaciones.

Tinubu habló en Port Harcourt, Estado de Rivers, en el gran final de la Celebración del Día del Ejército de Nigeria 2026 y el primer Foro de Fuerzas Terrestres Africanas (ALFF), bajo el tema: “Protegiendo a la Nación y Sirviendo al Pueblo: Un Camino a Seguir para el Ejército de Nigeria”.

Representado por el Vicepresidente Kashim Shettima en el Estadio Yakubu Gowon, el Presidente declaró que su administración seguirá fortaleciendo la capacidad militar para enfrentar las crecientes amenazas de seguridad a través de operaciones basadas en tecnología y lideradas por la inteligencia.

“Toda la información y tecnología relacionada con la defensa de la nación”.

Tinubu dijo que la inversión sostenida en investigación y desarrollo sigue siendo central para la estrategia de su gobierno de avanzar en la tecnología militar y promover innovaciones locales.

Añadió que la revitalización en curso de la Corporación de Industrias de Defensa de Nigeria (DICON), junto con asociaciones estratégicas como el Foro de Fuerzas Terrestres Africanas, fortalecerán la capacidad de fabricación de defensa de Nigeria y reducirán la dependencia de suministros militares extranjeros.

Según él, las iniciativas construirán “la confianza que proviene de una nación capaz de armarse” al tiempo que crearán empleos calificados y fomentarán la industria de defensa local.

El Presidente reconoció intentos anteriores de administraciones anteriores para reposicionar DICON, pero dijo que su gobierno estaba decidido a completar su transformación para satisfacer las demandas de la guerra moderna.

Describió el establecimiento del Foro de Fuerzas Terrestres Africanas como un hito significativo en el fortalecimiento de la cooperación regional de defensa y elogió a Great Minds Event Management por ayudar a promover el liderazgo de Nigeria en diplomacia de defensa.

Tinubu dijo que el foro profundizaría el diálogo estratégico, facilitaría el intercambio de conocimientos y mejoraría las capacidades operativas del Ejército de Nigeria a través de la colaboración con naciones asociadas.

Rindiendo homenaje a las Fuerzas Armadas, el Presidente describió a las tropas nigerianas como símbolos de valentía, sacrificio y patriotismo cuyas contribuciones se extienden más allá de las fronteras del país.

“Las Fuerzas Armadas de Nigeria siguen siendo un modelo de servicio desinteresado al pueblo y una fuente de orgullo en todo el continente africano. Su dedicación para neutralizar amenazas en esta parte del mundo se extiende más allá de nuestras fronteras. Es una contribución real a la seguridad, la paz y la estabilidad globales”, dijo.

También honró a los soldados caídos, asegurando que la nación nunca olvidaría sus sacrificios.

“Su sacrificio no será en vano, y sus familias no serán olvidadas. Su valentía vive en la libertad que disfrutamos, y las familias que dejaron atrás son una responsabilidad sagrada de esta nación”, añadió.

Tinubu también elogió al Jefe de Estado Mayor del Ejército, Teniente General Waidi Shaibu, y a Great Minds Event Management por organizar con éxito la primera celebración conjunta, diciendo que la iniciativa había fortalecido la cooperación regional y global en defensa, innovación y seguridad.

Anteriormente, el gobernador del Estado de Rivers, Siminalayi Fubara, describió el evento como simbólico del retorno de la paz y la estabilidad al estado.

Instó al Gobierno Federal a sostener los esfuerzos destinados a mejorar el bienestar y las condiciones de trabajo de los oficiales y soldados del Ejército de Nigeria.

En sus declaraciones, el Jefe de Estado Mayor del Ejército, Teniente General Shaibu, reafirmó el compromiso del Ejército de defender la integridad territorial de Nigeria y proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos.

Agradeció al Presidente Tinubu por su apoyo inquebrantable al Ejército de Nigeria y prometió lealtad y compromiso de los oficiales y soldados para la defensa de la nación.

La ceremonia incluyó la presentación de los Premios de Elogio del Jefe de Estado Mayor del Ejército, ejercicios militares y demostraciones tácticas de varias unidades y formaciones del Ejército de Nigeria.

Entre los dignatarios del evento se encontraban el ex Jefe de Estado, General Yakubu Gowon (retd); el ex Presidente Olusegun Obasanjo; miembros de la Asamblea Nacional; los Vicegobernadores de los estados de Akwa Ibom y Rivers, Sen. Akon Eyakenyi y Prof. Ngozi Nma Odu; el Ministro de Defensa, Teniente General Christopher Musa; el Ministro de Estado para el Desarrollo Regional, Uba Maigari Ahmadu; el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teniente General Olufemi Oluyede; el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Mariscal del Aire Sunday Aneke; ex jefes de servicio y otros altos oficiales militares.