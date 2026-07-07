Buque cisterna incendiado tras ser golpeado por un proyectil en el Estrecho de Ormuz mientras Irán llora a Khamenei

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) – Un petrolero que viajaba por la costa de Omán en el Estrecho de Ormuz se incendió temprano el martes por la mañana después de ser golpeado por un proyectil, informó el ejército británico.

El ataque fue el último dirigido a un barco que pasaba por la angosta boca del Golfo Pérsico, a través de la cual pasaba una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comerciado en tiempos de paz. La televisión estatal iraní dijo que el petrolero de gas natural licuado fue atacado después de ignorar las advertencias, pero no reclamó directamente el asalto.

Por su parte, Teherán ha declarado repetidamente que solo su ruta aprobada a través del estrecho es segura y se sospecha que ha atacado otros barcos que han utilizado otra ruta cercana a la costa de Omán.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, mientras tanto, parecen estar en espera hasta después del entierro del difunto líder supremo iraní Ayatollah Ali Khamenei, quien fue asesinado al comienzo de la guerra. Ha habido señales crecientes de que los dolientes en su funeral pedían la muerte del presidente estadounidense Donald Trump.

El Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido dijo que el petrolero fue alcanzado cerca de Limah, Omán, en el estrecho. El proyectil golpeó el costado de babor del buque mientras intentaba viajar hacia el sur fuera del estrecho hacia el Golfo de Omán.

La televisión estatal iraní, citando fuentes anónimas, insinuó que Teherán llevó a cabo el asalto a un petrolero que, según dijo, transportaba gas natural de Qatar. Sin embargo, no ha habido una afirmación oficial de la República Islámica para el ataque.

El comandante militar conjunto de Irán advirtió el jueves pasado que todos los petroleros que pasan por el estrecho deben utilizar sus rutas aprobadas. También dijo que cualquier interferencia de las fuerzas estadounidenses en el estrecho “será respondida de manera rápida y decisiva”.

Sin embargo, el Centro de Información Marítima Conjunto, un organismo multinacional supervisado por la Armada de los Estados Unidos, informó a los transportistas el lunes que la ruta alrededor de Omán “se ha ampliado y sigue estando disponible para todo el tráfico”.

Trump en la Casa Blanca el lunes también advirtió a Irán que tendrían que “hacer un trato o vamos a terminar el trabajo”. “Preferiría hacer un trato, porque no quiero afectar a 91 millones de personas”, dijo Trump. “Podemos derribar sus puentes en una hora. Podemos acabar con su suministro de energía”.

Irán y Estados Unidos acordaron como parte de un acuerdo provisional permitir que los barcos pasen sin pagar tarifas durante 60 días. Sin embargo, Teherán insistió en que debe controlar las rutas de los buques y luego cobrar tarifas por el paso, alterando décadas de práctica en la vía acuática.

Los informes de la firma de datos Kpler indican que durante el fin de semana pasado al menos 108 buques cruzaron el estrecho utilizando diversas rutas.