Informe de Moscú sobre el mayor ataque de drones ucranianos en 2 años.

El lunes, Microsoft logró mitigar un ataque DDoS masivo que afectó a Azure. La interrupción comenzó a las 7:21 am PST y duró aproximadamente tres horas. El incidente fue causado por un ataque DDoS dirigido a un conjunto específico de recursos de Azure. El ataque fue mitigado con éxito por el servicio de protección contra DDoS de Azure, que monitorea y desvía el tráfico malicioso. Microsoft confirmó que no se vio comprometida la seguridad de los clientes durante el incidente.

Contexto: Un ataque DDoS es un intento de hacer que un servicio en línea no esté disponible inundándolo con un gran volumen de tráfico de Internet. Microsoft Azure es una plataforma en la nube ofrecida por Microsoft.

Hecho verificado: Microsoft logró mitigar con éxito el ataque DDoS y confirmó que la seguridad de los clientes no se vio comprometida.