CSOs elogian a las Fuerzas Armadas, Oluyede sobre los logros en operaciones contra la insurgencia.

Una coalición de 200 organizaciones de la sociedad civil (OSC) ha elogiado a las Fuerzas Armadas de Nigeria por lo que describió como un progreso sostenido en la lucha contra el terrorismo, la bandolerismo y otros desafíos de seguridad en todo el país.

En un informe independiente trimestral lanzado bajo el paraguas de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Paz y Seguridad, la coalición elogió los éxitos operativos militares, atribuyéndolos a una mejor coordinación conjunta y al compromiso de las tropas que sirven en condiciones difíciles.

La coalición, liderada por su convocante, el Patriota Tobias Ogbe, destacó el papel del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el General Olufemi Olatubosun Oluyede, en el fortalecimiento de la cooperación entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y otras agencias de seguridad desde que asumió el cargo en octubre de 2025.

Según el informe, el intercambio de inteligencia mejorado y las operaciones militares coordinadas han interrumpido las actividades terroristas, debilitado a los grupos de bandidos y mejorado la seguridad en varias partes del país.

Las OSC notaron que las operaciones en el noreste han contribuido a una mayor estabilidad en algunas comunidades, permitiendo que los residentes desplazados regresen a casa y que las actividades económicas se reanuden gradualmente. También observaron que las operaciones intensificadas en el sur-sur han ayudado a frenar el robo de petróleo y otros delitos marítimos.

Hablando sobre el informe el martes en Abuja, Ogbe dijo que los logros registrados por las Fuerzas Armadas reflejaban los sacrificios y la profesionalidad del personal militar.

“Felicitamos a las Fuerzas Armadas de Nigeria y al General Oluyede por el liderazgo estratégico que ha fortalecido las operaciones conjuntas. Los éxitos registrados son el resultado del valor y la dedicación de nuestras tropas que continúan haciendo enormes sacrificios en defensa de la nación”, dijo.

El informe reconoció que Nigeria sigue enfrentando amenazas de seguridad complejas, incluidas insurgencias, secuestros, bandolerismo y violencia comunitaria. Sin embargo, afirmó que el ejército ha adaptado sus operaciones mediante la implementación de estrategias basadas en inteligencia y una mejor coordinación aire-tierra para contrarrestar las tácticas evolutivas adoptadas por grupos criminales.

Agregó que si bien las amenazas de seguridad se han dispersado geográficamente, la presión militar sostenida ha reducido la capacidad operativa de varios grupos armados.

La coalición también identificó desafíos como fronteras porosas, terrenos difíciles y limitaciones de recursos, pero señaló que la modernización militar en curso, incluida la implementación de drones, capacidades cibernéticas y sistemas de vigilancia mejorados, ha mejorado la efectividad operativa.

Según el informe, las operaciones recientes han interrumpido las cadenas de suministro criminales, reducido los incidentes de secuestros masivos en algunas áreas y fortalecido la confianza pública en los esfuerzos de seguridad.

Ogbe instó además al Gobierno Federal a mantener las inversiones en recopilación de inteligencia, seguridad fronteriza y el bienestar del personal militar para consolidar los logros ya alcanzados.

“Los sacrificios de nuestras tropas merecen un apoyo continuo a través de un financiamiento adecuado, equipos mejorados y mejores paquetes de bienestar”, dijo.

El informe también vinculó la mejora de la seguridad con la recuperación económica, citando la reapertura de rutas de transporte, la reanudación de actividades agrícolas y una disminución en el vandalismo de oleoductos en partes del Delta del Níger.

También señaló que las operaciones militares han creado condiciones para intervenciones humanitarias en algunas comunidades afectadas por conflictos, al tiempo que solicitaba esfuerzos de reconstrucción más sólidos, reformas de gobernanza y programas contra la radicalización para garantizar una paz duradera.

Al reconocer que las operaciones militares por sí solas no pueden resolver los desafíos de seguridad de Nigeria, la coalición sostuvo que las Fuerzas Armadas han sentado una base sólida a través de reformas institucionales, profesionalismo y una coordinación inter-servicios mejorada.

Las OSC pidieron una colaboración sostenida entre las agencias de seguridad, la sociedad civil y los ciudadanos, junto con un aumento en la financiación y reformas continuas para fortalecer la seguridad nacional y promover una estabilidad duradera.