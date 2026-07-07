Guerra de Irán: Estados Unidos lanza nuevos ataques tras los ataques en Ormuz

Publicado el 8 de julio de 2026última actualización 8 de julio de 2026
Irán amenaza con vender al por menor tras ataques de EE.UU.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán reaccionó a los ataques estadounidenses en Irán, culpando a Washington de violar repetidamente su memorando de entendimiento.
“Irán está emitiendo una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del tratado por parte de Estados Unidos y tomará medidas decisivas para proteger sus intereses y su seguridad nacional”, dijo el ministerio en un comunicado citado por el medio de comunicación estatal IRIB.
Los ataques tuvieron como objetivo una lista de sitios militares, incluidos sistemas de defensa aérea, misiles de crucero antibuque y sitios de lanzamiento de drones, informó Reuters, citando a un funcionario estadounidense.
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7 de julio de 2026
El ejército estadounidense lanza nuevos ataques contra Irán
El ejército estadounidense ha anunciado que lanzará nuevos ataques contra Irán.
El ejército dijo que los ataques son en respuesta a los ataques iraníes a tres buques comerciales que transitaban por el Estrecho de Ormuz.
Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), los ataques tenían como objetivo “imponer altos costos por atacar y atacar barcos comerciales tripulados por civiles inocentes en una vía fluvial internacional”.
“La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego”, dijo CENTCOM en su cuenta X.
No estaba claro exactamente qué era el objetivo del ejército estadounidense, pero según los medios iraníes se escucharon explosiones en el sur de Irán.
Según informes en Irán, se escucharon explosiones en la isla de Qeshm y siete explosiones en la ciudad de Sirik.
También se informó que se escucharon explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán.
Los ataques tuvieron lugar en medio del alto el fuego de 60 días establecido en el Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán firmado por ambos países el mes pasado.
Esto se produce mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en Turquía para la cumbre de la OTAN, donde se reunió con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.
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