Guerra de Irán: Estados Unidos lanza nuevos ataques tras los ataques en Ormuz

Saltar la siguiente sección El ejército estadounidense lanza nuevos ataques contra Irán

07/07/2026 7 de julio de 2026

El ejército estadounidense ha anunciado que lanzará nuevos ataques contra Irán.

El ejército dijo que los ataques son en respuesta a los ataques iraníes a tres buques comerciales que transitaban por el Estrecho de Ormuz.

Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), los ataques tenían como objetivo “imponer altos costos por atacar y atacar barcos comerciales tripulados por civiles inocentes en una vía fluvial internacional”.

“La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego”, dijo CENTCOM en su cuenta X.

No estaba claro exactamente qué era el objetivo del ejército estadounidense, pero según los medios iraníes se escucharon explosiones en el sur de Irán.

Según informes en Irán, se escucharon explosiones en la isla de Qeshm y siete explosiones en la ciudad de Sirik.

También se informó que se escucharon explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán.

Los ataques tuvieron lugar en medio del alto el fuego de 60 días establecido en el Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán firmado por ambos países el mes pasado.

Esto se produce mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en Turquía para la cumbre de la OTAN, donde se reunió con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.