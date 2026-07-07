Millones desplazados, esperanzas disminuidas: la crisis continua de Myanmar

Por Nava Thakuria*

Al celebrar el Día Mundial del Refugiado el 20 de junio, Myanmar (también conocido como Birmania) se destacó como una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Más de cinco años después del golpe militar del 1 de febrero de 2021, el país continúa siendo testigo de un desplazamiento generalizado, conflicto armado, colapso económico y reducción del espacio cívico. La administración dirigida por los militares en Naypyitaw enfrenta acusaciones constantes por parte de las Naciones Unidas y grupos internacionales de derechos humanos de contribuir a una de las mayores crisis de refugiados y desplazados en Asia.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de un millón de ciudadanos de Myanmar han huido a países vecinos, incluidos Bangladesh, Tailandia e India, especialmente en los estados nororientales de Manipur y Mizoram. Alrededor de 3,7 millones de personas permanecen desplazadas internamente, muchas de ellas viven en regiones fronterizas con acceso limitado a alimentos, atención médica, educación y refugio. Las agencias humanitarias estiman que la pobreza crónica afecta ahora a una parte sustancial de la población de Myanmar, aproximadamente 55 millones de habitantes.

La crisis se profundizó después de que los militares derrocaran al gobierno elegido democráticamente liderado por Daw Aung San Suu Kyi en febrero de 2021. Desde entonces, grandes partes del país han sido testigos de operaciones militares repetidas, ataques aéreos, quema de aldeas y ataques selectivos que han obligado a cientos de comunidades a huir. Aunque el líder de la junta Min Aung Hlaing asumió la presidencia tras las elecciones disputadas celebradas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 y desde entonces ha hablado de paz y desarrollo nacional, los críticos argumentan que las condiciones sobre el terreno han mostrado poco mejoría significativa.

Las recientes visitas oficiales de Min Aung Hlaing a India y China han reflejado la importancia estratégica que ambos países otorgan a Myanmar. La implicación de la India también está influenciada por proyectos de conectividad e infraestructura como el Proyecto de Transporte de Tránsito Multimodal de Kaladan y la Autopista Trilateral India-Myanmar-Tailandia. Sin embargo, la implicación diplomática no ha alterado las realidades humanitarias que confrontan los ciudadanos ordinarios de Myanmar.

El control territorial del país sigue estando profundamente fragmentado. Evaluaciones independientes sugieren que la administración militar ejerce una autoridad efectiva sobre aproximadamente un tercio de Myanmar, mientras que organizaciones de resistencia étnica y las Fuerzas de Defensa Popular administran porciones significativas del país. Las áreas restantes continúan presenciando intensos combates. Desde que las fuerzas antisublevación comenzaron ofensivas coordinadas a finales de 2023, el conflicto ha empezado a asemejarse cada vez más a una guerra civil a nivel nacional. En el Estado de Rakhine, se informa que el Ejército Arakan ha establecido control sobre la mayoría del territorio y continúa desafiando el control militar de la capital estatal, Sittwe.

El costo humano ha sido abrumador. Estimaciones anteriores de la ONU sugerían que más de 75,000 personas habían muerto desde el golpe. Más recientemente, el proyecto de Datos de Localización y Eventos de Conflictos Armados (ACLED) estimó que las fatalidades han superado las 100,000. ACLED también ha informado sobre la participación de más de 1,000 grupos armados, convirtiendo a Myanmar en una de las zonas de conflicto más fragmentadas del mundo y uno de los países más afectados por conflictos en los últimos años.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado repetidamente su preocupación por las operaciones militares en curso en Rakhine y en Myanmar central, donde los civiles sufren la mayor carga de la violencia. Las organizaciones de derechos humanos han documentado repetidos ataques aéreos que involucran aeronaves de combate, drones y otras plataformas en áreas civiles, incluidas escuelas, hospitales y campos de desplazados.

Los niños han surgido entre las mayores víctimas del conflicto. Millones han perdido acceso a la educación formal debido al cierre, daño o inaccesibilidad de las escuelas debido a la inseguridad. Las estimaciones indican que más de seis millones de niños y jóvenes podrían permanecer fuera de la escuela durante el año académico 2026-27. Los servicios de atención médica también se han visto gravemente afectados, con personal médico asesinado, clínicas destruidas y varios hospitales privados obligados a cerrar.

Los medios de comunicación de Myanmar han sufrido un declive similar. Desde el golpe, cientos de periodistas y trabajadores de medios han enfrentado arrestos, enjuiciamientos o intimidación. Según la Campaña de Emblemas de Prensa con sede en Ginebra, más de 15 periodistas siguen encarcelados. La organización también ha expresado su preocupación por la cancelación de licencias de medios de comunicación, incluidos Myaelatt Athan, Red News Agency y Asia Citizens, lo que se suma al creciente número de medios de comunicación que enfrentan restricciones legales y acosos operativos.

Mientras tanto, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado por legisladores electos destituidos tras el golpe, continúa desafiando la legitimidad de la junta. Ha instado a los inversores internacionales a garantizar transparencia, responsabilidad y respeto por las comunidades locales mientras advierte que los acuerdos concluidos únicamente con las autoridades militares pueden enfrentar incertidumbres legales, financieras y políticas en el futuro. El NUG también ha reiterado su demanda de la liberación incondicional de Aung San Suu Kyi y todos los presos políticos.

El conflicto prolongado de Myanmar ha evolucionado mucho más allá de una lucha política nacional. Se ha convertido en una emergencia humanitaria regional con implicaciones para los países vecinos, la protección de refugiados, la seguridad regional y la diplomacia internacional. A medida que la violencia continúa y millones permanecen desplazados o privados de servicios básicos, las perspectivas de un acuerdo político duradero parecen inciertas. Hasta que se logre un diálogo significativo, la rendición de cuentas y el acceso humanitario asegurado, es probable que el pueblo de Myanmar continúe soportando los altos costos de un conflicto sin un final claro a la vista.

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*Periodista senior con sede en Guwahati