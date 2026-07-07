Starbucks lanza aplicación beta en ChatGPT para impulsar el descubrimiento de nuevas bebidas.

Un respuesta de muestra en ChatGPT utilizando la aplicación beta de Starbucks.

Starbucks ha lanzado una aplicación beta en ChatGPT para proporcionar inspiración para los pedidos de bebidas de los clientes, dijo la compañía el miércoles. Para usar la aplicación beta, los clientes deben habilitar la aplicación de Starbucks a través del directorio de aplicaciones de ChatGPT y luego ingresar un comando en el chatbot que incluya “@Starbucks.” Aunque pueden personalizar sus pedidos e incluso seleccionar la ubicación desde la que desean pedir, los consumidores deberán completar su pedido en la aplicación o sitio web de Starbucks, una distinción clave para una empresa que depende en gran medida de su programa de fidelización. “En el último año, una cosa ha quedado clara: los clientes no siempre comienzan con un menú,” dijo Paul Riedel, vicepresidente sénior digital y de lealtad de Starbucks, en un comunicado. “Comienzan con un sentimiento…. Queríamos encontrarnos con los clientes en ese momento de inspiración y hacer que sea más fácil que nunca encontrar una bebida que encaje.” El anuncio del miércoles marca la última forma en que Starbucks intenta encontrar maneras de atraer de nuevo a los clientes estadounidenses a sus cafeterías. En el marco de su estrategia de giro “Volver a Starbucks”, la empresa ha vuelto a añadir asientos a sus cafeterías, ha reducido su menú y ha reintroducido niveles en su programa de fidelización. También ayudó a los clientes a descubrir nuevas bebidas en su aplicación móvil, a través de su categoría de bebidas populares o del menú secreto en su pestaña de “ofertas”. El descubrimiento de bebidas también es importante para ganarse a los consumidores de la Generación Z, quienes han mostrado más afinidad por bebidas únicas en cadenas de restaurantes estadounidenses que los miembros de generaciones mayores. Hasta ahora, la estrategia de giro de Starbucks parece estar dando resultados. Después de dos años de descensos en el tráfico, la cadena finalmente informó de un aumento en las transacciones de clientes en su primer trimestre fiscal que finalizó el 28 de diciembre. El anuncio del miércoles no es la primera incursión de Starbucks en el uso de inteligencia artificial generativa o en asociarse con OpenAI. El año pasado, la compañía de café presentó Green Dot Assist, un asistente de IA para baristas creado con la plataforma OpenAI de Microsoft. Otras compañías de consumo también se han asociado con OpenAI para aumentar las ventas. Walmart, Etsy y Booking.com están entre los grandes nombres que están probando compras y compras a través de la interfaz de ChatGPT.