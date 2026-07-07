Chelsea flop Rosenior regresa al management con el Paris FC

Liam Rosenior vuelve al mundo de la gestión al asumir el cargo en Paris FC.

Rosenior estaba disponible después de ser despedido por el Chelsea en abril, poco más de tres meses después de firmar un contrato de seis años y medio en Stamford Bridge.

El londinense de 41 años tiene experiencia trabajando en Francia con Estrasburgo, que forma parte de la misma familia de clubes que el Chelsea.

Se hizo cargo del Stade de la Meinau en julio de 2024 e impresionó al guiar al club de Alsacia al séptimo lugar en la Ligue 1 y a un lugar en la Conference League.

Rosenior se une a Paris FC después de su primera temporada de regreso en la máxima categoría después de una ausencia de 46 años. Son propiedad de la Familia Arnault, con Red Bull también teniendo una participación minoritaria.

Antoine Arnault le dijo al sitio web oficial del club: “Mi familia y yo estamos muy felices de dar la bienvenida a Liam a nuestro club y verlo regresar al campeonato francés. Siempre he estado impresionado por su filosofía de juego y por lo que construyó con sus equipos, a menudo compuestos por jóvenes jugadores.

“En estrecha colaboración con nuestro director deportivo Marco Neppe, podrá dar forma a nuestro equipo masculino que reanuda los entrenamientos en unos días. Muchos jugadores han expresado su entusiasmo y nosotros lo compartimos porque ilustra perfectamente el proyecto que queremos implementar para mantener sosteniblemente a Paris FC en la Ligue 1 y progresar cada año”.

Neppe agregó: “Liam Rosenior reúne todas las cualidades que estábamos buscando. Es un entrenador moderno y exigente reconocido por su capacidad para mejorar tanto a los jugadores como al equipo. Más allá de sus habilidades tácticas, nos impresionaron especialmente sus cualidades de gestión y su capacidad para unir a un equipo en torno a una visión clara. Estoy convencido de que tiene todas las cualidades para tener éxito en Paris FC y le deseo todo el éxito en este nuevo capítulo de su carrera”.

Rosenior, que ha firmado un contrato de dos años con opción a un tercero, sucede a Antoine Kombouare, quien llevó a París a un octavo lugar en la Ligue 1 la temporada pasada.